Padlóra kerültek a Ferrari-részvények az elektromos modell bemutatója után

A Luce kezdőára 640 000 dollár (200 millió forint), és a gyártó szerint egyetlen feltöltéssel akár 530 kilométer megtételére is képes. Az autó 122 kilowattórás akkumulátorral rendelkezik, teljesítményéről pedig négy elektromos motor gondoskodik. A modell mindössze 2,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig meghaladja a 310 km/órát (193 mph).

A Ferrari új elektromos autójának formatervezését – mint írja a vállalat – „leegyszerűsítették és észszerűsítették a vezetési élmény szolgálatában”, egyúttal hangsúlyozták, hogy egy „teljesen új Ferrarit” alkottak.