Hírek
Vélemények
Hetilap
Sámánizmus, drogok és Epstein-akták: újabb európai királyi család került válságba

2026. február 09. 09:06

Az Epstein-botrány nemcsak a brit királyi családot rázta meg, hanem a norvég uralkodói házat is, miután kiderült, hogy Mette-Marrit koronahercegnő éveken át barátságot ápolt Jeffrey Epsteinnel. A botrányt tetézi, hogy a norvég királyi család progresszív imázst épített fel magának.

2026. február 09. 09:06
Hajdú Tímea
Európa utolsó uralkodói családjai az utóbbi években botrányt botrányra halmoztak: miközben jelentőségük folyamatosan erodálódik, diplomáciai és reprezentatív szerepük mellett egyre inkább celebekké kezdenek válni. A norvég királyi család hagyományosan az egyik legnépszerűbb uralkodói ház volt Európában. A jelenlegi uralkodóház egyedülálló módon demokratikus úton került hatalomra: a 20. század elején, mikor Norvégia különvált Svédországtól a norvég kormány uralkodót keresett, és egy dán hercegre esett a választás. A herceg azonban ragaszkodott hozzá, hogy kérdezzék meg a lakosságot, hogy akarnak-e királyt vagy sem, így referedum döntött a monarchiáról. A norvégok tehát demokratikus úton döntöttek a király meghívása mellett, és így került a Glücksburg-ház hatalomra 1905-ben. VII. Haakon norvég király VIII. Frigyes dán király és Svédországi Lujza királyné fia volt, felesége pedig a brit uralkodó lánya volt. Haakon unokája V. Harald a jelenlegi uralkodó. A család rokonságban áll a még fennálló európai királyi családok többségével. A család az idő múlásával alkalmazkodott a skandináv ország progresszív értékrendjéhez. 

Az Epstein-aktákban felbukkanó Mette-Marit koronahercegnő férjével Haakon koronaherceggel 2024-ben (John MACDOUGALL / AFP)
Az Epstein-aktákban felbukkanó Mette-Marit koronahercegnő férjével Haakon koronaherceggel 2024-ben (John MACDOUGALL / AFP)

Egy „progresszív” királyi család 

A skandináv országok hagyományosan konzervatív protestáns társadalmak voltak, amelyek progresszív irányba tolódása néhány évtized alatt játszódott le. Ez jól kimutatható a királyi családon is. Az új idők első jele a századfordulón következett be, mikor 2000-ben Haakon herceg, a trónörökös bejelentette, hogy eljegyezte magát egy pincérnővel, akinek már volt egy gyermeke egy korábbi kapcsolatából. A hír hatalmas felháborodást keltett Norvégiában. Mette-Marit Tjessem Høiby fiának az apja ráadásul egy elítélt drogdíler volt. A herceg menyasszonya megbánással nyilatkozott fiatalkori botlásairól, de a norvégok mindig szkeptikusok maradtak vele kapcsolatban, mivel aggódtak, hogy nem rendelkezik sem a tudással, sem a képességekkel, amelyek alkalmassá tehetnék a királynő szerepére. 

Bár 26 éve a norvégok még nem akartak zavaros hátterű királynőt, közben jelentősen megváltozott a társadalom értékrendje. 

Az évek során Haakon király, más európai uralkodókhoz hasonlóan, egyre progesszívebb hangot ütött meg, és 2016-ban amerikai poltikusokat is beelőzve ő már a sokszínűségről szónokolt.

 „A norvégok lányok, akik lányokat szeretnek, fiúk, akik fiúkat szeretnek, és fiúk és lányok, akik egymást szeretik. A norvégok hisznek Istenben, Allahban, mindenben és semmiben” – mondta egy beszédében tíz évvel ezelőtt. 

A hercegnő és a sámán

Az utóbbi években azonban a norvégoknak kellett leginkább toleranciát gyakorolnia a királyi család tagjai iránt, akik botrányt botrányra halmoztak. Az első Márta Lujza norvég hercegnőhöz kötődik, aki azt állítja magáról, hogy „látnoki képességekkel” rendelkezik és „angyalokat lát”. A hercegnő első férje Ari Behn író volt, aki 2019-ben öngyilkos lett. 

Márta Lujza excentrikuságának a tetőpontját 2024-ben érte el, mikor feleségül ment Derek Verrett amerikai sámánhoz. 

A norvég király és királynő jelen voltak az esküvőn, sőt a király meleg szavakkal beszélt lánya újdonsült férjéről. A norvégok nem voltak ilyen lelkesek. 

A botrány tovább gyűrűzött, mikor 2025-ben a Netflix kiadott egy dokumentumfilmet a párról, amelyben a sámán arra panaszkodott, hogy nem elég elfogadó a norvég királyi család. Ezzel pont azt királyi család gondosan ápolt elfogadás imázsát támadta meg. A házaspár megegyezést kötött az uralkodóházzal, hogy nem használják fel a királyi családot pénzkeresési célokra, amelyet azonban többször megszegtek. 

Márta Lujza hercegnő és első férje Ari Behn/ Jonathan NACKSTRAND / AFP

Az Epstein-akták

Mielőtt az Epstein-akták nyilvánosságra kerültek a királyi család imázsa már nagy csapást élt át miután Mette-Marit koronahercegnő fiát négy nő is szexuális erőszakkal vádolta meg. A királyi címmel nem rendelkező Marius Borg Høiby, aki a koronahercegnő korábbi kapcsolatából származik, édesanyja révén celebstátuszt élvezett Norvégiában, amit kis is használt. A huszonkilenc esztendős vádlott elsimerte részleges bűnösségét a súlyos testi sértés és a gondatlan magatartás vádjában, de a nők megerőszakolását tagadja. A tárgyalás pont azon a héten kezdődött, mikor nyilvánosságra kerültek az Epstein-akták. Ez egy újabb csapást jelentett a norvég királyi család hírneve számára. 

A Guardian beszámolója szerint a koronahercegnő azt tervezte, hogy legalább a tárgyalás egy részére elhagyja az országot, de meggondolta magát, miután az Epstein-akták legújabb része nyilvánosságra került, amelyben több, mint 1000 alkalommal szerepel. 

Norvégiában is már ismert volt Mette-Marit koronahercegnő kapcsolata Epsteinnel. A nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumok arra utalnak, hogy a kapcsolatuk szorosabb volt, mint azt korábban elismerték. 

A New York Times alaposan átfésülte a hercegnő és a pénzember emailjeit, amelyek bevásárlásokról, könyvajánlatokról, nyaralásokról, betegségekről és társadalmi kötelezettségekről szólnak. „Olyan édes vagy” – írta a hercegnő Epsteinnek egy e-mailben. „Hamarosan meglátogatsz?” – kérdezte egy másikban. „Hiányzik az őrült barátom”. 

„Feleséget keresek” – írta az elítélt szexuális bűnöző 2012-ben a hercegnőnek. „Párizs érdekesnek bizonyul, de én a skandinávokat preferálom.” „Párizs jó a házasságtöréshez” – válaszolt a hercegnő egy e-mailben, hozzátéve: „A skandinávok jobbak feleségnek.” 

Az Epstein-ügy mellett az sem segít a család megítélésén, hogy Haakon koronaherceg támogatásáról biztosította a több nő megerőszakolásával vádolt mostohafiát. 

Az Aftenposten norvég újság által a héten végzett közvélemény-kutatás szerint a norvég monarchia támogatottsága a 2024-es 72%-ról 54%-ra esett vissza. 

A norvég királyi család esete jól illusztrálja, hogy mi történik, ha egy tradicionális intézmény teljes mértékben kiüresedik. Bár az idős norvég király és királynő továbbra is népszerű, nagy kérdés, hogy mi lesz a jövője a monarchiának. Mivel referendum döntött a trónra lépésükről, ugyanilyen könnyen egy népszavazás útján búcsút is mondhat nekik Norvégia. 

Nyitókép: A norvég királyi család/POPPE / various sources / AFP

***

 

 

lazar-janos
2026. február 09. 11:10
Fun fact: Donald Trump neve többször szerepel a Epstein-aktákban, mint Jézusé a Bibliában.
tekeva
2026. február 09. 10:59
Nagyon szép ez a norvég népviselet!
Szamóca bácsi
2026. február 09. 10:37 Szerkesztve
nekem ez az Epstein-ügy erősen bűzlik. szerintem nem más ez, mint egy hatalmas 3/3-as aktagyűjtemény, amiben azok vannak/maradnak bent (ill. kerülnek bele?), akiket le akarnak nullázni. máshonnan közelítve: a világelit leváltása történik éppen, hogy ne legyen pl. a norvégok számára egy fix kapaszkodó (legyen ez a mostani király bármennyire is egybites szélsőlibsi), amikor majd kijelentik: olyan, hogy "norvég" nem létezik, soha nem is létezett (a "norvég" helyére bármelyik európai nemzet beírható). érdemes lenne valahogyan riadót fújni Európában, mielőtt még késő lesz.
Reszelő Aladár
2026. február 09. 10:12
Az alkotmányos monarchia remek találmány. Nincs konkrét feladat, se hozzá tartozó felelősség, de mindig jár hozzá vagyon, így mindig kiderül hogy a nagyvilági élet igencsak csábító. Főleg azoknak, akik előkelő helyen állnak az utódlási rangsorban, de mégis távol ahhoz, hogy valaha trónra kelljen lépniük. Valószínű a világ egy sokkal kevésbé erkölcsös hely, mint azt valaha gondoltuk. Nem csak ma, hanem mindig. A hatalom pénz, a pénz meg hatalom. A kettői egy és ugyanaz. Ha van belőle sok, akkor mindig lesznek “barátok”, akikkel más felalas nem lévén mindig lehet nagyokat bulizni. A különbség annyi, hogy régen ezt nem került nyilvánosságra, ma meg igen. A romlottságra pedig kiváló válasz a progresszív irányvonal felvétele. Ezt látjuk.
