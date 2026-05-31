rendszer azovi - tenger robert „ magyar ” brovdi tu 142 ukrajna

Lángokban áll egy kulcsfontosságú orosz kikötő: Ukrajna kíméletlen mélységi csapást hajtott végre

2026. május 31. 06:38

Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka büszkélkedett el a hírrel.

2026. május 31. 06:38
Az ukrán drónok május 30-án éjjel megsemmisítettek két orosz Tu–142-es haditengerészeti repülőgépet és egy Iszkander ballisztikus rakétarendszert – jelentette Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka, a Kyiv Independent beszámolója alapján. Brovdi szerint az Iszkander-rendszert és a két Tu–142-est egy katonai repülőtéren támadták meg Taganrogban, a Rosztovi területen, az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárosban.

A csapást a Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek 1. Központja hajtotta végre, amely az orosz katonai célpontok, valamint az olaj- és gázipari infrastruktúra elleni mélységi támadásokra szakosodott.

A Tu–142-es egy nagy hatótávolságú, tengeri felderítő és tengeralattjáró-elhárító repülőgép, amelyet az orosz haditengerészet üzemeltet. A típus a Tu–95-ös stratégiai bombázó platformjára épül, amelyet Oroszország gyakran használ Ukrajna elleni nagyszabású robotrepülőgép-támadások során.

Az Iszkander hadműveleti-harcászati rakétarendszer akár 500 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakéták indítására is képes.

Ezt a fegyvert megbízhatóan gyakorlatilag csak az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszer képes elfogni, és kulcsszerepet játszott az ukrán városok, valamint az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadásokban.

Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy egy üzemanyagtartály, egy olajszállító hajó és egy adminisztratív épület is kigyulladt a taganrogi kikötőben az ukrán dróntámadást követően. Állítása szerint a támadásban két ember megsérült.

Taganrog az Azovi-tenger egyik jelentős orosz kikötővárosa, alig több mint 40 kilométerre az Ukrajna megszállás alatt álló donyecki régiójának határától.

A várost rendszeresen érik ukrán dróntámadások; a térségből legutóbb május 27-éről 28-ára virradó éjszaka jelentettek robbanásokat.

Ukrajna az utóbbi időben egyre inkább hazai gyártású drónokra támaszkodik, hogy mélyen orosz területen fekvő célpontokat támadjon.

A nyitókép illusztráció
Fotó: Pixabay

 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi
2026. május 31. 08:01
Európára ezerszer nagyobb veszélyt jelent Ukrajna mint Oroszország. Ukrajna folyamatos támogatásával Európa (és a Nyugat) a vesztébe rohan.
Hoked_ly
2026. május 31. 07:58
Végtelen történet, (mese) a hoholok már a Moszkvai Kreml falait ostromolják! Csak azt nem értem, hogy az ukroNácik, miért bújnak el a Szovjet időkben kifúrt patkány lyukakban Kijev alatt! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Monte Carlo
2026. május 31. 07:57
Hányadik ilyen ukrán blöff? És a mandiner nevű szennylap még mindig szemlézi.
The Loner
•••
2026. május 31. 07:51 Szerkesztve
Kíméletlen válasz csapás lesz a válasz. Oreshnik ? ... és mikor lesz már ennek vége, csapás ellencsapás...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!