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otp bux BÉT mol részvény

Szépen, csendben megdőlt egy olyan magyar történelmi csúcs, aminek mindenki örülni fog

2026. július 05. 12:00

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe történelmi csúcson zárt.

2026. július 05. 12:00
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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záróértékéhez képest 2,35 százalékkal emelkedve pénteken 143 072,29 ponton, 

történelmi csúcson zárt.

A heti forgalom 103,0 milliárd forintról 137,5 milliárd forintra nőtt. A vezető részvények vegyes teljesítményt nyújtottak, miközben az OTP új árfolyamrekordot ért el.

A BUX a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt csökkenéssel kezdte a hetet, miután a hétvégi iráni villongások elbizonytalanították a befektetőket.

Kedden javult a hangulat: a felek tárgyalóasztalhoz ültek, az OTP saját részvényeket vásárolt, a Mol pedig lengyelországi kötvénykibocsátást jelentett be. Ezek hatására a BUX új történelmi csúcsot ért el.

A hét közepén ismét romlott a nemzetközi befektetői környezet, így a szerdai kereskedés is mínuszban zárt. Csütörtökön azonban jelentős emelkedés következett, és a BUX ismét rekordot döntött. 

A kedvező tőzsdei hangulat mellett ehhez valószínűleg a Mol lengyelországi kötvénykibocsátásának bejelentése is hozzájárult, 

amelynek hatására a társaság árfolyama több mint 3 százalékkal emelkedett.

A hét utolsó kereskedési napján folytatódott az emelkedés: a BUX mellett az OTP részvényei is történelmi csúcson fejezték be a hetet.

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy a BUX rekordjai mögött elsősorban az OTP erős teljesítménye állt, ugyanakkor a hét második felében a Mol is érdemben hozzájárult az emelkedéshez. 

A nemzetközi piacokon is kedvező volt a hangulat: a német DAX és az amerikai Dow Jones index egyaránt történelmi csúcsot ért el a héten.

A hazai piacot befolyásoló események közül az Equilor kiemelte, hogy lezárult a Magyar Telekom részvény-visszavásárlási programja. A program keretéből még 3,7 milliárd forint maradt, amelyet a társaság várhatóan jövő tavasszal, a következő éves közgyűlést megelőzően használ fel.

A vezető részvények közül a Mol teljesített a legjobban: árfolyama 6,60 százalékkal, 3910 forintra emelkedett, heti forgalma pedig meghaladta a 12,9 milliárd forintot.

Az OTP részvényeinek árfolyama 2,42 százalékkal, 46 920 forintra nőtt, több mint 73,9 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Magyar Telekom árfolyama 0,30 százalékkal, 2670 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos heti forgalomban.

A Richter részvényei 0,57 százalékkal, 12 190 forintra gyengültek, heti forgalmuk meghaladta a 8,3 milliárd forintot.

A kis- és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX index 1,27 százalékos emelkedéssel, 9381,56 ponton zárta a hetet.

(MTI)

Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / AFP

Összesen 9 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. július 05. 15:48
Magyar Péternek három szomszédos országba történő meghívása is elképzelhető talán...DDD A világ eseményivel továbbra is Orbán Viktor foglalkozik elismerten.
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Gubbio
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2026. július 05. 14:56 Szerkesztve
A "magyar" Soros Gyuri bácsi bizonyára örül neki. Meg az ún. "Magyar" is, hogy átjátszhatta Magyarországot Sorosnak és érdekeltségi körének.
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angie1
2026. július 05. 14:28
Ez sem a pötinek köszönhető...
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fernandvix
2026. július 05. 13:00
templar62fernandvix 2026. július 05. 12:56 Náív vagy ? Egy rendszer sem tart örökké ! Arról mesélj hogy melyik rendszer volt hatalmon 2026.03.23.án?
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