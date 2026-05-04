tisza párt radnai márk thália színház szabadság műsor Kálomista Gábor

Nem csitulnak a kedélyek a Tháliában – Radnai Márk is megszólalt a betiltott darabjáról

2026. május 04. 22:19

„Meg kell hagyni a művészetnek azt a szabadságát, hogy egy más bőrszínű ember játsszon egy adott karaktert” – jelentette ki az időközben közéleti szereplővé is vált rendező.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, rendkívüli közleményt adott ki a Thália Színház, miután a teátrum több sikerdarabját is le kellett venniük a műsorról, ugyanis egy londoni ügynökség, amely a színpadra állítás jogait birtokolja, felmondta a szerződéseiket. 

Közleményükben hangsúlyozták, hogy 

nem szakmai, hanem ideológiai döntések miatt kellett levenniük darabokat a műsorról, ami szerintük a művészi szabadságot is érinti.

Az ügynökség nemcsak az ominózus darab további előadásait tiltotta meg: A koponya című nagy sikerű előadást április 30-án kellett levenniük a műsorról. Az Alul semmi című darab szerződését egyelőre nem tudta a színház meghosszabbítani, mert nem reagálnak a megkeresésére – tudta meg a Blikk Kálomista Gábortól, a színház igazgatójától, aki azt is jelezte, hogy  jogi úton kívánja érvényesíteni az álláspontját. 

Megszólalt Radnai Márk is

A Telexnek megszólalt Radnai Márk is. A Tisza Párt alelnöke felidézte, hogy a betiltott darab kapcsán a konfliktus alapját az képezi, hogy a műben egy afroamerikai karaktert, Toby-t Bán Bálint alakította, akit a rendezői koncepció részeként fekete arcfestéssel jelenítettek meg. A művet, amelyet az Oscar-díjas Martin McDonagh írt, 2016-ban mutatták be először a Thália Színházban, és azóta is sikerrel futott. „Az első bemutatónál ez fel sem merült problémaként” – mondta a rendező, aki azóta közéleti szereplőként is ismertté vált.

A leendő kormánybiztos arról is beszélt, hogy 

meg kell hagyni a művészetnek azt a szabadságát, hogy egy más bőrszínű ember játsszon egy adott karaktert. 

„Ahogyan a kis hableányt is játszotta fekete színész, ez fordítva is igaz kellene, hogy legyen, vagy egy meleg karaktert sem kell, hogy meleg színész játsszon” – mondta Radnai.

„Nem állt szándékomban senkit megbántani, semmilyen sértő dolgot nem éreztem ebben” – fogalmazott a rendező a darabban alkalmazott megoldásról. Ugyanakkor, ha úgy ítélik meg, hogy emiatt lekerül a már évek óta futó darab, akkor ő ezt elfogadja – jelentette ki.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
you-brought-2-too-many
2026. május 04. 23:46
"vagy egy meleg karaktert sem kell, hogy meleg színész játsszon” Úgy érted a normál hőmérsékletnél magasabb belső hőfokkal rendelkező személyt? Tehát láza van? Akkor miért nem ezt mondod, Márk cica
you-brought-2-too-many
2026. május 04. 23:42 Szerkesztve
"Toby-t Bán Bálint alakította, akit a rendezői koncepció részeként." Tévedés. Tobyt az eredetileg Kunta Kintét megformáló színész alakította. Emlékeim szerint remekül.
Ekrü123
2026. május 04. 22:32
Nem ezt a Kálomista Gábort hordta el mindennek a FOS az Elqurtuk. című film kapcsán a 2022-es választások előtt? Most meg kiderül puszi pajtik a Radnaival?
johannluipigus
2026. május 04. 22:23
„Ahogyan a kis hableányt is játszotta fekete színész, ez fordítva is igaz kellene, hogy legyen, vagy egy meleg karaktert sem kell, hogy meleg színész játsszon” – mondta Radnai." Egyetértek, de egy meleg "karaktert" nyugodtan eljátszhat Radnai Márk, csak önmagát kell adnia.
