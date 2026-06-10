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irán helikopter egyesült államok donald trump

Az Egyesült Államok felbőszült: válaszcsapás indul Irán ellen az amerikai helikopter leszedése miatt

2026. június 10. 05:55

Donald Trump tajtékzik.

2026. június 10. 05:55
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Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő kedden válaszul egy iráni drón által lezuhant amerikai katonai helikopter lezuhanására.

A Középső Parancsnokság tájékoztatása szerint

 „önvédelmi csapásmérésről” van szó, amit a hadsereg főparancsnoka, azaz Donald Trump elnök rendelt el.

„A bevetés arányos válasz az indok nélküli iráni agresszióra” – olvasható a Közel-Keletért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleményében, amiből kiderül, hogy a katonai művelet washingtoni idő szerint kedden délután 5 órakor – magyar idő szerint este 11-kor – indult meg.

A Pentagon illetékesei szerint Irán partvidékén elhelyezkedő légvédelmi létesítményeket támadtak az amerikai erők többi között Bandár Abbász kikötőváros körzetében.

Hétfőn a Hormuzi-szoros térségében az amerikai hadsereg járőrfeladatot ellátó Apache helikoptere zuhant le 

két tagú legénységgel az ománi partok közelében. A két katonát távolról irányított tengeri drónnal mentették ki a vízből, két órával a lezuhanást követően.

Az Egyesült Államok szerint a helikoptert egy iráni drón találta el, 

azt ugyanakkor illetékesek elismerték, hogy a támadó eszköz célpontja nem feltétlenül az amerikai jármű volt.

Irán azt állítja, hogy hétfőn nem indított drónokat, az amerikai haderő szerint viszont a kérdéses időben több drónt is észleltek a térségben.

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(MTI)

Nyitókép: Illusztráció. MTI/EPA/Atef Szafadi

Összesen 14 komment

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szim-patikus
2026. június 10. 08:04
Vicces, az USA heti 8 x békét ígér küszöbönállónak mutatva, majt 24 x felbőszülve 32x csődöt mond. Trampli taktikus kutyafasszus.
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orokkuruc-2
2026. június 10. 07:39
dundi-fan .. Hasbarázol, nemgójka?
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0
0
RWG1
2026. június 10. 07:29
Majd akkor bőszüljön fel az Egyesült Államok ha iráni helikopterek fognak járőrözni mondjuk a mexikói öbölben.
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1
0
bakafant-28
2026. június 10. 07:26
" indok nélküli iráni agresszió"..Hát,ezen jót röhögtem..Végül is,a zsidókapca,sárgafejű barom nem is irtotta ki a perzsa felsővezetést,nem rakétázott/bombázott,mészárolt ártatlan civileket,nem mondta fel indok nélkül az iráni egyezséget..Az a 160 iskoláslány sem jenki rakétától pusztult el,ugyebár..Okádni kell...
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