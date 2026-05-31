Lángokban áll egy kulcsfontosságú orosz kikötő: Ukrajna kíméletlen mélységi csapást hajtott végre

Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka büszkélkedett el a hírrel.
Az ukrán drónok május 30-án éjjel megsemmisítettek két orosz Tu–142-es haditengerészeti repülőgépet és egy Iszkander ballisztikus rakétarendszert – jelentette Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka, a Kyiv Independent beszámolója alapján. Brovdi szerint az Iszkander-rendszert és a két Tu–142-est egy katonai repülőtéren támadták meg Taganrogban, a Rosztovi területen, az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárosban.
A csapást a Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek 1. Központja hajtotta végre, amely az orosz katonai célpontok, valamint az olaj- és gázipari infrastruktúra elleni mélységi támadásokra szakosodott.
A Tu–142-es egy nagy hatótávolságú, tengeri felderítő és tengeralattjáró-elhárító repülőgép, amelyet az orosz haditengerészet üzemeltet. A típus a Tu–95-ös stratégiai bombázó platformjára épül, amelyet Oroszország gyakran használ Ukrajna elleni nagyszabású robotrepülőgép-támadások során.
Az Iszkander hadműveleti-harcászati rakétarendszer akár 500 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakéták indítására is képes.
Ezt a fegyvert megbízhatóan gyakorlatilag csak az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszer képes elfogni, és kulcsszerepet játszott az ukrán városok, valamint az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadásokban.
Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy egy üzemanyagtartály, egy olajszállító hajó és egy adminisztratív épület is kigyulladt a taganrogi kikötőben az ukrán dróntámadást követően. Állítása szerint a támadásban két ember megsérült.
Taganrog az Azovi-tenger egyik jelentős orosz kikötővárosa, alig több mint 40 kilométerre az Ukrajna megszállás alatt álló donyecki régiójának határától.
A várost rendszeresen érik ukrán dróntámadások; a térségből legutóbb május 27-éről 28-ára virradó éjszaka jelentettek robbanásokat.
Ukrajna az utóbbi időben egyre inkább hazai gyártású drónokra támaszkodik, hogy mélyen orosz területen fekvő célpontokat támadjon.
