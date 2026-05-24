Irán feladná dúsított uránkészletét – cserébe az amerikai szankciók enyhítéséért

Trump az elmúlt hetekben többször is kemény figyelmeztetéseket fogalmazott meg Iránnal szemben. Az amerikai elnök világossá tette, hogy kész lenne újabb súlyos katonai lépéseket tenni, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak. A The New York Times közben arról írt, hogy Washington az elmúlt napokban újabb katonai csapások lehetőségét is mérlegelte, és az amerikai hadsereg terveket dolgozott ki az iráni nukleáris létesítmények elleni támadásokra.
A közel-keleti háború lezárását is remélik az alkutól
A készülő memorandum nem csupán Irán nukleáris programjáról szólhat. Az Axios szerint az egyezség része lehet a libanoni konfliktus lezárása is, vagyis a Hezbollah és Izrael közötti harcok befejezése. A portál szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök aggodalmát fejezte ki a megállapodás több pontja miatt, ugyanakkor az amerikai fél azt hangsúlyozta, hogy Izrael továbbra is felléphetne, ha a Hezbollah újrafegyverkezne vagy támadásokat indítana.