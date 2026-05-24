Irán feladná dúsított uránkészletét – cserébe az amerikai szankciók enyhítéséért

Donald Trump szombaton Truth Social-oldalán jelentette be, hogy Washington és Teherán „nagyrészt már megtárgyalta” a készülő megállapodást. Az amerikai elnök kevés konkrétumot árult el, de közölte, hogy a végső részletekről még zajlanak az egyeztetések. A sajtó értesülései szerint ugyanakkor a háttérben olyan alku körvonalazódik, amely alapjaiban változtathatja meg Irán nukleáris programját és a Közel-Kelet biztonsági helyzetét.

Trump szerint Irán kész lehet lemondani atomprogramjáról

A Breitbart arról írt, hogy amerikai tisztviselők szerint Irán szóban már beleegyezett abba, hogy lemond magas dúsítású uránkészletéről és feladja nukleáris fegyverkezési törekvéseit. A lap szerint ez hosszú ideje az egyik legfontosabb washingtoni célkitűzés volt, amelyet korábban Teherán rendre elutasított.