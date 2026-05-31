Nem ezt várták, Friedrich

Merzi kelepce

No de a CDU? Friedrich Merz – akit még az ezredforduló éveiben állított félre a hatalomra törő Angela Merkel – a régimódibb kereszténydemokraták és a jobbfelé hajló, kapitalista üzleti élet titkos favoritja volt, hogy majd egyszer ő fogja erős kézzel karakteres irányba elvinni mind a pártot, mind az ország kormányzását. Sokak előtt talán egy második Kohl-korszak víziója derengett fel egy békebeli, virágzó Németországról. A 2020-as évek sötétebb, szomorúbb valósága azonban hamar felébresztette az álmodozókat. A tavalyi választás után egyetlen reális koalíció volt lehetséges, miután az AfD-vel mindenki kizárta az együttműködést: a CDU összeállt az SPD-vel. Az ellenzékből visszatérő kereszténydemokraták azokkal a szociáldemokratákkal, akik Olaf Scholz vezetésével kormánypártként politikai, gazdasági és társadalmi válságba sodorták Németországot. A szocdemek ráadásul úgy kaptak erős pozíciókat és nekik megfelelő szakpolitikai kormányprogramokat, hogy egy csepp megbánást nem tanúsítottak a korábbi évek zsákutcája kapcsán, ellenben harcosan és dacosan képviselték ideológiai megfontolásukat és kormányzási igényeiket. A Merz vezette CDU magát zárta a csakis a szocdemekkel elképzelhető nagykoalíció kelepcéjébe.

A rendszerpártok még azt is meglépték, hogy a választás után egy – mondjuk így – merész ötletből összehívták a régi, balos többségű parlamentet, hogy egy hatalmas, 500 milliárd eurós hitelből finanszírozott gigacsomagot fogadjanak el, amelynek célja a védelmi képességek megerősítése és az ország elavult infrastruktúrájának átfogó modernizálása. A CDU által is támogatott csomag érthető célokat szolgál, de ennek ára az eddig híresen fukar kormányzásáról és államháztartásáról ismert ország gyors eladósodása lett.