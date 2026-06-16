Észak-Afrika partjai mellett kezd munkálatokba a Mol

Új szakaszba lépett a Mol-csoport líbiai projektje, ugyanis a vállalat partnereivel, a Repsollal és a török TPAO-val termelésmegosztási megállapodást kötött egy észak-afrikai offshore kutatási területre – írja a Magyar Nemzet.

A Mol-csoport az év elején jelent meg a líbiai piacon, miután konzorciumi partnereivel sikeresen pályázott a szóban forgó területre. A megállapodás értelmében a Repsol 40 százalékos részesedéssel operátorként irányítja a munkát, a TPAO szintén 40, a Mol-csoport pedig 20 százalékos tulajdonrésszel vesz részt a projektben az O7-es offshore blokkon.