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Ilyen lesz Tusványos egy új korszak hajnalán

2026. július 18. 20:49

Harmincötödik alkalommal rendezik meg a Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábort – és most valahogy más lesz a hangulat, mint az előző tizenhat évben. A tábor egyik alapítója, fő szervezője, Németh Zsolt mégsem borúlátó.

2026. július 18. 20:49
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Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Tusványos a rendszerváltás intézménye, 1990 óta létezik, csak kétszer maradt el a koronavírus-­járvány miatt – kezdi visszaemlékezéseit Németh Zsolt fideszes képviselő, a második Orbán-kormány külügyi államtitkára, a tábor egyik alapítója és fő szervezője. Kiemeli: számára különösen jelentős ezért, hogy David Campanale, a BBC első időszakot figyelemmel kísérő újságírója angol és magyar nyelven megjelent könyvét a kezdetekről a táborban mutatják be. 

Idén az összejövetel ökumenikus áhítattal kezdődik július 21-én reggel, a napot koncertek zárják. A rendezvény egyébként széles zenei kínálattal készül, az Ismerős Arcoktól a Magyar Bandán át a Kowalski meg a Vegáig számos műfajból érkeznek előadók. A volt államtitkár kifejti, a Kriza-csűr idén az Erdélyi Hagyományok Házának koordinációjában szervezi a programjait, minden este hajnalig tartó mulatozás várható a néptáncsátorban és a borsátorban, a nagyszínpadra pedig igyekeztek széles spektrumból válogatni. 

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Mindemellett több izgalmas pillanat várja a politika iránt érdeklődőket, ami miatt a tábor kiemelt figyelmet élvezhet. 

Az egyik, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök itt beszél először nagyobb, szűretlenebb közönség előtt az áprilisi választási vereség óta; 

a másik, hogy a kormány bojkottálja a rendezvényt. Magyar Pétert ugyanis nem hívták meg; Németh Zsolt szerint azért, mert „abban a stádiumban van a miniszterelnöki kommunikáció, hogy pont elég, ha a parlamentben helyet kap”. Ellenben meghívták azokat a szakpolitikusokat, akikkel szakmai párbeszédet lehetett volna folytatni, többek között Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt, ám ők jelezték, hogy nem vesznek részt a rendezvényen. „A kormány nem fogadta el a felkérésünket, ennek nem örülünk. Nem is indokolták, hogy miért döntöttek így; de abban bízom, hogy értelmiségiek, véleményformálók, médiaszemélyiségek igent mondanak a meg­hívásunkra, olyanok is, akik talán a Tisza-táborba sorolhatók, így kialakulhat párbeszéd” – fejti ki Németh Zsolt. 

NÉMETH Zsolt; ORBÁN Anita
Németh Zsolt Orbán Anita későbbi külügyminiszterrel
Fotó: MTI/Purger Tamás

Másrészt négy parlamenti ciklus után most mutatja meg először magát újra a Patrióták Európáért tábora. „A Pro Minoritate Alapítvány mögött álló politikai család tizenhat évig kormányon volt. Meg kell említeni ennek az időszaknak az eredményeit, s hogy mi vezetett oda, hogy választási vereséget szenvedett a politikai közösségünk. Mindez Magyar­ország és a nemzetpolitika számára is vízválasztó” – fogalmaz. Elvégre Tusványos, ahogy mondja, a műhelyek találkozója, „a műhelyek műhelye”, itt nyíltan meg lehet vitatni mind a szűkebb, mind a tágabb környezetünk eseményeit, legyen szó akár az EU jövőjéről, akár az új világrendről „vagy még inkább világrendetlenségről”. 

„Egy kicsit kevesebben leszünk, de ez előnyére válhat a tábornak; akik eddig csak érdekből jöttek, idén talán nem fognak jönni; viszont olyanokkal is fogunk találkozni, akik úgy érzik, most ott kell hogy legyenek.” Nemzetközi szereplőkről is hallotta, hogy szolidaritásuk jeléül mindenképpen eljönnek Tusványosra. „Nagyon sok barátunk jelezte már a részvételi szándékát az angolszász világból vagy éppen Nyugat­Európából, és örvendetesnek tartom, hogy megint hangsúlyosan jelennek majd meg lengyel barátaink, komoly szintű politikai részvételük várható” – osztja meg a politikus. 

Emlékezetes, Németh Zsolt a miniszteri meghallgatások kapcsán még májusban úgy fogalmazott, valami jó is kisülhet abból, hogy négy jobboldali párt alkotja a parlamentet. Azonban amikor ezt felhozzuk, úgy fogalmaz: valóban volt benne egyfajta várakozás, hogy a posztkommunista baloldal távozásával új légkör lengi majd be az Országházat, de „kijózanító volt az elmúlt néhány hét, és a Gyurcsány nélküli gyurcsány­izmus nem tűnt el, most pedig a jogállamiság zászlaját lengetve rendítik meg a magyar jogállamiságot”. 

Mindezek ellenére bizakodó: mint mondja, a kormányoldal is sokszínű, és a Fidesz előtt is számos lehetőség áll; ezért reméli, hogy lesz olyan téma vagy terület, amin tudnak majd együtt dolgozni. „Ilyen lehetne a nemzetpolitika is, hiszen eddig nem látjuk jelét radikális irányváltásnak” – mondja Németh Zsolt. Bízik abban, hogy Tusványos kicsit össze­hozza a külhoni magyar vezetőket a tiszás vendégekkel, így a nemzetpolitika kivonható a csatározások köréből. 

Más kérdés, hogy a Tisza igyekszik megemelni a határon túli közösségek vezető politikai erőinek ellenzékét, így például az Országházban fogadták a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezetet. Németh Zsolt szerint ez nem kirívó dolog: „minket is ért hasonló vád, hogy igyekszünk a külhoni magyarok politikai preferenciát megváltoztatni, amit a mai napig visszautasítok”. Az viszont, hogy a magyar képviseletet meg kell őrizni, erősen beivódott. Összességében úgy véli: érdemes egy kis megelőlegezett bizalmat adni az új kabinetnek ezen a területen. Németh Zsolt elsősorban azért bizakodóbb, mert például Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár korábban a pozsonyi Magyar Kulturális Központot vezette, így rendelkezik szakmai terepismerettel.

Nyitókép: Az idei rendezvényre is tömegeket várnak, a volt kormányfő beszédén is telt ház volt
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

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Összesen 6 komment

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kisskiss-6
2026. július 18. 21:49
🍓 H​​​e​l​​y​​​i​ ​​c​​s​​​a​​j​​ok ​​szexre ​​m​​​á​​r​​a​​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​.​​𝗧​𝗢​​​𝗣
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sergent
2026. július 18. 21:46
"...és most valahogy más lesz a hangulat, mint az előző tizenhat évben." Nem kicsit, nagyon.
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ekeke1
2026. július 18. 21:43
"tábor egyik alapítója, fő szervezője, Németh Zsolt mégsem borúlátó." Talán inkább magyarázatot adna arra a legutóbbi baromsagara amit elkövetett, mikor bejelentette Orbán találkozóját Trumppal, hogy aztán egy nap múlva Hídvégi cáfolja..
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polárüveg
2026. július 18. 21:34
"Németh Zsolt a miniszteri meghallgatások kapcsán még májusban úgy fogalmazott, valami jó is kisülhet abból, hogy négy jobboldali párt alkotja a parlamentet." Nem értem, hogy az intelligens Németh Zsolt miért fogalmaz ilyen félrevezetően. Merthogy már a Fidesz többször kinyilvánította, hogy nem bal és jobboldal létezik, hanem globalista és patrióta oldal. Mi annak az oka, hogy Németh Zsolt lejárt lemezt tett fel? Mégha májusban is...
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