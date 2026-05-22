Lemondott a Hungary Helps vezetője: az Orbán-kormányok egyik legsikeresebb programja került veszélybe

Azbej Tristan, a Hungary Helps üldözött keresztényeket segítő program vezetője és államtitkára bejelentette lemondását – írja a Hungarian Condervative. Az Orbán-kormány alatt 2017-ben indult kezdeményezés több mint 60 országban nyújtott humanitárius segítséget, elsősorban a Közel-Keleten és Afrikában.

A program jövője egyelőre bizonytalan, mivel az új magyar kormány még nem foglalt állást, de sajtóhírek szerint a kezdeményezés megszűnhet.

Azbej Tristan május 18-án, hétfőn jelentette be döntését az X-oldalán. „3155 nap után lezárom megbízatásomat, mint a Hungary Helps programért felelős államtitkár” – írta.