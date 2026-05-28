Ez váratlanul jött: készen áll a béketerv, már csak Trump aláírására vár a világ
Hamar véget érhetnek a harci cselekmények.
Hormuz megnyílik, az Irán elleni blokádnak vége és egyes szankciókat az amerikaiak feloldanak, hogy Irán eladhassa az olaját.
„A CNN szerint megvan a megegyezés Iránnal, Hormuz megnyílik, az Irán elleni blokádnak vége és egyes szankciókat az amerikaiak feloldanak, hogy Irán eladhassa az olaját.
A nukleáris programról meg van 60 nap tárgyalni.
Egy szó sincs abban, ami eddig lejött a ballisztikus rakéta programról vagy Hezbollah/Hamasz finanszírozásáról. Trump még nem bólintott rá, persze, de ez kb. az, ami várható volt. Ez kérem nem iráni megadás, hanem valamit valamiért.
Majd kiderül mit sikerül kihozni a nukleáris tárgyalásból, de szerintem aligha többet mint amit Obama békésen elért: felfüggesztést 10+ évre, meg kihozzák a 60%-ra dúsított uránt, ami persze csak azért létezik, mert az USA kilépett az egyezményből, erre válaszul lépett Irán. Azaz megoldják a problémát amit ők okoztak.”
Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP