Az Egyesült Államok felbőszült: válaszcsapás indul Irán ellen az amerikai helikopter leszedése miatt

„A bevetés arányos válasz az indok nélküli iráni agresszióra” – olvasható a Közel-Keletért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleményében, amiből kiderül, hogy a katonai művelet washingtoni idő szerint kedden délután 5 órakor – magyar idő szerint este 11-kor – indult meg.

A Pentagon illetékesei szerint Irán partvidékén elhelyezkedő légvédelmi létesítményeket támadtak az amerikai erők többi között Bandár Abbász kikötőváros körzetében.