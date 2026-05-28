Repülőajtó zuhant le Nyíregyházánál – kényszerleszállás lett a vége (VIDEÓ)

Nagy durranás rázta meg egy Debrecenből Varsóba tartó kisrepülőgép fedélzetét röviddel a felszállás után. Az utasok ezután vették észre, hogy a gép egyik ajtaja levált, majd lezuhant Nyíregyháza közelében – írta meg a Blikk.

Az incidens miatt a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre. A fedélzeten tartózkodókat megdöbbentették a történtek, de a TV2 Tények beszámolója szerint senki sem sérült meg.