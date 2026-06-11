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epstein bill gates vallomás kapcsolat kongresszus egyesült államok

Megdöbbentő vallomást tett Bill Gates az Epstein-ügyben

2026. június 11. 06:36

A Kongresszus előtt tálalt ki a Microsoft társalapítója.

2026. június 11. 06:36
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Bill Gates zárt ajtók mögött tett vallomást szerdán az amerikai Kongresszus egyik bizottsága előtt a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán. A Microsoft társalapítója elismerte, hogy kapcsolatban állt a később szexuális bűncselekmények miatt elítélt pénzemberrel, ugyanakkor azt állította, hogy akkoriban nem látta át teljes mértékben Epstein tetteinek súlyát. Gates szerint a találkozók elsődleges célja az volt, hogy támogatást szerezzen jótékonysági programjaihoz – írja a Reuters

A milliárdos vallomásában hangsúlyozta: személyesen soha nem volt tanúja semmilyen bűncselekménynek, ugyanakkor súlyos vádat fogalmazott meg az időközben elhunyt Epstein ellen. Elmondása szerint Epstein a házasságon kívüli kapcsolatairól szerzett információkat használta fel arra, hogy nyomást gyakoroljon rá és újra kapcsolatba lépjen vele. Gates szerint ezek az ügyek „fájdalmasak voltak a családja számára”, és semmilyen összefüggésben nem álltak az Epsteinnel folytatott megbeszéléseivel.

Az amerikai törvényhozás jelenleg is vizsgálja, hogyan kezelték a hatóságok az Epstein-ügyet, beleértve a nyomozásokat, a vádalkukat, valamint Epstein 2019-es halálának körülményeit. Az idén nyilvánosságra hozott igazságügyi dokumentumok szerint Gates és Epstein többször is találkozott a férfi 2008-as börtönbüntetése után, és jótékonysági projektekről egyeztettek. A dokumentumok olyan fényképeket is tartalmaztak, amelyeken Gates több, azonosíthatatlanná tett nő társaságában szerepel.

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Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

Összesen 19 komment

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gyzoltan-2
2026. június 11. 08:02
Ez is a zsidóság sikertörténete..! "E témakörben Veszprémy László Bernátnak tág tere nyílik áldott tehetségét kifuttatni, mely bőséges anyagot nyújt ahhoz, hogy akár Magyar Péter választási sikerét is felülmúlja..!" -írtam más poszt alatt, de ide is illeszkedik... -úgy egyébként, meg egyáltalán nem várom, hogy VLB. akár egyetlen pillanatra is meginogna..!
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0
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gullwing
2026. június 11. 07:55
Libcsi projekt.... Normális embernek az ilyenekhez NINCS köze...
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1
0
google-2
2026. június 11. 07:48
Szegény Gates, csak támogatást akart szerezni a jótékonysági projektjeihez, ő nem tudta, hogy Epsteinnél áradnak a nők, a lányok inkább.
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3
0
oberennsinnen49
2026. június 11. 07:34
"✴12Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. 13Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."
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