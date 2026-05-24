05. 24.
vasárnap
katar egyesült arab emírségek egyesült államok donald trump

Trump bejelentette, a Hormuzi-szoros megnyílik, már papírozzák a részleteket

2026. május 24. 09:08

„Nagyon jó" megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel.

null

Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton. 

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg „nagyon jó” megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. 

Donald Trump beszámolója szerint a térségi vezetőkkel a Fehér Házból tartott egyeztetésen minden részletkérdés szóba került a békéről szóló amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, ami egyetértési nyilatkozat (Memorandum of Understanding) formáját öltené. 

„Egy megállapodás nagyrészt elkészült, és véglegesítésre vár az Amerikai Egyesült Államok, az Iráni Iszlám Köztársaság, valamint a felsorolt egyéb országok között” – írta. Hozzátette, hogy az egyezség végső részletein dolgoznak, és hamarosan azokat is bejelentik. 

Hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében a Hormuzi-szoros megnyílik. 

Donald Trump egyben közölte, hogy telefonon beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is. Ez „ugyancsak jól ment” – összegezte. 

(MTI)

Nyitókép: Alex WROBLEWSKI / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
orokkuruc-2
2026. május 24. 09:57
A felsorolt országok közül melyik is képes bármikor bármeddig lezárni a szorost?
zolotarjov-2
2026. május 24. 09:34
24 órán belül ez is?
