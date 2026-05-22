Zuhanórepülésbe kezdtek a Mol részvényei a tiszaújvárosi baleset miatt

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében – egy ember életét vesztette
Egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
A péntek délelőtti órákban közel 3 százalékot estek a papírok értékei.
Mint ismert, péntek reggel halálos kimenetelű robbanás történt, illetve tűz ütött ki a Mol tiszaújvárosi üzemében, amely azonban jelentős hatással volt a vállalat részvényeire is – jelezte a Portfolio.
A Mol részvényeinek árfolyama ugyanis péntek reggel drasztikus zuhanásnak indult.
Délelőtt 10 óra körül a papír 2,9 százalékos mínuszban volt, a tiszaújvárosi baleset miatt.
