Varga Mihály tudja meg elsőként, hogy mi a helyzet az idei költségvetéssel

Egyelőre semmi sem támasztja alá, hogy az előző kormány meghamisította volna a költségvetést – mutatott rá Szalai Piroska fideszes országgyűlési képviselő az Ultrahangnak adott interjúban. A szakértő emlékeztetett,

a költségvetés hivatalos átvilágítása a Magyar Nemzeti Bank feladata, a jegybank a tervek szerint ezzel júniusban végez.

Szalai Piroska azt is kiemelte, nem igaz, hogy Magyarország lenne a legszegényebb ország az EU-ban, az adatok teljesen mást mutatnak. Felidézte, Magyar Péter a Karmelita bejárásának éjszakáján, amikor 3 millió szegénységben élőről beszélt, akkor a 2010-es adatokat sorolta. Azóta jelentősen javultak a mutatók: 2010 óta 1,3 millió ember lépett ki a szegénységi kockázatból és került át a középosztályba.