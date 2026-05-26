Iránban a radikális tábor egyre nyíltabban próbálja megakadályozni az amerikai alkut

Irán feladná dúsított uránkészletét – cserébe az amerikai szankciók enyhítéséért
A Fehér Ház szerint jelentős előrelépés történt a közel-keleti tárgyalásokon.
A teheráni vezetésen belül súlyos törésvonalak alakultak ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások miatt. Irán keményvonalas politikai és katonai körei már saját kormányuk béketárgyalásait is próbálják szabotálni, mert minden kompromisszumot árulásnak tekintenek.
Több mint száz napja nem jelent meg nyilvánosan Modzstaba Hámenei legfelsőbb vezető, miközben az iráni vezetésnek az Egyesült Államokkal kellene megállapodásra jutnia. A The Telegraph szerint azonban a rendszerben egyre látványosabb a megosztottság, és a hatalom különböző központjai egymással is harcot vívnak a tárgyalások irányáról. Iránban sokan attól tartanak, hogy a háttérben olyan engedmények születhetnek, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg az iszlám köztársaság eddigi politikáját.
A lap szerint a bizonytalanságot tovább fokozza, hogy még magas rangú iráni tisztviselők sem kapnak részletes tájékoztatást az egyeztetések állásáról. Egy teheráni forrás arról beszélt, hogy a legtöbben a médiából próbálják összerakni, mi történik a háttérben:
Senki sem tudja, mi történik valójában. A legtöbb tisztviselő csak a televízióból értesül arról, mi zajlik.
A forrás szerint sokan nem tudják, hogy Irán pontosan milyen engedményeket tesz, és mit kaphat cserébe Washingtontól. Ez az információhiány egyre nagyobb teret ad a találgatásoknak és az összeesküvés-elméleteknek.
A The Telegraph szerint a radikális tábor eleve elutasít minden amerikai megállapodást, mert úgy vélik, az Egyesült Államokkal való egyezség az iráni forradalom alapelveinek feladását jelentené. A keményvonalasok szerint Irán már így is túl sokat kockáztatott, miközben Washington továbbra is katonai nyomást gyakorol az országra.
A lap beszámolója szerint különösen éles vita alakult ki a befagyasztott iráni vagyonok ügyében. A teheráni tárgyalódelegációhoz közel álló forrás a Fars hírügynökségnek azt mondta, addig nem születhet megállapodás, amíg az Egyesült Államok nem oldja fel az iráni pénzek zárolását.
Az iráni vezetésben sokan továbbra sem bíznak Washingtonban, főként azért, mert az elmúlt években több amerikai ígéret is meghiúsult. A The Telegraph szerint az iráni tárgyalók ezért minden megállapodást rendkívül óvatosan kezelnek, és hangsúlyozzák, hogy Teherán minden lehetséges forgatókönyvre készül.
A bizalmatlanságot tovább mélyítették a hét eleji katonai incidensek is. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint az Egyesült Államok önvédelmi csapásokat hajtott végre iráni rakétaállások és tengeri aknatelepítő hajók ellen Bandar-Abbász térségében, a Hormuzi-szoros közelében. Az iráni Forradalmi Gárda ezzel szemben azt állította, hogy lelőttek egy amerikai MQ–9-es drónt, valamint elűztek több amerikai repülőgépet az iráni légtérből. Egy iráni tisztviselő a lapnak úgy fogalmazott:
Azt kérdezik, miért tárgyalunk még mindig velük, miközben bombáznak minket?
Az ilyen incidensek tovább erősítik a keményvonalas tábor álláspontját, amely szerint Washingtonnal lehetetlen tartós megállapodást kötni.
A tárgyalások ellenzői egyre nyíltabban bírálják a vezetést. Amirhoszein Szabeti parlamenti képviselő például arról beszélt, hogy a tárgyalások akár „az új vezető meggyilkolásához” is vezethetnek. A The Telegraph szerint különösen a Szaíd Dzsalili volt atomtárgyalóhoz köthető körök és a radikális Pajdari Front ellenzi az egyeztetéseket. Ők úgy vélik, hogy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalás sérti Ali Hamenei örökségét és az iráni ellenállás politikáját.
A radikálisok mögött jelentős katonai erő is állhat.
A lap szerint a Forradalmi Gárda több parancsnoka sem támogatja az egyeztetéseket, különösen azok, akik bosszút akarnak állni az elmúlt években megölt iráni vezetőkért és katonákért. A keményvonalas álláspontot az iráni konzervatív média is támogatja. A legfelsőbb vezető hivatalához közel álló Keyhan napilap például azt követelte, hogy Irán azonnal szakítsa meg a tárgyalásokat, miután Washington nem adott vízumot Abbász Aragcsi külügyminiszternek egy New York-i útra.
A The Telegraph szerint a kialakult helyzet jól mutatja Modzstaba Hámenei gyengeségét is. Ali Hámenei fia nem rendelkezik apjához hasonló tekintéllyel és politikai befolyással, ezért egyre nehezebben képes egységben tartani az iráni rendszert.
A lap úgy látja, hogy a különböző hatalmi központok saját érdekeik szerint próbálják alakítani a válságot, miközben még a Forradalmi Gárda egyes vezetői is úgy érzik, hogy kizárták őket a legfontosabb döntésekből. A belső feszültséget tovább növelte Mohammad Ali Dzsafari volt Forradalmi Gárda-parancsnok megszólalása is. A hónapok óta hallgató katonai vezető ultimátumszerű feltételeket szabott a tárgyalások folytatásához.
Szerinte addig nem lehet megállapodásról beszélni, amíg nem ér véget a háború minden fronton, fel nem oldják a szankciókat, vissza nem adják az iráni pénzeket, valamint el nem ismerik Teherán ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett.
A The Telegraph szerint mindez azt mutatja, hogy Iránban ma már nemcsak az Egyesült Államokkal szemben van mély bizalmi válság, hanem a rendszer saját szereplői között is. A lap végkövetkeztetése szerint rendkívül nehéz békét kötni úgy, hogy az egyik fél a tárgyalások közben bombáz, miközben a másik saját tárgyalóit próbálja ellehetetleníteni.
Nyitókép: Atta KENARE / AFP