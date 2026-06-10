Az Egyesült Államok felbőszült: válaszcsapás indul Irán ellen az amerikai helikopter leszedése miatt

Donald Trump önmérsékletet kér Izraeltől – iráni rakéták ide, vagy oda
„Amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben” – jegyezte meg Trump.
Donald Trump tajtékzik.
Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő kedden válaszul egy iráni drón által lezuhant amerikai katonai helikopter lezuhanására.
A Középső Parancsnokság tájékoztatása szerint
„önvédelmi csapásmérésről” van szó, amit a hadsereg főparancsnoka, azaz Donald Trump elnök rendelt el.
„A bevetés arányos válasz az indok nélküli iráni agresszióra” – olvasható a Közel-Keletért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleményében, amiből kiderül, hogy a katonai művelet washingtoni idő szerint kedden délután 5 órakor – magyar idő szerint este 11-kor – indult meg.
A Pentagon illetékesei szerint Irán partvidékén elhelyezkedő légvédelmi létesítményeket támadtak az amerikai erők többi között Bandár Abbász kikötőváros körzetében.
Hétfőn a Hormuzi-szoros térségében az amerikai hadsereg járőrfeladatot ellátó Apache helikoptere zuhant le
két tagú legénységgel az ománi partok közelében. A két katonát távolról irányított tengeri drónnal mentették ki a vízből, két órával a lezuhanást követően.
Az Egyesült Államok szerint a helikoptert egy iráni drón találta el,
azt ugyanakkor illetékesek elismerték, hogy a támadó eszköz célpontja nem feltétlenül az amerikai jármű volt.
Irán azt állítja, hogy hétfőn nem indított drónokat, az amerikai haderő szerint viszont a kérdéses időben több drónt is észleltek a térségben.
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„Amennyiben Bibi válaszcsapást indít, akkor ugyanaz folytatódik majd, mint az elmúlt 47 évben, illetve az elmúlt 3000 évben” – jegyezte meg Trump.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció. MTI/EPA/Atef Szafadi