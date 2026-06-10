Beidézték a Kongresszus elé Bill Gates-t az Epstein-ügy kapcsán

Bill Gates szerdán jelenik meg a Képviselőház Felügyeleti és Reformbizottsága előtt az elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein ügyében folyó vizsgálat keretében – írja a Guardian.

A Microsoft társalapítója zárt ülésen jelenik meg, ahol a törvényhozók várhatóan az Epsteinnel való korábbi kapcsolatáról fogják kérdezni. A meghallgatás jegyzőkönyvét később teszik majd közzé.

Gates megjelenése előtt a Guardiannek adott nyilatkozatában a szóvivője elmondta, hogy az üzletember „örömmel fogadja a lehetőséget, hogy megjelenjen a bizottság előtt”, és hozzátette, hogy „bár soha nem volt tanúja Epstein illegális cselekedeteinek, és nem is vett részt bennük, alig várja, hogy megválaszolhassa a bizottság összes kérdését, hogy támogassa fontos munkájukat”.