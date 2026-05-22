Lemondott a Hungary Helps vezetője: az Orbán-kormányok egyik legsikeresebb programja került veszélybe

Az új kormánynak úgy tűnik, nem lesz fontos az üldözött keresztények megsegítése.
Azbej Tristan, a Hungary Helps üldözött keresztényeket segítő program vezetője és államtitkára bejelentette lemondását – írja a Hungarian Condervative. Az Orbán-kormány alatt 2017-ben indult kezdeményezés több mint 60 országban nyújtott humanitárius segítséget, elsősorban a Közel-Keleten és Afrikában.
A program jövője egyelőre bizonytalan, mivel az új magyar kormány még nem foglalt állást, de sajtóhírek szerint a kezdeményezés megszűnhet.
Azbej Tristan május 18-án, hétfőn jelentette be döntését az X-oldalán. „3155 nap után lezárom megbízatásomat, mint a Hungary Helps programért felelős államtitkár” – írta.
A programot 2017-ben hozta létre a magyar kormány Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. Három pilléren állt:
Fő tevékenységi területei közé tartozott Irak, Szíria, Libanon, Jordánia, Nigéria, Etiópia és a Kongói Demokratikus Köztársaság.
A Hungary Helps program februárban még elismerésben részesült a washingtoni Nemzetközi Vallásszabadsági Csúcson.
Azbej köszönetet mondott Orbán Viktornak és kormányának a kezdeményezés elindításáért. Részletesen összefoglalta az elmúlt évek eredményeit: „A Hungary Helps programon keresztül humanitárius segítséget nyújtottunk több mint 60 országban, támogatva a háború, terrorizmus, elűzetés és vallási üldözés által sújtott közösségeket. Köszönetet mondok minden kollégának, partnernek, egyháznak és helyi közösségnek, akikkel az évek során együttműködtünk. Hálás vagyok Orbán Viktor miniszterelnöknek és kormányának, hogy elindították ezt a kezdeményezést, valamint a családomnak a támogatásért. Remélem, hogy Magyarország új kormánya folytatni fogja ezt a missziót. Bár kormányzati szolgálatom véget ér, elkötelezettségem változatlan marad. Deo gratias!”
A Hungary Today szerint azonban a program a lemondással együtt megszűnik. Azbej Tristan közel kilenc évig vezette a programot, amely Magyarország egyik legismertebb nemzetközi humanitárius és vallásszabadságot támogató kezdeményezése volt.
