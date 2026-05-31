Lángokban áll egy kulcsfontosságú orosz kikötő: Ukrajna kíméletlen mélységi csapást hajtott végre

Az ukrán drónok május 30-án éjjel megsemmisítettek két orosz Tu–142-es haditengerészeti repülőgépet és egy Iszkander ballisztikus rakétarendszert – jelentette Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka, a Kyiv Independent beszámolója alapján. Brovdi szerint az Iszkander-rendszert és a két Tu–142-est egy katonai repülőtéren támadták meg Taganrogban, a Rosztovi területen, az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárosban.

A csapást a Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek 1. Központja hajtotta végre, amely az orosz katonai célpontok, valamint az olaj- és gázipari infrastruktúra elleni mélységi támadásokra szakosodott.

A Tu–142-es egy nagy hatótávolságú, tengeri felderítő és tengeralattjáró-elhárító repülőgép, amelyet az orosz haditengerészet üzemeltet. A típus a Tu–95-ös stratégiai bombázó platformjára épül, amelyet Oroszország gyakran használ Ukrajna elleni nagyszabású robotrepülőgép-támadások során.