Iránban a radikális tábor egyre nyíltabban próbálja megakadályozni az amerikai alkut

Több mint száz napja nem jelent meg nyilvánosan Modzstaba Hámenei legfelsőbb vezető, miközben az iráni vezetésnek az Egyesült Államokkal kellene megállapodásra jutnia. A The Telegraph szerint azonban a rendszerben egyre látványosabb a megosztottság, és a hatalom különböző központjai egymással is harcot vívnak a tárgyalások irányáról. Iránban sokan attól tartanak, hogy a háttérben olyan engedmények születhetnek, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg az iszlám köztársaság eddigi politikáját.

Iránban egyre mélyebb megosztottság bénítja a vezetést

A lap szerint a bizonytalanságot tovább fokozza, hogy még magas rangú iráni tisztviselők sem kapnak részletes tájékoztatást az egyeztetések állásáról. Egy teheráni forrás arról beszélt, hogy a legtöbben a médiából próbálják összerakni, mi történik a háttérben: