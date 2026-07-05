Szépen, csendben megdőlt egy olyan magyar történelmi csúcs, aminek mindenki örülni fog

A BUX a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt csökkenéssel kezdte a hetet, miután a hétvégi iráni villongások elbizonytalanították a befektetőket.

Kedden javult a hangulat: a felek tárgyalóasztalhoz ültek, az OTP saját részvényeket vásárolt, a Mol pedig lengyelországi kötvénykibocsátást jelentett be. Ezek hatására a BUX új történelmi csúcsot ért el.

A hét közepén ismét romlott a nemzetközi befektetői környezet, így a szerdai kereskedés is mínuszban zárt. Csütörtökön azonban jelentős emelkedés következett, és a BUX ismét rekordot döntött.