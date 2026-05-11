Jégesővel és viharos széllel érkezik a hidegfront – az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Viharos széllel, felhőszakadással és helyenként jégesővel érkezik Magyarország fölé a hétfői hidegfront, ezért az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat – írta meg a met.hu.

Hétfő délelőtt erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, miközben hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A nap folyamán egyre többfelé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kisebb eséllyel, azt követően viszont már nagy valószínűséggel zivatarok is. Egy-egy intenzív, heves zivatar kialakulása sem zárható ki. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharossá fokozódhat a légmozgás.