„Jó, hát akkor ezzel fogunk szórakozni. Kikerül, hogy hamarosan, felháborodás, hárítás, egymilliárdos éjáj, majd hetekig nem történik semmi. Azután egyszer csak megjelenik egy felvétel, cáfolat, nem úgy volt, semmi közöm hozzá, majd jön egy könnyes videó, hogy majdnem úgy volt, de nem, különben is konszenzuális, kilencmillió lájk. A magyar választók tömegei szerint ez tökmenő, megmostaztakarodhogyvisszajöjjönazorbán, az összes közeli és távoli szolgálat meg hahotázik.”