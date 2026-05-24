Trump bejelentette, a Hormuzi-szoros megnyílik, már papírozzák a részleteket

Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg „nagyon jó” megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel.