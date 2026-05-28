„Ez illik Pinokkió-Merzhez. Egyre hosszabb az orra”: felmossák a padlót az AfD-s politikusok a német kormánypárttal

A Nordkurier szerint a két párt között eddig burkoltabban zajló, az AfD politikai elszigetelése körül folyó „tűzfalvita” immár nyílt politikai háborúvá vált, amelyben mindkét oldal egyre keményebb eszközöket vet be.

Leif-Erik Holm, az AfD egyik vezető politikusa és Manuela Schwesig szociáldemokrata tartományi miniszterelnök kihívója Mecklenburg–Elő-Pomerániában élesen támadta a CDU akcióját. Holm a mainstream oknyomozó szervezet, a Correctiv által terjesztett, valótlan állításokra is utalva úgy fogalmazott:

„Ez az ostobaság önmagáért beszél. Nyilvánvalóan a kétségbeesés jele. A CDU ezzel saját magát teszi nevetségessé. És pontosan így kommentálják ezt az interneten is. A gyűlöletkeltő brosúrájukban nulla érv található, csak felmelegített Correctiv-hazugságok, amelyeket már jogilag is megcáfoltak.