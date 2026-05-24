tisza párt gálvölgyi jános népszava Magyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

2026. május 24. 06:56

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

2026. május 24. 06:56
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Felhévizy Félixnek már nagyon elege van abból, hogy az interneten lépten nyomon azt tapasztalja, hogy ismeretlen figurák sorra törlik bele a lábukat a most leköszönt kormányba. A hírlapíró megérti azt, hogy örülnek a győzelmüknek, ebben nincs semmi különös, ez így szokott lenni minden választás után. Az azonban eddig soha nem volt, hogy több mint egy hónappal a voksolás után még mindig dedós módjára gúnyolódnak, verbális agressziót folytatnak azok ellen, akik nem a Tisza Pártra szavaztak. 

Sajnos ehhez Magyar Péter személyes akciói is táptalajul szolgálnak. Az új miniszterelnök nagyképűen, durván és megalázó módon viselkedik a köztársasági elnökkel, a volt kormánytagokkal és úgy általában mindenkivel, aki nem tapsol felállva neki. De a tiszás influenszerek és megmondóemberek is folyamatos offenzívában vannak, úgy viselkednek, mintha még mindig ellenzékből politizálnának, pedig már nem ez a helyzet.

Megszólalt a magát rendszeresen függetlennek mondó Gálvölgyi János is, aki a Népszava évadzáró rendezvényén durván nekiesett Orbánéknak. A Kossuth-díjas színész úgy fogalmazott: ő maga annyira nem hitt a hatalom békés átadásában, hogy a Klubrádió másnapi meghívását sem akarta elfogadni. Attól tartott, lezárják a hidakat, mert lőni fognak. Hogy mire alapozta ezt az érzését azt nem árulta el. Azonban az fölöttébb érdekes, hogy arról nem beszélt Gálvölgyi, hogy legutóbb magyar emberekre a neki fölöttébb kedves Gyurcsány-kormány regnálása során lőttek.

A balliberális színész azonban mondott ennél cifrábbat is. Riporteri kérdésre, ami arra irányult, hogy miben hasonlít a mostani helyzet az 1990-es rendszerváltásra, olyan választ adott, amivel saját magát leplezte le.

Gálvölgyi János szerint ugyanis a két korszak aligha hasonlítható össze. A késői államszocializmus az 1980-as évek végére már kifáradt, fellazult a rendszer, amelyből az átmenet csak kényszeredett volt. A mostani politikai valóságról elmondta: a könnye is kicsordult, amikor az április 12-i parlamenti választás után kilépett az utcára.”

Nyitókép: MTI/Keleti Éva

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 24. 09:59
nekem meg ugy tunik h a fideszes jart porul habar, ez meg csak a kezdet
orokkuruc-2
2026. május 24. 09:25
Mi is lehetett az EREDETI neve ennek a bennünk gyalázó fitymahiányosnak?
GrumpyGerald
•••
2026. május 24. 08:49 Szerkesztve
"(a rendszerváltás) csak kényszeredett volt. Azonban most, a választás után még a könnye is kicsordult örömében. Ez bizony beismerés a javából. Gálvölgyi bevallotta, a tényleges, valós rendszerváltásnál nem volt túl boldog. Gálvölgyi művész úr pedig szégyellje magát!"
Krupp Skya
2026. május 24. 08:28
Gálvölgyi egy ÁVÓS ripacs, ezért vergődik mint lankadt fütyi behatoláskor. Ez is haszon élvezője volt a magyar nép kifosztásának.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!