Ez óriási: kőolaj nem jön, Katar rakétatámadás alatt – Orbán Anita közben egy nyírségi wc előtt pózolva hazugságot terjeszt

2026. március 19. 07:53

Egy ország külügyeit vezetné, de nem tud értelmezni egy uniós pályázati plakátot.

Francesca Rivafinoli
„Szerinted hol található Magyarország legdrágább vizesblokkja?” – teszi fel a kérdést Orbán Anita egy nyírségi épület előtt állva, amelyre ki van helyezve egy Széchenyi 2020 projekttámogatás táblája az uniós zászlóval. A szakértő asszony, aki külügyes létére valamiért most hirtelen felcsapott Hadházy Ákosnak, videójában a táblán lévő 1,8 milliárd forintos összegre mutogatva

felháborodottan magyarázza, hogy „1,8 milliárd forintot számoltak el EU-s támogatásból erre”, mármint erre a vécére (mármint szerinte; közben a milliót és a milliárdot keveri, de ezt nézzük el neki nagyvonalúan).

„1 egységbe került a mellékhelyiség, és 999 egységet elloptak” – állítja, majd a folytatásban még megborzong azon, hogy a táblán ráadásul eredetileg 1,438 milliárdos összeg szerepelt, azt azonban felülragasztották a magasabb számmal. „Tehát eredetileg 1,438 milliárdot számoltak el” – mondja nagy szakértő módjára, már-már hisztérikusan hüledezve azon, hogy miután az eredeti összegre „rátettek” több száz milliót, még csak arra se vették a fáradságot, hogy új táblát gyártsanak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Másfél óra alatt százezer fölötti megtekintés, kétezer megosztás, több száz felháborodott komment, pfej, börtönbe velük nyomban, jobb helyeken az ilyesmiért kivégzés jár, szégyellje magát az, aki erre a rablóbandára képes szavazni – háborognak Orbán Anita követői.

De nem mind: kormánypárti hozzászólók mellett néhány tiszás is csalódottan hívja fel a figyelmet arra az ordító tényre, hogy a táblán szereplő 1,8 milliárd forint valójában „A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése” című, 2017-től 2023 végéig futó átfogó térségi projekthez nyújtott támogatás teljes összege. A pályázó konzorcium 21 különböző helyszínen valósított meg beruházásokat, egy sor templom (középkori műemlék, barokk kápolna satöbbi) felújításától kezdve a kerékpárutak és kerékpáros pihenők építéséig. Simán lehetne a 21 helyszín némelyikén problémákra bukkanni, értelmes kritikákat megfogalmazni, de nem: 

Orbán Anita vagy előnyben részesíti a legpofátlanabb átverést, vagy – ami talán még dermesztőbb – ennyire gőze nincs az uniós projektek világáról és ennyire nem használja a szürkeállományát.

Egy ország külügyeit vezetné, de nem tud értelmezni egy uniós pályázati plakátot.

Ha az autóm hátsó szélvédőjére kirakok egy matricát, hirdetvén, hogy a kocsit autóvásárlási támogatásból vásároltam, Orbán Anita szerint az azt jelenti, hogy fogtam az autóra kapott pénzt, vettem egy hátsó szélvédőt, az összeg fennmaradó részét pedig eltapsoltam? És az autó nem is létezik?

De különös a támogatás összegének növekedése miatti felháborodása is: egy 2017 és 2023 között futó projekt közben mintha történt volna egy-két vis maior covidostul, háborústul, az építőanyagok árának jelentős növekedését vonva maga után. A TISZA külügyesében a jelek szerint fel sem merül, hogy végiggondolja a körülményeket, és esetleg utánanézzen, hogyan is működik ez, lehet-e ilyen esetben szerződést módosítani, teljesen szabályosan eljárva pénzösszegeket átcsoportosítani, a táblán szereplő adatokat pedig megfelelő matrica alkalmazásával frissíteni –

nem, inkább belemondja a kamerába, hogy a projektgazdák alacsonyabb összeget „számoltak el”, és arra aztán maguktól „rátettek” még egy csomó milliót.

Az Európai Bizottság saját elhúzódó irodaépítési projektjeivel kapcsolatban is olyanokat olvasunk, hogy „az Ukrajna elleni orosz invázió inflációt okozott és az ellátási láncon belül zavarokhoz vezetett”, aminek következtében a költségek „jelentősen túllépték a pályázatokban eredetileg megadott árakat” – Orbán Anita eközben a Nyírségben nem érti, mi okozhatott ott 2017 és 2023 között drágulást.

Videóját a TISZA-lista hatodik számú jelöltje szerda este 20 óra 55 perckor élesítette a Facebookon, azaz olyan időszakban, amikor biztosan ráért (volna) belenézni a visszajelzésekbe és esetleg korrigálni, például mielőbb törölni az egész álhírt –

de nem: a legnagyobb nyugalomban, tényellenőr kommentelőit semmibe véve, tétlenül szemlélte, hogyan kúszik egyre feljebb a számláló, közelítve a 400 ezer megtekintéshez, és hogyan szitkozódik a sok felületes szemlélő.

Köztük Kollár Kinga, aki a poszt élesítése után két órával szidta a kommentszekcióban a Fideszt „a MI pénzünk” eltüntetése miatt, közvetlenül egy olyan hozzászólás után, amely birkatürelemmel próbálja magyarázni, hogy miért hamis a videó úgy, ahogy van.

Összefoglalnám. A TISZA külügyi csillaga nem bír értelmezni egy uniós támogatásról szóló plakátot. 

z ország külügyeit igazgatni vágyó politikusjelölt a Barátság-vezeték blokkolása és a Katar elleni támadás közepette egy nyírségi wc előtt pózol. A TISZA egyik legszakemberebb szakembere egy szimpla Google-keresést se futtat le, mielőtt nagy nyilvánosság állítana valamit olyasmiről, amihez nem ért – majd nagy ívben tesz minden jobbító szándékú kritikára. A TISZA egyik világlátott, vezető női politikusa ordító álhírrel hergel, mire a párt egy másik világlátott női politikusa rátesz még egy lapáttal, hátha ettől a nőiségtől lágyul majd a közbeszéd.

Kommentelők egész sora pedig úgy gyalázza a buta ellenoldali szavazókat, hogy közben ők maguk mindenfajta tényellenőrzés igénye nélkül veszik be a szemük elé kerülő álhírt.

(Amiért egyébként az vesse rájuk az első követ, akiben bizakodó és hinni akaró szimpatizánsként felmerülne a gyanú, hogy egy Corvinuson és Bostonban végzett, az USA legrégebbi diplomáciai akadémiáján doktorált és azóta nemzetközi karriert befutott, mosolygós nő egy félanalfabéta Facebook-kommentelő színvonalán terjeszt valótlanságot.)

S történt mindez egy olyan nap végén, amikor a TISZA egy másik országgyűlési képviselőjelöltje a saját dalkölteményének előadása után azt taglalta kortesbeszédében, hogy stikában vadkendert termeszt, és olyan klassz viccei vannak, mint hogy a miniszterelnököt megerőszakolta egy fiatalkorú.

A kínos hartai jelöltnek azonban legalább annyi mentsége lehetne, hogy ő gombnyomogató „kólásdobozként” szolgálná a pártelnököt – nem pedig külügyminiszterként szeretné befolyásolni az ország sorsát.

***

(Nyitókép forrása: Ellenpont)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 227 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. március 19. 10:28
A tiszás politikus az, aki szerint 100 forintból 110-et is el lehet lopni a tiszás szavazó meg az, aki elhiszi, hogy ez lehetséges, sőt meg van róla győződve, hogy váltás után mindenre is jut majd pénz.
states-2
2026. március 19. 10:27
Tiszar.
coyote-0
2026. március 19. 10:26
A Tiszában mindenki vidám és mindenki kőprofi.
pina-noir-2
2026. március 19. 10:23 Szerkesztve
Van-e olyan ember, aki egyáltalán kedveli ezt az egybites kvótakurvát?? A családtagjain kívül (bár ez sem biztos) szeretheti-e bárki az "eszéért", vagy a "szépségéért",ami egy összefonnyadt savanyú, ecetesuborkára hasonlít. Ezeket tenyészhetik, mert az EU, vezetői is ugyanilyen ostoba kurvák.
