Az RTL korábbi riportere lett a Tisza-frakció sajtófőnöke

Bujdosó Andrea, a Tisza-frakció vezetője Facebook-oldalán bejelentette, hogy Horváth Nándor tölti majd be a jövőben a parlamenti képviselőcsoport sajtófőnöki pozícióját.

Horváth Nándor korábban – hasonlóan Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselőhöz, vagy Magyar Éva és Szondi Vanda kormányszóvivőkhöz – 2014 és 2024 között az RTL Híradó riportereként dolgozott – tájékoztatott a 24.hu.