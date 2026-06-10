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Trump lépése mattot adhat Európának: 500 milliárd euróba fájhat az amerikaiak kivonulása

2026. június 10. 08:09

Miközben a Trump-kormányzat egyre inkább visszavonul Európából, Andrius Kubilius kedden arra figyelmeztetett, hogy Európa csak az együttműködés és a „jelentős kiadások” révén tudja pótolni az ebből adódó űrt.

2026. június 10. 08:09
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Az Egyesült Államok által Európából folyamatban lévő kulcsfontosságú katonai eszközök kivonása 500 milliárd euróba fog kerülni, ha azokat pótolni kell – jelentette ki Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa, és arra figyelmeztetett, hogy az Uniónak össze kell fognia, és el kell kezdenie gyártani – számolt be az Euronews. 

Az Európai Unió komoly kihívásokkal szembesül a védelmi ipar területén”

– mondta egy brüsszeli nyilvános rendezvényen a biztos. „Német szakértők nemrég számolták ki, hogy körülbelül 500 milliárd euróba fog kerülni az európaiaknak ezeknek a stratégiai eszközöknek a létesítése és a jelenleg az európai kontinensen található amerikai stratégiai eszközök pótlása.”

Ezek az eszközök hagyományosan magukban foglalják többek között a légvédelmet, a felderítést, illetve a stratégiai légi szállítást. A védelmi biztos érvelését a német Kiel Intézet egyik tanulmányára alapozta, amely szerint a következő évtizedben 500 milliárd eurót kell költeni 10 kulcsfontosságú területen – ha ez nem történik meg, Európa könnyen csapdába és hatalmas hátrányba kerülhet a védelmi képesség területén.

A szuverenitás felé vezető úton 3–5 éven belül jelentős előrelépés érhető el, és a legtöbb területen 5–10 éven belül magas fokú autonómia érhető el – feltéve, hogy ezeket összehangolt európai erőfeszítéssel politikai prioritásként kezelik” 

– állítja a tanulmány.

Kubilius többször is kijelentette, hogy az EU-nak – a külföldi agresszió elleni védekezés érdekében – több ilyen képességet kell kiépítenie, és gyorsabban „hatalmas összegre” lesz szükség – mondta kedden.

Különböző európai biztonsági ügynökségek arra figyelmeztettek, hogy Oroszország 2030-ra készen állhat egy NATO-szövetséges vagy EU-tagállam megtámadására. A fenyegetést tovább súlyosbította, hogy Donald Trump amerikai elnök második hivatali idejét arra használja, hogy még inkább visszavonuljon Európa védelméből.

A republikánus elnök legutóbb 5000 amerikai katona kivonását jelentette be Németországból, ami egy nagyobb, várhatóan 6–12 hónap alatt lezajló csapatkivonási kampány része. 

Körülbelül 80 000 amerikai katona állomásozik Európa-szerte a NATO égisze alatt.

Az elmúlt hetekben feszültségek alakultak ki az Egyesült Államok és a többi NATO-szövetséges – amelyek közül 23 egyben EU-tagállam is – között, mivel Európa nem volt hajlandó támogatni Washington katonai kampányát Irán ellen.

Április végén Friederich Merz német kancellár kijelentette, hogy a Fehér Ház tárgyalóit „megalázták” az iráni vezetők, és ezt a kijelentést követte a németországi amerikai csapatok létszámcsökkentésének bejelentése.

Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-nagykövete nemrég az Euronews-nak nyilatkozta, hogy Trump „továbbra is csalódott” Európában a háborúval kapcsolatos álláspontja miatt. Trump maga még tovább ment, és a közösségi médiában „gyáváknak” nevezte NATO-szövetségeseit, megfogadva, hogy „nem felejti el”, hogyan utasították el az amerikai hadsereg segítségkérését a Közel-Keleten.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

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Összesen 21 komment

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szemlelo-2
2026. június 10. 10:15
Na igen. Mint tudjuk, Európának van fölösleges 500 milliárd Eurója. Ha mindezt hadianyag gyártásra költik, az még a GDP-t is növeli. Más kérdés, hogy ki lesz tőle gazdagabb és kinek a pénzéből költik.
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sanya55-2
2026. június 10. 10:04
Ha ők ennyit nyernek vele, 100%, hogy kivonják őket
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Hobby024
2026. június 10. 09:14
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026 "még több pénzt kell adni Ukrajnának, és meg is van oldva az ügy." Tévedsz! Még több pénzt kell adni az USA-nak! Ukrajna is egy 2014- óta elkezdett amerikai projekt.
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ördöngös pepecselés
2026. június 10. 09:08
hülyeség az egész ha az EU olyan kurva nagy egység mint amilyennek hazudják akkor semmi szükség hadseregre mert nincs ki megtámadja, ha pedig nem, akkor minden országnak a szomszédaira kell figyelni. Oroszország miért támadná Portugáliát tankokkal, repülőkkel? Ukrajna viszont örömmel rohanná le Magyarországot. Ezért jó úgy minden ahogy van. Az EUnak csak akkor van szüksége csúcsfegyverekre ha birodalomként akar viselkedni. De az csak akkor lehetséges ha bevezeti a diktatúrát (jól halad), mert egy máltai halásznak semmi haszna nincs abból ha a németek legyőzik Oroszországot. Kára viszont annál több.
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