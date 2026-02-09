Sámánizmus, drogok és Epstein-akták: újabb európai királyi család került válságba

Európa utolsó uralkodói családjai az utóbbi években botrányt botrányra halmoztak: miközben jelentőségük folyamatosan erodálódik, diplomáciai és reprezentatív szerepük mellett egyre inkább celebekké kezdenek válni. A norvég királyi család hagyományosan az egyik legnépszerűbb uralkodói ház volt Európában. A jelenlegi uralkodóház egyedülálló módon demokratikus úton került hatalomra: a 20. század elején, mikor Norvégia különvált Svédországtól a norvég kormány uralkodót keresett, és egy dán hercegre esett a választás. A herceg azonban ragaszkodott hozzá, hogy kérdezzék meg a lakosságot, hogy akarnak-e királyt vagy sem, így referedum döntött a monarchiáról. A norvégok tehát demokratikus úton döntöttek a király meghívása mellett, és így került a Glücksburg-ház hatalomra 1905-ben. VII. Haakon norvég király VIII. Frigyes dán király és Svédországi Lujza királyné fia volt, felesége pedig a brit uralkodó lánya volt. Haakon unokája V. Harald a jelenlegi uralkodó. A család rokonságban áll a még fennálló európai királyi családok többségével. A család az idő múlásával alkalmazkodott a skandináv ország progresszív értékrendjéhez.

Az Epstein-aktákban felbukkanó Mette-Marit koronahercegnő férjével Haakon koronaherceggel 2024-ben (John MACDOUGALL / AFP)

Egy „progresszív” királyi család

A skandináv országok hagyományosan konzervatív protestáns társadalmak voltak, amelyek progresszív irányba tolódása néhány évtized alatt játszódott le. Ez jól kimutatható a királyi családon is. Az új idők első jele a századfordulón következett be, mikor 2000-ben Haakon herceg, a trónörökös bejelentette, hogy eljegyezte magát egy pincérnővel, akinek már volt egy gyermeke egy korábbi kapcsolatából. A hír hatalmas felháborodást keltett Norvégiában. Mette-Marit Tjessem Høiby fiának az apja ráadásul egy elítélt drogdíler volt. A herceg menyasszonya megbánással nyilatkozott fiatalkori botlásairól, de a norvégok mindig szkeptikusok maradtak vele kapcsolatban, mivel aggódtak, hogy nem rendelkezik sem a tudással, sem a képességekkel, amelyek alkalmassá tehetnék a királynő szerepére.