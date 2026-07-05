Szépen, csendben megdőlt egy olyan magyar történelmi csúcs, aminek mindenki örülni fog

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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe történelmi csúcson zárt.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záróértékéhez képest 2,35 százalékkal emelkedve pénteken 143 072,29 ponton,
történelmi csúcson zárt.
A heti forgalom 103,0 milliárd forintról 137,5 milliárd forintra nőtt. A vezető részvények vegyes teljesítményt nyújtottak, miközben az OTP új árfolyamrekordot ért el.
A BUX a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt csökkenéssel kezdte a hetet, miután a hétvégi iráni villongások elbizonytalanították a befektetőket.
Kedden javult a hangulat: a felek tárgyalóasztalhoz ültek, az OTP saját részvényeket vásárolt, a Mol pedig lengyelországi kötvénykibocsátást jelentett be. Ezek hatására a BUX új történelmi csúcsot ért el.
A hét közepén ismét romlott a nemzetközi befektetői környezet, így a szerdai kereskedés is mínuszban zárt. Csütörtökön azonban jelentős emelkedés következett, és a BUX ismét rekordot döntött.
A kedvező tőzsdei hangulat mellett ehhez valószínűleg a Mol lengyelországi kötvénykibocsátásának bejelentése is hozzájárult,
amelynek hatására a társaság árfolyama több mint 3 százalékkal emelkedett.
A hét utolsó kereskedési napján folytatódott az emelkedés: a BUX mellett az OTP részvényei is történelmi csúcson fejezték be a hetet.
Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy a BUX rekordjai mögött elsősorban az OTP erős teljesítménye állt, ugyanakkor a hét második felében a Mol is érdemben hozzájárult az emelkedéshez.
A nemzetközi piacokon is kedvező volt a hangulat: a német DAX és az amerikai Dow Jones index egyaránt történelmi csúcsot ért el a héten.
A hazai piacot befolyásoló események közül az Equilor kiemelte, hogy lezárult a Magyar Telekom részvény-visszavásárlási programja. A program keretéből még 3,7 milliárd forint maradt, amelyet a társaság várhatóan jövő tavasszal, a következő éves közgyűlést megelőzően használ fel.
A vezető részvények közül a Mol teljesített a legjobban: árfolyama 6,60 százalékkal, 3910 forintra emelkedett, heti forgalma pedig meghaladta a 12,9 milliárd forintot.
Az OTP részvényeinek árfolyama 2,42 százalékkal, 46 920 forintra nőtt, több mint 73,9 milliárd forintos heti forgalom mellett.
A Magyar Telekom árfolyama 0,30 százalékkal, 2670 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos heti forgalomban.
A Richter részvényei 0,57 százalékkal, 12 190 forintra gyengültek, heti forgalmuk meghaladta a 8,3 milliárd forintot.
A kis- és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX index 1,27 százalékos emelkedéssel, 9381,56 ponton zárta a hetet.
(MTI)
Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / AFP