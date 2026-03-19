Ez óriási: kőolaj nem jön, Katar rakétatámadás alatt – Orbán Anita közben egy nyírségi wc előtt pózolva hazugságot terjeszt

De nem mind: kormánypárti hozzászólók mellett néhány tiszás is csalódottan hívja fel a figyelmet arra az ordító tényre, hogy a táblán szereplő 1,8 milliárd forint valójában „A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése” című, 2017-től 2023 végéig futó átfogó térségi projekthez nyújtott támogatás teljes összege. A pályázó konzorcium 21 különböző helyszínen valósított meg beruházásokat, egy sor templom (középkori műemlék, barokk kápolna satöbbi) felújításától kezdve a kerékpárutak és kerékpáros pihenők építéséig. Simán lehetne a 21 helyszín némelyikén problémákra bukkanni, értelmes kritikákat megfogalmazni, de nem:

Orbán Anita vagy előnyben részesíti a legpofátlanabb átverést, vagy – ami talán még dermesztőbb – ennyire gőze nincs az uniós projektek világáról és ennyire nem használja a szürkeállományát.

Egy ország külügyeit vezetné, de nem tud értelmezni egy uniós pályázati plakátot.

Ha az autóm hátsó szélvédőjére kirakok egy matricát, hirdetvén, hogy a kocsit autóvásárlási támogatásból vásároltam, Orbán Anita szerint az azt jelenti, hogy fogtam az autóra kapott pénzt, vettem egy hátsó szélvédőt, az összeg fennmaradó részét pedig eltapsoltam? És az autó nem is létezik?

De különös a támogatás összegének növekedése miatti felháborodása is: egy 2017 és 2023 között futó projekt közben mintha történt volna egy-két vis maior covidostul, háborústul, az építőanyagok árának jelentős növekedését vonva maga után. A TISZA külügyesében a jelek szerint fel sem merül, hogy végiggondolja a körülményeket, és esetleg utánanézzen, hogyan is működik ez, lehet-e ilyen esetben szerződést módosítani, teljesen szabályosan eljárva pénzösszegeket átcsoportosítani, a táblán szereplő adatokat pedig megfelelő matrica alkalmazásával frissíteni –