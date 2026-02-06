„Rendkívüli lányok” – korábban Magyarországot kritizálta, most Epstein miatt bukott le a norvég politikus

– közölte a gazdasági bűnözéssel foglalkozó Okokrim egység egy közleményben. „Megalapozott okunk van a vizsgálatra, mivel a nyilvánosságra hozott dokumentumokban szereplő időszakban a Nobel-bizottság elnöki és az Európa Tanács főtitkári tisztségét töltötte be” – fogalmazott Pal K. Lonseth, az Okokrim igazgatója. „Többek között kivizsgálják, hogy kapott-e ajándékokat, utazási anyagokat és kölcsönöket a pozíciójával kapcsolatban” – tették hozzá.

Espen Barth Eide külügyminiszter csütörtökön azt mondta, hogy Norvégia javaslatot fog benyújtani a tanácsnak Jagland mentelmi jogának visszavonására.

Jagland ügyvédje, Anders Brosveet az AFP-nek viszont azt nyilatkozta: „Nyugodtak vagyunk a vizsgálat kimenetelét illetően”.

A VG norvég újság ezen a héten arról számolt be, hogy Jagland rendszeres kapcsolatban állt Epsteinnel. Jagland például pénzügyi segítséget kért Epsteintől egy lakás megvásárlásához, jelentették. A nyilvánosságra hozott dokumentumok azt mutatják, hogy 2018-ban Epsteinnel lakott New Yorkban, valamint 2015-ben és 2018-ban Epstein párizsi lakásában tartózkodott.

A volt norvég vezető 2014-ben családi kirándulást tervezett Epstein szigetére, amelyet végül lemondtak. A bejelentett üzenetváltásaik némelyike ​​felháborodást keltett Norvégiában.