Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
mol csoport líbia észak - afrika kutatás offshore

Észak-Afrika partjai mellett kezd munkálatokba a Mol

2026. június 16. 10:35

A Mol-csoport Líbia mellett a Repsollal és a török TPAO-val kezd közös megállapodást egy offshore kutatási területen.

2026. június 16. 10:35
null

Új szakaszba lépett a Mol-csoport líbiai projektje, ugyanis a vállalat partnereivel, a Repsollal és a török TPAO-val termelésmegosztási megállapodást kötött egy észak-afrikai offshore kutatási területre – írja a Magyar Nemzet.

A Mol-csoport az év elején jelent meg a líbiai piacon, miután konzorciumi partnereivel sikeresen pályázott a szóban forgó területre. A megállapodás értelmében a Repsol 40 százalékos részesedéssel operátorként irányítja a munkát, a TPAO szintén 40, a Mol-csoport pedig 20 százalékos tulajdonrésszel vesz részt a projektben az O7-es offshore blokkon.

Az O7-es blokk egy több mint 10 300 négyzetkilométeres tengeri területet fed le Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra, ahol a vízmélység meghaladja az 1500 métert.

A mélytengeri jelleg jól illeszkedik a partnerek tapasztalataihoz, a vállalt minimális munkaprogram pedig 1500 kilométer 2D és 2300 négyzetkilométer 3D szeizmikus adatgyűjtést, valamint egy kutatófúrást foglal magában.

Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója a megállapodás kapcsán kiemelte a régió stratégiai jelentőségét: „Fontos fejlemény, hogy a Repsollal és a TPAO-val közös projektünk a termelésmegosztási megállapodás aláírásával új szakaszba lépett. Ez egyúttal újabb mérföldkövet jelent a líbiai olaj- és gázipar megerősítésében és megtiszteltetés számunkra, hogy ennek részesei lehetünk. Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szakértelmünkkel hozzájáruljunk Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítjük Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pexels

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. június 16. 10:52
Még MOL, de majd Shellesedik..
Válasz erre
0
0
Upuaut
2026. június 16. 10:41
1. Líbia jelenleg nem egységes ország. Vannak bizonyos törvényességi aggályok, bár már más tolvajok már régóta ott vannak. 2. Kapitány István a shelles nagymoff és a vagyon újraosztásáról vizionáló Tarr Zoltán már dörzsöli a tenyerét.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!