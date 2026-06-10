Trump lépése mattot adhat Európának: 500 milliárd euróba fájhat az amerikaiak kivonulása

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Miközben a Trump-kormányzat egyre inkább visszavonul Európából, Andrius Kubilius kedden arra figyelmeztetett, hogy Európa csak az együttműködés és a „jelentős kiadások” révén tudja pótolni az ebből adódó űrt.
Az Egyesült Államok által Európából folyamatban lévő kulcsfontosságú katonai eszközök kivonása 500 milliárd euróba fog kerülni, ha azokat pótolni kell – jelentette ki Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa, és arra figyelmeztetett, hogy az Uniónak össze kell fognia, és el kell kezdenie gyártani – számolt be az Euronews.
Az Európai Unió komoly kihívásokkal szembesül a védelmi ipar területén”
– mondta egy brüsszeli nyilvános rendezvényen a biztos. „Német szakértők nemrég számolták ki, hogy körülbelül 500 milliárd euróba fog kerülni az európaiaknak ezeknek a stratégiai eszközöknek a létesítése és a jelenleg az európai kontinensen található amerikai stratégiai eszközök pótlása.”
Ezek az eszközök hagyományosan magukban foglalják többek között a légvédelmet, a felderítést, illetve a stratégiai légi szállítást. A védelmi biztos érvelését a német Kiel Intézet egyik tanulmányára alapozta, amely szerint a következő évtizedben 500 milliárd eurót kell költeni 10 kulcsfontosságú területen – ha ez nem történik meg, Európa könnyen csapdába és hatalmas hátrányba kerülhet a védelmi képesség területén.
A szuverenitás felé vezető úton 3–5 éven belül jelentős előrelépés érhető el, és a legtöbb területen 5–10 éven belül magas fokú autonómia érhető el – feltéve, hogy ezeket összehangolt európai erőfeszítéssel politikai prioritásként kezelik”
– állítja a tanulmány.
Kubilius többször is kijelentette, hogy az EU-nak – a külföldi agresszió elleni védekezés érdekében – több ilyen képességet kell kiépítenie, és gyorsabban „hatalmas összegre” lesz szükség – mondta kedden.
Különböző európai biztonsági ügynökségek arra figyelmeztettek, hogy Oroszország 2030-ra készen állhat egy NATO-szövetséges vagy EU-tagállam megtámadására. A fenyegetést tovább súlyosbította, hogy Donald Trump amerikai elnök második hivatali idejét arra használja, hogy még inkább visszavonuljon Európa védelméből.
A republikánus elnök legutóbb 5000 amerikai katona kivonását jelentette be Németországból, ami egy nagyobb, várhatóan 6–12 hónap alatt lezajló csapatkivonási kampány része.
Körülbelül 80 000 amerikai katona állomásozik Európa-szerte a NATO égisze alatt.
Az elmúlt hetekben feszültségek alakultak ki az Egyesült Államok és a többi NATO-szövetséges – amelyek közül 23 egyben EU-tagállam is – között, mivel Európa nem volt hajlandó támogatni Washington katonai kampányát Irán ellen.
Április végén Friederich Merz német kancellár kijelentette, hogy a Fehér Ház tárgyalóit „megalázták” az iráni vezetők, és ezt a kijelentést követte a németországi amerikai csapatok létszámcsökkentésének bejelentése.
Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-nagykövete nemrég az Euronews-nak nyilatkozta, hogy Trump „továbbra is csalódott” Európában a háborúval kapcsolatos álláspontja miatt. Trump maga még tovább ment, és a közösségi médiában „gyáváknak” nevezte NATO-szövetségeseit, megfogadva, hogy „nem felejti el”, hogyan utasították el az amerikai hadsereg segítségkérését a Közel-Keleten.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
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A beszámolók alapján a jármű a sofőrrel együtt robbant fel.