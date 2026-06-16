Lannert Judit egyeztetett a felsőoktatási intézmények vezetőivel

„Az előttünk álló változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljeskörűen bekapcsolódjanak az Erasmus- és a Horizon- programokba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz” – fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter.

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