Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Steven Gerrard PSG Szoboszlai Dominik

„Úgy tűnik, nemcsak jobb lábam van!” – Szoboszlai elárulta, ilyen még nem történt vele az életében

2026. március 19. 08:42

A Liverpool legjobbja értékelt. Szoboszlai a PSG elleni negyeddöntőre is kitekintett, de a góljáról és a teljesítményéről is beszélt.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. A lefújás után a magyar válogatott csapatkapitánya értékelt a TNT Sportsnak, és nyilatkozatát az angol klub honlapja szemlézte.

Emlékeztettek arra, hogy ő szerezte az első gólt, és hogy a szurkolók őt választották meg a mérkőzés legjobbjának. Szoboszlai először arra a kérdésre válaszolt, hogy a csapatnak mekkora szüksége volt erre a győzelemre és egy ilyen teljesítményre.

„Nagyon… – jelentette ki, majd hozzátette, hogy ez az az út, amelyen haladni szeretnének tovább, ezt az arcukat szeretnék mindig mutatni. Megjegyezte, tisztában van azzal, hogy a szurkolóik általánosságban elégedetlenek lehetnek a gárda teljesítményével, de ha ők maguk jól teljesítenek, akkor ez megváltozik. –

Azt hiszem, tudtunk egyet előre lépni, és ez lesz életem első negyeddöntője, ahogyan a csapatból sokan másoknak is. Szóval igen, haladunk tovább!”

Utána arról kérdezték, hogy hogyan képes nagy gólokat szerezni a fontos pillanatokban.

„Nos, őszintén szólva, nem igazán érdekel, mikor szerzek gólt vagy hogy azt hogyan csinálom, csak be akarok találni. Csak segíteni akarok a csapatnak, és mindent megteszek azért, hogy sikeres legyen, és ha ez egy ilyen meccsen sikerül, akkor nagyon boldog vagyok. De azt hiszem, szombaton is boldog lennék, ha összejönne egy újabb.”

Szoboszlai azért lőtte ballal a gólját, mert csak így tudta a labdát egyből a kapu irányába tenni.

Elkezdtem egy egyenes vonalon futni, de aztán reagálnom kellett a passzra, ami közel jött a védőkhöz. Úgy tűnik, nemcsak jobb lábam van!”

Az idénybeli formájáról így nyilatkozott:

Próbálom a legjobbamat nyújtani, és talán több felelősséget vállalok, mint az elmúlt két évben. De azt hiszem, így tudsz fejlődni és jobb játékossá válni.”

Megkérdezték tőle, hogy vajon mennyi hasonlóság van az ő játéka és Steven Gerrard játéka között, és hogy vajon mennyi inspirációt merít a legendából. Szoboszlai azt felelte: Gerrard mindenki számára inspiráció a klubnál, és hihetetlen érzés a nyolcas mezét viselni, gyerekkorában sokat nézte őt a tévében.

„Ő egy klublegenda, nincs más, amit mondhatnék.

Nagyon örülök annak, hogy ezért a klubért futballozhatok, és bízom benne, hogy így tudom folytatni.”

Szoboszlaiék ismét megütköznek a PSG-vel

Szoboszlaiék nagy győzelmet arattak (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A jövő kapcsán elmondta, először a hétvégi meccsükkel kell foglalkozniuk, mert az is fontos mérkőzés lesz, és a Galatasaray elleni hozzáállásukat át kell oda menteniük. Aztán jön a válogatott szünet. Szerinte a Paris Saint-Germain – amely a BL-címvédőjeként pont a Liverpoolt ejtette ki tavaly – a Chelsea elleni teljesítményét látva nem lett rosszabb csapat, mint egy éve volt, egy nagyon jó együttes, de a törökök ellen megmutatták, hogy mindenre képesek.

Szoboszlai végezetül arról is beszélt, hogy nem ugyanolyan este a villafényes Anfielden BL-meccsen játszani, mint délben a Brighton & Hove Albion vendégeként, de ugyanerre az energiára lesz ott is szükségük.


Labdarúgó Bajnokok Ligája
Nyolcaddöntő, visszavágó
Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (Szoboszlai 25., Ekitiké 51., Gravenberch 53., Szalah 62.)

  • Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!