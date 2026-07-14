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bbc jeffrey epstein bill gates warren buffett részvény

Tovább gyűrűzik az Epstein-ügy – Bill Gates jótékonysági alapítványa óriási pénztől esik el miatta

2026. július 14. 21:54

Warren Buffett bejelentette: többé nem adományoz a Microsoft-alapító jótékonysági szervezetének, miután fény derült rá, hogy Gates és az egykori szexuális bűnöző kapcsolatban álltak egymással.

2026. július 14. 21:54
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A milliárdos befektető Warren Buffett az elmúlt két évtizedben nagyjából 47 milliárd dollárt adományozott Bill Gates jótékonysági szervezetének. Ám miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által év elején nyilvánosságra hozott úgynevezett Epstein-aktákból kiderült, hogy a Microsoft társalapítója kapcsolatban állt a szexuális ragadozó Jeffrey Epsteinnel, a 95 éves üzletember úgy döntött, hogy nem támogatja többé Gates alapítványát – számolt be róla a BBC.

Tette mindezt azután, hogy 2006-ban Buffett „visszavonhatatlanul” elkötelezte magát amellett, hogy egész élete során minden évben részvényeket ajándékoz a cégéből erre a célra. Nemrég azonban kiderült, hogy Bill Gates szervezete még sincs rajta a több milliárd dollár értékű részvényekkel támogatandókat felsoroló idei listán. A részvényeket ehelyett négy, a Buffett család tagjai felügyelte alapítvány között osztják szét. A milliárdos kijelentette, hogy „bár a halál időpontja természetesen kiszámíthatatlan”, a fennmaradó részvényeit 2034. december 31-ig így vagy úgy, 

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de ennek a négy alapítványnak adományozza.

Bill Gates egyébként egy, az Epstein-üggyel összefüggő amerikai kongresszusi bizottsági meghallgatáson korábban azt mondta, a férfi a házasságon kívüli viszonyaival akarta őt megzsarolni. Ha nem is konkrétan, de az e-mailekből az derült ki, „mintha Epstein gondolkodása ebbe az irányba haladt volna”.
 

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Nyitókép: Warren Buffett (Fotó: MTI/EPA/Matthew Cavanaugh)

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Összesen 6 komment

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Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. július 15. 00:38
bill gates kármentő alapítvány
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sersem
2026. július 14. 23:23
Azért ajándékozza oda a gyermekei néven futó alapítványoknak a pénzét, mert ha meghal, akkor a kölkei egy peták örökösödési adót se fizetnek. Az "alapítványból" meg annyit markolnak ki, amennyitől nem ég le a bőr a pofájukról.
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manus-manum-lavat
2026. július 14. 23:16
Lementette valaki a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentéseit? Mert elsüllyesztették az oldalt, és dokumentumokat...
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pista-bacsi
2026. július 14. 22:01
Valahogy nem akaródzik felelősségre vonni senkit….
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