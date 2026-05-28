„Ez illik Pinokkió-Merzhez. Egyre hosszabb az orra”: felmossák a padlót az AfD-s politikusok a német kormánypárttal

Felmondóleveleket küldött a CDU az összes AfD-képviselőnek
Merz pártja intenzív kampányba kezdtek a felmérésekben szárnyaló párttal szemben.
A jobboldali formáció teljesen nevetségessé tette a kereszténydemokraták kommunikációs trükkjét.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a német kereszténydemokraták egy bizarr kommunikációs hadjáratot indítottak az Alternatíva Németországért párt ellen, ezzel pedig új szintre lépett a CDU és az AfD közötti politikai konfliktus Németországban. A Nordkurier beszámolója szerint azóta a jobboldali formáció politikusai keményen visszavágtak Friedrich Merz pártjának, és a kancellár is megkapta a magáét.
Ahogy korábban írtuk, a nyílt konfliktus amiatt robbant ki, hogy a kereszténydemokraták minden AfD-s Bundestag-képviselőnek elküldték „Lejtmenet Németország számára. Nincs alternatíva” című, 34 oldalas kiadványukat, valamint egy előre megírt kilépési nyilatkozatot.
A Nordkurier szerint a két párt között eddig burkoltabban zajló, az AfD politikai elszigetelése körül folyó „tűzfalvita” immár nyílt politikai háborúvá vált, amelyben mindkét oldal egyre keményebb eszközöket vet be.
Leif-Erik Holm, az AfD egyik vezető politikusa és Manuela Schwesig szociáldemokrata tartományi miniszterelnök kihívója Mecklenburg–Elő-Pomerániában élesen támadta a CDU akcióját. Holm a mainstream oknyomozó szervezet, a Correctiv által terjesztett, valótlan állításokra is utalva úgy fogalmazott:
„Ez az ostobaság önmagáért beszél. Nyilvánvalóan a kétségbeesés jele. A CDU ezzel saját magát teszi nevetségessé. És pontosan így kommentálják ezt az interneten is. A gyűlöletkeltő brosúrájukban nulla érv található, csak felmelegített Correctiv-hazugságok, amelyeket már jogilag is megcáfoltak.
De ez illik Pinokkió-Merzhez. Egyre hosszabb az orra.”
Az AfD-s politikus reményét fejezte ki, hogy a CDU tartományi szervezete nem követi a berlini pártközpont példáját. Holm szerint
a legjobb megoldásokról kellene vitatkoznunk, nem pedig sárral dobálózni, hiszen végső soron az országunkról van szó”.
A CDU részéről Daniel Peters, a párt tartományi listavezetője védelmébe vette az akciót. Peters hangsúlyozta:
„A mecklenburg–elő-pomerániai CDU-frakció korábban már befogadott volt AfD-tagokat, ezért a CDU/CSU Bundestag-frakciójának kezdeményezése egyszerre érthető és tiszteletreméltó. Minden AfD-tagot szívesen lát a demokratikus centrum, aki nem akar részt venni az AfD radikalizálódási folyamatában, ez ugyanúgy igaz a parlamenti képviselőkre is.”
A CDU-s politikus ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte jobb lenne tartalmi vitát folytatni az AfD-vel, és jó kormányzással meggyőzni a választókat.
Enrico Komning, az AfD Bundestag-frakciójának parlamenti ügyvezetője szintén keményen reagált. A politikus kijelentette:
„Tulajdonképpen nevetni kellene ezen a színjátékon, ha nem lenne ennyire szomorú. Azt majd meg kell vizsgálni, követtek-e el bűncselekményt az AfD ellen. A magam részéről örömmel maradok AfD-tag, mert a szabadságért, a széles körű jólétért és egy liberális, hazafias társadalomért harcolok.”
Komning egyúttal azzal vádolta a CDU-t, hogy
Izrael-ellenesekkel, szocialistákkal és más baloldali-zöld figurákkal fekszik össze”, miközben szerinte „lépésről lépésre lebontja a jogállamot”.
A Nordkurier is emlékeztet, hogy a kereszténydemokraták akciójának akár jogi következményei is lehetnek. Tobias Teich müncheni AfD-s Bundestag-képviselő már feljelentést tett a berlini rendőrségen rágalmazás és becsületsértés miatt a CDU ellen.
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP