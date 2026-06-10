Trump lépése mattot adhat Európának: 500 milliárd euróba fájhat az amerikaiak kivonulása

Az Egyesült Államok által Európából folyamatban lévő kulcsfontosságú katonai eszközök kivonása 500 milliárd euróba fog kerülni, ha azokat pótolni kell – jelentette ki Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa, és arra figyelmeztetett, hogy az Uniónak össze kell fognia, és el kell kezdenie gyártani – számolt be az Euronews.

Az Európai Unió komoly kihívásokkal szembesül a védelmi ipar területén”

– mondta egy brüsszeli nyilvános rendezvényen a biztos. „Német szakértők nemrég számolták ki, hogy körülbelül 500 milliárd euróba fog kerülni az európaiaknak ezeknek a stratégiai eszközöknek a létesítése és a jelenleg az európai kontinensen található amerikai stratégiai eszközök pótlása.”