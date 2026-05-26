Padlóra kerültek a Ferrari-részvények az elektromos modell bemutatója után

A Ferrari új elektromos autójának formatervezését – mint írja a vállalat – „leegyszerűsítették és észszerűsítették a vezetési élmény szolgálatában"
A Luce kezdőára 640 000 dollár (200 millió forint), és a gyártó szerint egyetlen feltöltéssel akár 530 kilométer megtételére is képes. Az autó 122 kilowattórás akkumulátorral rendelkezik, teljesítményéről pedig négy elektromos motor gondoskodik. A modell mindössze 2,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig meghaladja a 310 km/órát (193 mph).
A Ferrari új elektromos autójának formatervezését – mint írja a vállalat – „leegyszerűsítették és észszerűsítették a vezetési élmény szolgálatában”, egyúttal hangsúlyozták, hogy egy „teljesen új Ferrarit” alkottak.
A korábbi Apple-dizájnerfőnök, Jony Ive által tervezett Luce az első ötüléses Ferrari, és mindössze a második, amely négyajtós. Ez arra enged következtetni, hogy inkább a szupergazdag családokat, semmint a vérbeli sportautó-rajongókat célozzák meg vele – írja a 444 a Guardian nyomán.
Mindezeket a piac kevésbé értékelte pozitívan: az autógyártó részvényeinek árfolyama kedden délelőtt a milánói kereskedésben 8 százalékot is esett, mielőtt 6 százalékos csökkenésre korrigált volna, ami arra utal, hogy a befektetők nem voltak biztosak a modell sikerében.
Benedetto Vigna, a Ferrari vezérigazgatója így nyilatkozott az autóról: „Meggyőződésünk, hogy egy vállalat akkor bizonyítja vezető szerepét, ha van bátorsága kockáztatni és felvállalni az új technológiák jelentette kihívásokat. A Ferrari Luce pontosan ebből a kihívásból született, és az elektrifikációval kapcsolatos, eddig példátlan jövőképünket nyújtja” – írja a lap.
