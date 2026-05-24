Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
05. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
közel-keleti válság nukleáris program Irán Trump dúsított urán

Irán feladná dúsított uránkészletét – cserébe az amerikai szankciók enyhítéséért

2026. május 24. 17:15

Donald Trump szerint már csak az utolsó részletek hiányoznak az Egyesült Államok és Teherán közötti megállapodásból. Az iráni nukleáris program visszaszorítása és a magas dúsítású uránkészletek feladása is része lehet annak az egyezségnek, amelyről több amerikai lap is beszámolt.

2026. május 24. 17:15
null

Donald Trump szombaton Truth Social-oldalán jelentette be, hogy Washington és Teherán „nagyrészt már megtárgyalta” a készülő megállapodást. Az amerikai elnök kevés konkrétumot árult el, de közölte, hogy a végső részletekről még zajlanak az egyeztetések. A sajtó értesülései szerint ugyanakkor a háttérben olyan alku körvonalazódik, amely alapjaiban változtathatja meg Irán nukleáris programját és a Közel-Kelet biztonsági helyzetét.

Trump szerint Irán kész lehet lemondani atomprogramjáról
Trump szerint Irán kész lehet lemondani atomprogramjáról
Forrás: Kent NISHIMURA / AFP

A Breitbart arról írt, hogy amerikai tisztviselők szerint Irán szóban már beleegyezett abba, hogy lemond magas dúsítású uránkészletéről és feladja nukleáris fegyverkezési törekvéseit. A lap szerint ez hosszú ideje az egyik legfontosabb washingtoni célkitűzés volt, amelyet korábban Teherán rendre elutasított.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A The New York Times szerint az amerikai tárgyalófelek úgy vélik, Irán hajlandó lenne átadni csaknem 970 fontnyi, hatvanszázalékos tisztaságú uránkészletét. A lap ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra sem világos, pontosan miként történne az urán eltávolítása az országból, és hogy a végső megállapodás milyen ellenőrzési mechanizmusokat tartalmazna.

A helyzetet bonyolítja, hogy az iráni fél több ponton másként értelmezi az egyezség tartalmát. 

A The New York Timesnak nyilatkozó iráni tisztviselők szerint a memorandum egyelőre nem rendezi véglegesen a nukleáris kérdéseket, hanem csupán újabb tárgyalásokat irányoz elő harminc-hatvan napon belül.

Irán nukleáris programja maradt a legfontosabb kérdés

Az Axios részletesen ismertette a készülő memorandum tartalmát. A portál szerint az egyezség hatvannapos tűzszünet-hosszabbítást tartalmazna, amely idő alatt újranyitják a Hormuzi-szorost, Irán pedig ismét szabadon exportálhatná olaját. Cserébe Washington részlegesen feloldaná az iráni kikötőkkel szembeni tengeri blokádot és bizonyos szankciókon is enyhítene.

Ezt is ajánljuk a témában

A tervezet szerint Irán vállalná, hogy nem törekszik nukleáris fegyver megszerzésére, valamint tárgyalásokat kezdene az urándúsítás felfüggesztéséről és a dúsított uránkészletek eltávolításáról. 

Az amerikai fél álláspontja az, hogy Irán csak fokozatosan juthatna gazdasági enyhítésekhez és szankciókönnyítésekhez, mégpedig attól függően, milyen mértékben teljesíti a vállalt kötelezettségeit. Washington korábban egy húszéves moratóriumot szeretett volna az iráni urándúsításra, míg Teherán ennél jóval rövidebb időszakot ajánlott. 

Az Egyesült Államok számára különösen fontos kérdés, hogy mi történik az iráni nukleáris anyagokkal, és megakadályozható-e, hogy azokat később fegyvergyártásra használják fel.

Trump az elmúlt hetekben többször is kemény figyelmeztetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben. Az amerikai elnök világossá tette, hogy kész lenne újabb súlyos katonai lépéseket tenni, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak. A The New York Times közben arról írt, hogy Washington az elmúlt napokban újabb katonai csapások lehetőségét is mérlegelte, és az amerikai hadsereg terveket dolgozott ki az iráni nukleáris létesítmények elleni támadásokra.

A közel-keleti háború lezárását is remélik az alkutól

A készülő memorandum nem csupán Irán nukleáris programjáról szólhat. Az Axios szerint az egyezség része lehet a libanoni konfliktus lezárása is, vagyis a Hezbollah és Izrael közötti harcok befejezése. A portál szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök aggodalmát fejezte ki a megállapodás több pontja miatt, ugyanakkor az amerikai fél azt hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is felléphetne, ha a Hezbollah újrafegyverkezne vagy támadásokat indítana.

A The New York Times arról is írt, hogy több arab és muszlim ország vezetője telefonon biztosította támogatásáról Donald Trumpot. 

A tárgyalásokban kiemelt szerepet játszott Pakisztán és Katar, amelyek közvetítőként próbálták közelebb hozni egymáshoz Washingtont és Teheránt. Az iráni vezetés közben saját győzelmeként próbálja bemutatni a fejleményeket. A The New York Times szerint iráni politikai kommentátorok és kormányközeli szereplők arról beszéltek, hogy Teherán úgy közeledett a megállapodáshoz, hogy közben nem omlott össze az ország politikai rendszere és elkerülte a teljes körű háborút. A lap szerint az iráni lakosság jelentős része ugyanakkor elsősorban megkönnyebbüléssel fogadta a híreket. 

Az elmúlt hónapok háborús feszültsége, az infláció, az energiaárak emelkedése és az infrastruktúrát ért károk miatt sokan attól tartottak, hogy újraindulhatnak az amerikai és izraeli légicsapások.

Bár Trump és tanácsadói már diplomáciai áttörésről beszélnek, a The New York Times hangsúlyozta, hogy továbbra sem világos, valóban megszületik-e a végleges egyezség. Több kulcskérdés – köztük az iráni rakétaprogram, a nukleáris ellenőrzések és a szankciók teljes feloldása – továbbra is nyitott maradt.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lynx
2026. május 24. 19:38
A perzsák négyezer éve léteznek, azóta egyszer Nagy Sándor eltángálta őket. A zsidóknál régebbiek. Van múltjuk, történelmük, kultúrájuk. Jó sokan is vannak. Ezeket megtörni, legyőzni…. reménytelen dolog. Izrael is valami módon kibékülhetne velük. Még hány ezer évig akarják blokád alatt tartani őket? Ezeknek pár száz év csak egy pillanat. Ez nem Irak. Ezek nem arabok.
Válasz erre
0
0
zseblámpa
2026. május 24. 17:59
Az amerikaiak már annyit hazudtak Iránnal kapcsolatban, hogy én már nem hiszek el nekik semmit.
Válasz erre
2
1
iimre
•••
2026. május 24. 17:50 Szerkesztve
Azt azért fontos tudni, hogy a muzulmán országokkal kötött politikai megállapodásoknak túl nagy jelentősége nincsen, ugyanis az iszlám szent vallási iránymutatásaiban ott van, hogy EG IGAZHITŰ (azaz iszlám-kívő) HAZUDHAT a hitetleneknek és másoknak, ha azzal Allah istenük és Mohamed prófétájuk világuralmi harcát segítik elő. Az európai alkotmányok egyik alaptétele a szekularizáció. Az iszlám rendszer nem ilyen: Az iszlám különbözik a kereszténységtől, hinduizmustól, judaizmustól és a többi vallástól, mivel egy politikai vallás. A muszlimok nem ismerik el a vallás és az állam elkülönülését. Továbbá a hiteles szövegeiben és tanításaiban az iszlám minden más vallást — és nem vallást — elutasítandónak tart. Ráadásul az iszlám egy, az egész világra kiterjedő iszlám állam — egy kalifátus — létrehozására törekszik, amely mindenhol rákényszerítené az emberekre a a sariát*, a középkori iszlám vallási törvénykezést, és büntetné az eretnek gondolatokat. * tinyurl.com/22nq8ewa
Válasz erre
0
1
gullwing
2026. május 24. 17:37
Atom és kecskebaszó, nem jó kombó...
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!