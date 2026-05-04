Nem csitulnak a kedélyek a Tháliában – Radnai Márk is megszólalt a betiltott darabjáról

Megszólalt Radnai Márk is

A Telexnek megszólalt Radnai Márk is. A Tisza Párt alelnöke felidézte, hogy a betiltott darab kapcsán a konfliktus alapját az képezi, hogy a műben egy afroamerikai karaktert, Toby-t Bán Bálint alakította, akit a rendezői koncepció részeként fekete arcfestéssel jelenítettek meg. A művet, amelyet az Oscar-díjas Martin McDonagh írt, 2016-ban mutatták be először a Thália Színházban, és azóta is sikerrel futott. „Az első bemutatónál ez fel sem merült problémaként” – mondta a rendező, aki azóta közéleti szereplőként is ismertté vált.

A leendő kormánybiztos arról is beszélt, hogy

meg kell hagyni a művészetnek azt a szabadságát, hogy egy más bőrszínű ember játsszon egy adott karaktert.

„Ahogyan a kis hableányt is játszotta fekete színész, ez fordítva is igaz kellene, hogy legyen, vagy egy meleg karaktert sem kell, hogy meleg színész játsszon” – mondta Radnai.