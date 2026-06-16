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erasmus lannert judit oktatási és gyermekügyi minisztérium kutatás egyetem KEKVA miniszter

Lannert Judit egyeztetett a felsőoktatási intézmények vezetőivel

2026. június 16. 14:58

Lannert Judit azt is hangsúlyozta, hogy olyan egyetemeket szeretnénk, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek.

2026. június 16. 14:58
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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn a felsőoktatási intézmények vezetőivel egyeztetett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) rendszerének átalakításáról. 

A miniszter közösségi oldalán azt írta, Katz Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen kezdték meg a párbeszédet az alapítványi rendszer kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. 

A tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy

a változtatás uniós elvárás, ugyanakkor összhangban áll az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai céljaival is.

Szakmai alapon és autonóm mód működő egyetemet szeretnének

Lannert Judit azt is hangsúlyozta, hogy olyan egyetemeket szeretnénk, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek.

„Az előttünk álló változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljeskörűen bekapcsolódjanak az Erasmus- és a Horizon- programokba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz” – fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Nyitókép: Lannert Judit Facebook-oldala

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
Treeoflife
•••
2026. június 16. 16:56 Szerkesztve
Megy a parasztvakítás. Rubovszky Rita magasan fölötted áll, meg sem közelíted. Az alapítványi rendszer kivezetésével bevonjátok állami irányítás keretei közé, hogy megmondhassátok, hogyan működjenek. És még ti beszéltek autonómiáról? Faszfejek! Hogy nem tudtál a főzőkanál mellett maradni, de lehet, hogy ahhoz sem értettél? Akkor meg indítsd el a gyámsági eljárás alá vonódást - és ne az egyetemek autonómiájáról papolj. Ezzel a kinézettel bőven gyámság alá kellene helyezni.
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2026. június 16. 16:41
passz
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. június 16. 16:01 Szerkesztve
tök mindegy - minden egyetem tele van mocskos balos marxista geci oktatóval ahogy a művelt tisza-szavazó magyar értelmiség mondaná secko - jedno
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3
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 16. 15:37
Én meg egy új Audit szeretnék a meglevő egyéves helyett. Nekem ez a következő hónapban megvalósul a megkötött lízingszerződés szerint. Neki viszont nem biztos, hogy a ciklusban lesznek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működő egyetemei. Én ezért vagyok ott ahol, és ő is ott ahol. Ennyikeeee!
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4
0
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