Repülőajtó zuhant le Nyíregyházánál – kényszerleszállás lett a vége (VIDEÓ)

Elképesztő felvétel jött ki az orosz elnökről – Putyin páncélkonvojjal vonult Kazahsztánban (VIDEÓ)
Az orosz elnök kazahsztáni látogatását szokatlanul erős katonai védelem kísérte.
Az incidens miatt a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre.
Nagy durranás rázta meg egy Debrecenből Varsóba tartó kisrepülőgép fedélzetét röviddel a felszállás után. Az utasok ezután vették észre, hogy a gép egyik ajtaja levált, majd lezuhant Nyíregyháza közelében – írta meg a Blikk.
Az incidens miatt a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre. A fedélzeten tartózkodókat megdöbbentették a történtek, de a TV2 Tények beszámolója szerint senki sem sérült meg.
Még alig hagytuk el a kifutópályát, talán ez mentett meg minket a nagyobb bajtól
– mondta egy utas a történtek után.
A beszámoló szerint az ajtó röviddel a felszállás után szakadt le, ami különösen veszélyes helyzetet teremthetett volna.
Egy szakértő szerint a 4-5 kilogrammos ajtó akár tragédiát is okozhatott volna, ha lezuhanás közben valakire vagy valamire ráesik. Az eset komoly figyelmeztetés a légi közlekedés biztonsági előírásainak betartására.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MARCEL MOCHET / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz elnök kazahsztáni látogatását szokatlanul erős katonai védelem kísérte.