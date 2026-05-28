„A CNN szerint megvan a megegyezés Iránnal, Hormuz megnyílik, az Irán elleni blokádnak vége és egyes szankciókat az amerikaiak feloldanak, hogy Irán eladhassa az olaját.

A nukleáris programról meg van 60 nap tárgyalni.

Egy szó sincs abban, ami eddig lejött a ballisztikus rakéta programról vagy Hezbollah/Hamasz finanszírozásáról. Trump még nem bólintott rá, persze, de ez kb. az, ami várható volt. Ez kérem nem iráni megadás, hanem valamit valamiért.