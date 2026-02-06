„Rendkívüli lányok” – korábban Magyarországot kritizálta, most Epstein miatt bukott le a norvég politikus

Epstein lecsap a síron túlról: szorul a hurok a balos brit kormányfő nyaka körül, a saját pártja végezheti ki
A norvég rendőrség bejelentette, hogy „súlyos korrupciós” vizsgálatot indított Thorbjorn Jagland volt miniszterelnök ellen az elítélt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel fennálló kapcsolatai miatt. A norvég külügyminiszter azt mondta, hogy kérni fogja Jagland korábbi nemzetközi szervezeti vezetői tisztsége miatti mentelmi jogának feloldását, a nyomozás megkönnyítése érdekében – írja az Euractiv.
Politikusok, hírességek és királyi családtagok is bajba kerültek, miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a múlt héten közzétett egy közel hárommillió dokumentumot tartalmazó új gyűjteményt, amely Epstein – aki 2019-ben halt meg, miközben szexuális célú emberkereskedelemmel kapcsolatos tárgyalására várt – elleni nyomozásával kapcsolatos.
Thorbjorn Jagland 1996 és 1997 között Norvégia miniszterelnöke, 2009 és 2019 között pedig az Európa Tanács főtitkára volt. 2009 januárja és 2015 márciusa között a Nobel-békedíjast kiválasztó bizottság elnökeként is szolgált.
A rendőrség »vizsgálatot indított… Thorbjorn Jagland ellen súlyos korrupció gyanújával«
– közölte a gazdasági bűnözéssel foglalkozó Okokrim egység egy közleményben. „Megalapozott okunk van a vizsgálatra, mivel a nyilvánosságra hozott dokumentumokban szereplő időszakban a Nobel-bizottság elnöki és az Európa Tanács főtitkári tisztségét töltötte be” – fogalmazott Pal K. Lonseth, az Okokrim igazgatója. „Többek között kivizsgálják, hogy kapott-e ajándékokat, utazási anyagokat és kölcsönöket a pozíciójával kapcsolatban” – tették hozzá.
Espen Barth Eide külügyminiszter csütörtökön azt mondta, hogy Norvégia javaslatot fog benyújtani a tanácsnak Jagland mentelmi jogának visszavonására.
Jagland ügyvédje, Anders Brosveet az AFP-nek viszont azt nyilatkozta: „Nyugodtak vagyunk a vizsgálat kimenetelét illetően”.
A VG norvég újság ezen a héten arról számolt be, hogy Jagland rendszeres kapcsolatban állt Epsteinnel. Jagland például pénzügyi segítséget kért Epsteintől egy lakás megvásárlásához, jelentették. A nyilvánosságra hozott dokumentumok azt mutatják, hogy 2018-ban Epsteinnel lakott New Yorkban, valamint 2015-ben és 2018-ban Epstein párizsi lakásában tartózkodott.
A volt norvég vezető 2014-ben családi kirándulást tervezett Epstein szigetére, amelyet végül lemondtak. A bejelentett üzenetváltásaik némelyike felháborodást keltett Norvégiában.
Tiranában (Albánia) jártam, rendkívüli lányok
– írta Jagland egy 2012 májusában kelt e-mailben Epsteinnek.
„Nem tudom ezt csak fiatal nőkkel folytatni, ahogy tudod” – jegyezte meg 2013 januárjában.
Vasárnap Jagland az Aftenposten újságnak azt nyilatkozta, hogy „rossz ítélőképességről” tett tanúbizonyságot azzal, hogy kapcsolatokat tartott fenn Epsteinnel.
A Norvég Nobel Intézet szerdán közölte, hogy magyarázatot vár Jaglandtól a jelentett kapcsolatokra.
Más ismert norvégok is érintettek a botrányban. Hétfőn Norvégia felfüggesztette Mona Juul magas rangú diplomatát, amíg kivizsgálják az Epsteinhez fűződő állítólagos kapcsolatait. A Világgazdasági Fórum csütörtökön bejelentette, hogy független vizsgálatot folytat vezérigazgatója, Borge Brende volt norvég külügyminiszter Epsteinnel folytatott kapcsolatai ügyében.
Az újonnan nyilvánosságra hozott dokumentumok Mette-Marit norvég koronahercegnő és a pénzember közötti barátság részleteit is feltárták.
Thorbjorn Jagland korábban a magyar kormány politikájának kritikusa is volt.
Fotón: Thorbjorn Jagland (Natalia KOLESNIKOVA / AFP)