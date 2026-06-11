Megdöbbentő vallomást tett Bill Gates az Epstein-ügyben

Bill Gates zárt ajtók mögött tett vallomást szerdán az amerikai Kongresszus egyik bizottsága előtt a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán. A Microsoft társalapítója elismerte, hogy kapcsolatban állt a később szexuális bűncselekmények miatt elítélt pénzemberrel, ugyanakkor azt állította, hogy akkoriban nem látta át teljes mértékben Epstein tetteinek súlyát. Gates szerint a találkozók elsődleges célja az volt, hogy támogatást szerezzen jótékonysági programjaihoz – írja a Reuters.

A milliárdos vallomásában hangsúlyozta: személyesen soha nem volt tanúja semmilyen bűncselekménynek, ugyanakkor súlyos vádat fogalmazott meg az időközben elhunyt Epstein ellen. Elmondása szerint Epstein a házasságon kívüli kapcsolatairól szerzett információkat használta fel arra, hogy nyomást gyakoroljon rá és újra kapcsolatba lépjen vele. Gates szerint ezek az ügyek „fájdalmasak voltak a családja számára”, és semmilyen összefüggésben nem álltak az Epsteinnel folytatott megbeszéléseivel.