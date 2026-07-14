Tovább gyűrűzik az Epstein-ügy – Bill Gates jótékonysági alapítványa óriási pénztől esik el miatta

A milliárdos befektető Warren Buffett az elmúlt két évtizedben nagyjából 47 milliárd dollárt adományozott Bill Gates jótékonysági szervezetének. Ám miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által év elején nyilvánosságra hozott úgynevezett Epstein-aktákból kiderült, hogy a Microsoft társalapítója kapcsolatban állt a szexuális ragadozó Jeffrey Epsteinnel, a 95 éves üzletember úgy döntött, hogy nem támogatja többé Gates alapítványát – számolt be róla a BBC.

Tette mindezt azután, hogy 2006-ban Buffett „visszavonhatatlanul” elkötelezte magát amellett, hogy egész élete során minden évben részvényeket ajándékoz a cégéből erre a célra. Nemrég azonban kiderült, hogy Bill Gates szervezete még sincs rajta a több milliárd dollár értékű részvényekkel támogatandókat felsoroló idei listán. A részvényeket ehelyett négy, a Buffett család tagjai felügyelte alapítvány között osztják szét. A milliárdos kijelentette, hogy „bár a halál időpontja természetesen kiszámíthatatlan”, a fennmaradó részvényeit 2034. december 31-ig így vagy úgy,