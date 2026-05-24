Gálvölgyi szerint a mostani kormányváltás nem hasonlítható össze a rendszerváltással: április 12-én a könnye is kicsordult, amikor kilépett az utcára
A színművésznek a Fidesz szavazóiról is megvan a maga véleménye.
A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.
„Felhévizy Félixnek már nagyon elege van abból, hogy az interneten lépten nyomon azt tapasztalja, hogy ismeretlen figurák sorra törlik bele a lábukat a most leköszönt kormányba. A hírlapíró megérti azt, hogy örülnek a győzelmüknek, ebben nincs semmi különös, ez így szokott lenni minden választás után. Az azonban eddig soha nem volt, hogy több mint egy hónappal a voksolás után még mindig dedós módjára gúnyolódnak, verbális agressziót folytatnak azok ellen, akik nem a Tisza Pártra szavaztak.
Sajnos ehhez Magyar Péter személyes akciói is táptalajul szolgálnak. Az új miniszterelnök nagyképűen, durván és megalázó módon viselkedik a köztársasági elnökkel, a volt kormánytagokkal és úgy általában mindenkivel, aki nem tapsol felállva neki. De a tiszás influenszerek és megmondóemberek is folyamatos offenzívában vannak, úgy viselkednek, mintha még mindig ellenzékből politizálnának, pedig már nem ez a helyzet.
Megszólalt a magát rendszeresen függetlennek mondó Gálvölgyi János is, aki a Népszava évadzáró rendezvényén durván nekiesett Orbánéknak. A Kossuth-díjas színész úgy fogalmazott: ő maga annyira nem hitt a hatalom békés átadásában, hogy a Klubrádió másnapi meghívását sem akarta elfogadni. Attól tartott, lezárják a hidakat, mert lőni fognak. Hogy mire alapozta ezt az érzését azt nem árulta el. Azonban az fölöttébb érdekes, hogy arról nem beszélt Gálvölgyi, hogy legutóbb magyar emberekre a neki fölöttébb kedves Gyurcsány-kormány regnálása során lőttek.
A balliberális színész azonban mondott ennél cifrábbat is. Riporteri kérdésre, ami arra irányult, hogy miben hasonlít a mostani helyzet az 1990-es rendszerváltásra, olyan választ adott, amivel saját magát leplezte le.
Gálvölgyi János szerint ugyanis a két korszak aligha hasonlítható össze. A késői államszocializmus az 1980-as évek végére már kifáradt, fellazult a rendszer, amelyből az átmenet csak kényszeredett volt. A mostani politikai valóságról elmondta: a könnye is kicsordult, amikor az április 12-i parlamenti választás után kilépett az utcára.”
Nyitókép: MTI/Keleti Éva