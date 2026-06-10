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epstein jeffrey epstein bill gates gates alapítvány kongresszus

Beidézték a Kongresszus elé Bill Gates-t az Epstein-ügy kapcsán

2026. június 10. 14:18

Zárt ajtók előtt fog tanúskodni a szexuális bűnözővel ápolt kapcsolatáról.

2026. június 10. 14:18
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Bill Gates szerdán jelenik meg a Képviselőház Felügyeleti és Reformbizottsága előtt az elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein ügyében folyó vizsgálat keretében – írja a Guardian. 

A Microsoft társalapítója zárt ülésen jelenik meg, ahol a törvényhozók várhatóan az Epsteinnel való korábbi kapcsolatáról fogják kérdezni. A meghallgatás jegyzőkönyvét később teszik majd közzé.

Gates megjelenése előtt a Guardiannek adott nyilatkozatában a szóvivője elmondta, hogy az üzletember „örömmel fogadja a lehetőséget, hogy megjelenjen a bizottság előtt”, és hozzátette, hogy „bár soha nem volt tanúja Epstein illegális cselekedeteinek, és nem is vett részt bennük, alig várja, hogy megválaszolhassa a bizottság összes kérdését, hogy támogassa fontos munkájukat”.

A James Comer által vezetett bizottság márciusban meghívta Gates-t a meghallgatásra, miután az Igazságügyi Minisztérium az év elején több millió, Epsteinnel kapcsolatos dokumentumot tett közzé. A dokumentumok között számos utalás volt Gatesre, valamint több fényképe is szerepelt, továbbá olyan feljegyzések is, amelyekből kiderült, hogy több alkalommal is találkozott Epsteinnel. 

Gates-t nem vádolták semmilyen, Epsteinnel kapcsolatos szabálysértéssel, és ő többször is tagadta, hogy bármilyen tudomása lett volna Epstein bűncselekményeiről.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok között szerepelnek Epstein és Gates néhány korábbi tanácsadója, valamint a Gates Alapítvány munkatársai közötti levelezések is.

Áprilisban a Gates Alapítvány bejelentette, hogy „külső vizsgálatot rendelt el az alapítvány korábbi kapcsolatainak értékelésére Epsteinnel, valamint a jelenlegi, új jótékonysági partnerségek átvilágítására és kialakítására vonatkozó irányelveinkre vonatkozóan”. 

Gates egy tavalyi interjúban elmondta, hogy több alkalommal is találkozott Epsteinnel, hogy jótékonyságról beszélgessenek, de azt mondta, hogy „bolondság” volt időt töltenie az elítélt szexuális bűnözővel.

Igen, azt hiszem, elég ostoba voltam”

– mondta Gates. „Azt hittem, hogy ez segíteni fog a globális egészségügyi jótékonysági tevékenységemben, de valójában nem így történt, és ez egyszerűen hatalmas hiba volt.”

Nyitókép: Nathan Posner / Anadolu via AFP

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
londonbaby
2026. június 10. 16:45
szexuális bűnöző kapcsolat.. Nem is csodálom .. Nő nincs a világon aki ez alá a gusztustalan kis pattanásos undormány alá feküdne magától mindenféle juttatásoktól mentesem. persze hogy illegális kapcsolatokból szerzi a Nőket, mert a kurvák feldobnák jó pénzért az biztos is..
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Hobby024
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2026. június 10. 16:19 Szerkesztve
Ahogy írtam, a madarak dalolni fognak. A szálak elvezetnek majd a 80-as 90-es évek szexuális ragadozóinak egyik legnagyobbjához, aki falta a nőket kortól függetlenül. Szinte minden gyermek és felnőtt szépségversenynek elbírálója és csorgó nyálú résztvevője. Feleségét is (állítólag) Epstein kapcsolatai révén szerezte. Hajrá mélykeresztények, itt a példakép.
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0
2
google-2
2026. június 10. 15:32
Vén kecske is megnyalja a sót. Szép betetőzése az életművének. Clintont még nem hívták be? Hazudni ő is tud.
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1
0
gullwing
2026. június 10. 15:00
Nem mondod hogy a libcsik meg a pedofilok oly nagy barátok?!
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