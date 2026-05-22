05. 22.
péntek
kálomista gábor thália színház megafilm visszavonulás producer

Visszavonul a filmkészítéstől Kálomista Gábor, a Megafilm vezetője

2026. május 22. 13:54

A producer döntését a politikai és szakmai környezet változásával indokolta.

2026. május 22. 13:54
Kálomista Gábor producer, a Megafilm vezetője bejelentette, hogy hamarosan visszavonul az aktív filmkészítéstől – derült ki a KözTér YouTube-csatorna beszélgetéséből.

Kálomista a színházi munkáját nem adja fel: 

a Thália Színház élén továbbra is marad, a filmes feladatokat és a cégvezetői pozíciót pedig feleségére, Helmeczi Dorottyára bízza.

A producer elmondta: az elhatározás a közelmúltbeli cannes-i útja során érlelődött meg benne.

Kálomista a háttérbe vonulást egyfajta „korrekt lépésként” definiálta arra az esetre, ha a személye a jövőben akadályt jelentene a cég vagy a produkciók számára.

Döntését a politikai és szakmai környezet változásával is indokolta:

Hiába mondják, hogy politikai alapon senkit nem üldöznek, én nem így érzem. Vannak erre utaló jelek, főleg a színházban”.

Mint ismert, a közelmúltban a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete május 20-i küldöttgyűlésén nyílt levélben fordult Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez, amelyben a szakszervezet a Magyar Állami Operaház főigazgatójának, Ókovács Szilveszter az azonnali hatályú felfüggesztését követelték.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. május 22. 14:13 Szerkesztve
Tegnap Ókovács, ma Kálomista, holnap...? Ki lesz a következő velszi bárd, aki nem akaja lantját az ún. "Magyar"-nak pengetni? Amúgy helyes döntés. Hadd bűzölögjön most a kulturális trágyadomb azok orra alá, akik az ún. "Magyar"-ra szavaztak! Lehet majd ezután jó Pride-os filmeket forgatni, szabadon az egész országban, és Lannert engedélyezésével minden iskolában kötelezően bemutatni őket!
hernadvolgyi-2
2026. május 22. 14:02
Győzött a "Tobacco road"?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!