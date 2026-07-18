Ilyen lesz Tusványos egy új korszak hajnalán

Másrészt négy parlamenti ciklus után most mutatja meg először magát újra a Patrióták Európáért tábora. „A Pro Minoritate Alapítvány mögött álló politikai család tizenhat évig kormányon volt. Meg kell említeni ennek az időszaknak az eredményeit, s hogy mi vezetett oda, hogy választási vereséget szenvedett a politikai közösségünk. Mindez Magyar­ország és a nemzetpolitika számára is vízválasztó” – fogalmaz. Elvégre Tusványos, ahogy mondja, a műhelyek találkozója, „a műhelyek műhelye”, itt nyíltan meg lehet vitatni mind a szűkebb, mind a tágabb környezetünk eseményeit, legyen szó akár az EU jövőjéről, akár az új világrendről „vagy még inkább világrendetlenségről”.

„Egy kicsit kevesebben leszünk, de ez előnyére válhat a tábornak; akik eddig csak érdekből jöttek, idén talán nem fognak jönni; viszont olyanokkal is fogunk találkozni, akik úgy érzik, most ott kell hogy legyenek.” Nemzetközi szereplőkről is hallotta, hogy szolidaritásuk jeléül mindenképpen eljönnek Tusványosra. „Nagyon sok barátunk jelezte már a részvételi szándékát az angolszász világból vagy éppen Nyugat­Európából, és örvendetesnek tartom, hogy megint hangsúlyosan jelennek majd meg lengyel barátaink, komoly szintű politikai részvételük várható” – osztja meg a politikus.

Emlékezetes, Németh Zsolt a miniszteri meghallgatások kapcsán még májusban úgy fogalmazott, valami jó is kisülhet abból, hogy négy jobboldali párt alkotja a parlamentet. Azonban amikor ezt felhozzuk, úgy fogalmaz: valóban volt benne egyfajta várakozás, hogy a posztkommunista baloldal távozásával új légkör lengi majd be az Országházat, de „kijózanító volt az elmúlt néhány hét, és a Gyurcsány nélküli gyurcsány­izmus nem tűnt el, most pedig a jogállamiság zászlaját lengetve rendítik meg a magyar jogállamiságot”.