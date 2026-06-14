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felháborodás hárítás Radnai Márk Hont András Magyar Péter

Jó, hát akkor ezzel fogunk szórakozni

2026. június 14. 15:15

Kikerül, hogy hamarosan, felháborodás, hárítás, egymilliárdos éjáj, majd hetekig nem történik semmi.

2026. június 14. 15:15
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Hont András
Hont András
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„Jó, hát akkor ezzel fogunk szórakozni. Kikerül, hogy hamarosan, felháborodás, hárítás, egymilliárdos éjáj, majd hetekig nem történik semmi. Azután egyszer csak megjelenik egy felvétel, cáfolat, nem úgy volt, semmi közöm hozzá, majd jön egy könnyes videó, hogy majdnem úgy volt, de nem, különben is konszenzuális, kilencmillió lájk. A magyar választók tömegei szerint ez tökmenő, megmostaztakarodhogyvisszajöjjönazorbán, az összes közeli és távoli szolgálat meg hahotázik.”

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Nyitókép: radnaimark.hu

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

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2026. június 14. 15:32 Szerkesztve
Idegbe volt a bolond, hogy nem volt féééssszbuuuuk!
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4
0
mlotta
2026. június 14. 15:28
Poloska Péter: " anyátok megy a börtönbe, ti pedig (gyerekei) intézetbe "
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3
0
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