Jégesővel és viharos széllel érkezik a hidegfront – az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Kezükben a világ sorsa: Kínába látogat a héten Donald Trump
Zajlik a világ újrafelosztása, létfontosságú a két vezető egyeztetése, hogy elkerüljük a legrosszabbat. Hivatalosan 2017 óta nem járt Kínában amerikai elnök.
Országszerte zivatarokra, viharos széllökésekre, felhőszakadásra és helyenként jégesőre kell készülni.
Viharos széllel, felhőszakadással és helyenként jégesővel érkezik Magyarország fölé a hétfői hidegfront, ezért az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat – írta meg a met.hu.
Hétfő délelőtt erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, miközben hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A nap folyamán egyre többfelé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kisebb eséllyel, azt követően viszont már nagy valószínűséggel zivatarok is. Egy-egy intenzív, heves zivatar kialakulása sem zárható ki. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharossá fokozódhat a légmozgás.
A zivatarokat általában 65 és 85 kilométer per óra közötti széllökések, 1 és 2 centiméteres jég, valamint intenzív csapadék kísérheti, kisebb körzetekben pedig 25 millimétert meghaladó felhőszakadás is előfordulhat.
Délután egy-egy heves zivatar kialakulására is van esély, ezekben a cellákban 90 kilométer per órát meghaladó széllökések és akár 2 centiméternél nagyobb jég is előfordulhat. A HungaroMet Facebook-oldalán olvasható tájékoztatás szerint a nap folyamán a zivatarok számosságától függően akár narancs figyelmeztetést vagy riasztást is kiadhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Estére északnyugat felől újabb csapadékhullám érkezik, az élénk, helyenként erős délnyugati szél pedig nyugatira, hajnaltájt északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében továbbra is lehet szélerősödés, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Zajlik a világ újrafelosztása, létfontosságú a két vezető egyeztetése, hogy elkerüljük a legrosszabbat. Hivatalosan 2017 óta nem járt Kínában amerikai elnök.