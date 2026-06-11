Megdöbbentő vallomást tett Bill Gates az Epstein-ügyben

Beidézték a Kongresszus elé Bill Gates-t az Epstein-ügy kapcsán
Zárt ajtók előtt fog tanúskodni a szexuális bűnözővel ápolt kapcsolatáról.
A Kongresszus előtt tálalt ki a Microsoft társalapítója.
Bill Gates zárt ajtók mögött tett vallomást szerdán az amerikai Kongresszus egyik bizottsága előtt a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán. A Microsoft társalapítója elismerte, hogy kapcsolatban állt a később szexuális bűncselekmények miatt elítélt pénzemberrel, ugyanakkor azt állította, hogy akkoriban nem látta át teljes mértékben Epstein tetteinek súlyát. Gates szerint a találkozók elsődleges célja az volt, hogy támogatást szerezzen jótékonysági programjaihoz – írja a Reuters.
A milliárdos vallomásában hangsúlyozta: személyesen soha nem volt tanúja semmilyen bűncselekménynek, ugyanakkor súlyos vádat fogalmazott meg az időközben elhunyt Epstein ellen. Elmondása szerint Epstein a házasságon kívüli kapcsolatairól szerzett információkat használta fel arra, hogy nyomást gyakoroljon rá és újra kapcsolatba lépjen vele. Gates szerint ezek az ügyek „fájdalmasak voltak a családja számára”, és semmilyen összefüggésben nem álltak az Epsteinnel folytatott megbeszéléseivel.
Az amerikai törvényhozás jelenleg is vizsgálja, hogyan kezelték a hatóságok az Epstein-ügyet, beleértve a nyomozásokat, a vádalkukat, valamint Epstein 2019-es halálának körülményeit. Az idén nyilvánosságra hozott igazságügyi dokumentumok szerint Gates és Epstein többször is találkozott a férfi 2008-as börtönbüntetése után, és jótékonysági projektekről egyeztettek. A dokumentumok olyan fényképeket is tartalmaztak, amelyeken Gates több, azonosíthatatlanná tett nő társaságában szerepel.
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Zárt ajtók előtt fog tanúskodni a szexuális bűnözővel ápolt kapcsolatáról.
Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP