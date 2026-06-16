Lannert Judit egyeztetett a felsőoktatási intézmények vezetőivel

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Lannert Judit azt is hangsúlyozta, hogy olyan egyetemeket szeretnénk, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn a felsőoktatási intézmények vezetőivel egyeztetett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) rendszerének átalakításáról.
A miniszter közösségi oldalán azt írta, Katz Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen kezdték meg a párbeszédet az alapítványi rendszer kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról.
A tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy
a változtatás uniós elvárás, ugyanakkor összhangban áll az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai céljaival is.
Lannert Judit azt is hangsúlyozta, hogy olyan egyetemeket szeretnénk, amelyek szakmai alapon, átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek.
„Az előttünk álló változások lehetővé teszik, hogy a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra teljeskörűen bekapcsolódjanak az Erasmus- és a Horizon- programokba, és ismét hozzáférjenek a nemzetközi együttműködésekhez és forrásokhoz” – fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter.
Nyitókép: Lannert Judit Facebook-oldala
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