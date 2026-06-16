Észak-Afrika partjai mellett kezd munkálatokba a Mol

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A Mol-csoport Líbia mellett a Repsollal és a török TPAO-val kezd közös megállapodást egy offshore kutatási területen.
Új szakaszba lépett a Mol-csoport líbiai projektje, ugyanis a vállalat partnereivel, a Repsollal és a török TPAO-val termelésmegosztási megállapodást kötött egy észak-afrikai offshore kutatási területre – írja a Magyar Nemzet.
A Mol-csoport az év elején jelent meg a líbiai piacon, miután konzorciumi partnereivel sikeresen pályázott a szóban forgó területre. A megállapodás értelmében a Repsol 40 százalékos részesedéssel operátorként irányítja a munkát, a TPAO szintén 40, a Mol-csoport pedig 20 százalékos tulajdonrésszel vesz részt a projektben az O7-es offshore blokkon.
Az O7-es blokk egy több mint 10 300 négyzetkilométeres tengeri területet fed le Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra, ahol a vízmélység meghaladja az 1500 métert.
A mélytengeri jelleg jól illeszkedik a partnerek tapasztalataihoz, a vállalt minimális munkaprogram pedig 1500 kilométer 2D és 2300 négyzetkilométer 3D szeizmikus adatgyűjtést, valamint egy kutatófúrást foglal magában.
Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója a megállapodás kapcsán kiemelte a régió stratégiai jelentőségét: „Fontos fejlemény, hogy a Repsollal és a TPAO-val közös projektünk a termelésmegosztási megállapodás aláírásával új szakaszba lépett. Ez egyúttal újabb mérföldkövet jelent a líbiai olaj- és gázipar megerősítésében és megtiszteltetés számunkra, hogy ennek részesei lehetünk. Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szakértelmünkkel hozzájáruljunk Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítjük Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát.”
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