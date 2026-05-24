„Felhévizy Félixnek már nagyon elege van abból, hogy az interneten lépten nyomon azt tapasztalja, hogy ismeretlen figurák sorra törlik bele a lábukat a most leköszönt kormányba. A hírlapíró megérti azt, hogy örülnek a győzelmüknek, ebben nincs semmi különös, ez így szokott lenni minden választás után. Az azonban eddig soha nem volt, hogy több mint egy hónappal a voksolás után még mindig dedós módjára gúnyolódnak, verbális agressziót folytatnak azok ellen, akik nem a Tisza Pártra szavaztak.

Sajnos ehhez Magyar Péter személyes akciói is táptalajul szolgálnak. Az új miniszterelnök nagyképűen, durván és megalázó módon viselkedik a köztársasági elnökkel, a volt kormánytagokkal és úgy általában mindenkivel, aki nem tapsol felállva neki. De a tiszás influenszerek és megmondóemberek is folyamatos offenzívában vannak, úgy viselkednek, mintha még mindig ellenzékből politizálnának, pedig már nem ez a helyzet.