Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarságkutató intézet szent lászló árpád - ház kutatás

Szenzációs felfedezés: újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet genetikai módszerekkel

2026. június 14. 20:06

Az új kutatási eredmények egyszerre jelentenek tudományos áttörést és szimbolikus jelentőségű előrelépést.

2026. június 14. 20:06
null

A Magyarságkutató Intézet kiemelt kutatása során a székesfehérvári csontkamra (osszárium) több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpád-házi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni II. (Vak) Béla király maradványait is.

A Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának és a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszék Archeogenetikai Kutatócsoportjának kutatása során három új egyént azonosítottak, amelyek a férfiági Árpád-házi (R-ARP) genetikai vonalat hordozzák – áll az intézet vasárnapi, MTI-hez eljuttatott közleményében. 

Ezt is ajánljuk a témában

Korábbi kutatások alapján eddig négy R-ARP-ot hordozó egyént ismert a tudomány: III. Bélát, Szent Lászlót, egy Árpád-kori (HU52) és egy ma élő, ismeretlen személyazonosságú egyént. Ezzel a felfedezéssel jelenleg már hét ismert R-ARP-ot hordozó egyént tartanak számon.

Az elemzések során többféle módszert alkalmazva vizsgálták a rokonsági fokokat és a genetikai kapcsolatokat. Ezzel a megközelítéssel „családon belüli” és „dinasztikusan távoli” kapcsolatok is pontosabban vizsgálhatók. Ezek alapján az egyik újonnan azonosított egyén II. (Vak) Béla (1131-1141) magyar király. A második személy Szent László másodfokú rokona, aki valószínűsíthetően apai nagybácsi, míg a harmadik egyén apai ágon kapcsolódik az Árpád-vonalhoz, feltehetően egy távolabbi, de tudatosan vállalt dinasztikus rokonság révén.

Az Árpád-ház férfivonala (R-ARP) az R1a-Z93 egy haplocsoportba tartozik, amely olyan genetikai csoportok összességét jelenti, amelyek egyetlen közös őstől származnak. Ez azt jelenti, hogy a bronz- és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a Déli-Urál térségétől a Kaukázusig húzódó sztyeppeövezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók, amelyek segítségével az R-ARP kialakulása pontosabban vizsgálható.

Korábbi elemzések már feltárták az Árpád-házi uralkodók genetikai kapcsolatait a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több, középkori magyar főúri családdal is, úgy, mint az Abák, a Corvinok vagy a Báthoryak. Ez összhangban van az ismert történeti kapcsolatokkal, amely szerint a magyar középkori nemesség akár egy szorosabb „hálót” képezhetett a dinasztikus házasságok révén. Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy míg az Árpád-ház korai tagjai erőteljesebb keleti genetikai komponenssel rendelkeztek, a későbbi királyok már döntően az európai genetikai térbe illeszkednek.

A tanulmány megerősíti Macsói Béla herceg genetikai azonosítását, és igazolja Rurikida-származását. Az Y-kromoszóma-haplocsoportja megegyezik a Rurik-dinasztiára jellemző ággal. 

A III. Béla király sírja mellett feltárt magzat maradványinak a genetikai vizsgálata nem igazolt közeli rokoni kapcsolatot a jelen kutatásban elemzett egyénekkel. Ugyanakkor az elemzések távolabbi genetikai rokonságot mutattak ki több Árpád-házi személy, valamint az Aba-nemzetség egyik vizsgált tagja esetében. A rendelkezésre álló régészeti, történeti és genetikai információk szerint az elhunyt pontos személyazonossága egyelőre nem határozható meg.

További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy II. Béla, III. Béla és HU52 esetében északi, viking kori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a Kijevi Rusz dinasztikus házasságában kereshető.

Az új kutatási eredmények egyszerre jelentenek tudományos áttörést és szimbolikus jelentőségű előrelépést. Hozzájárulnak az Árpád-ház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. 

A kutatás hosszú távú célja, hogy tudományos alapot biztosítson az azonosított magyar királyok és főrangú személyek méltó újratemetéséhez az egykori székesfehérvári koronázó bazilika mellett kialakítandó nemzeti emlékhelyen.

(MTI)

Nyitókép: Magyarságkutató Intézet/Facebook

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 14. 21:53
Akit érdekel, itt az eredeti cikk, ami megjelenik az iScience-ben, Volume 29, Issue 7, 17 July 2026, 116365: cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(26)01740-2?_return
Válasz erre
0
0
haxima
2026. június 14. 21:29
Én is találtam egy uj királyt. II. seggdugo Péter a Poloska- házból
Válasz erre
2
0
templar62
2026. június 14. 21:06
Témábavágó vicc 1951- ből : A régészek találnak egy mumiát Egyiptomban . Rögtön megmondják 500 év pontossággal a korát . További vizsgálat során évtized pontosságig jutnak . Végül , Rakosi ávósainak bevallja , a mumia, év , hónap , napra , életkorát .
Válasz erre
8
0
magyar-1977
2026. június 14. 21:02
Mindig jól értesült Hont András újfent lyukra futott. Egy tájékozott meg simán tudná, hogy Radnai Márk megszerezte a honlapot hetekkel ezelőtt. Remélem a kisüzemi méregzsák kiheveri ezt a pofont.
Válasz erre
0
10
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!