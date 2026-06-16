A KárpátHír arról ír, hogy az orosz hadsereg toborzása jelentősen visszaesett, hiába kínálnak hatalmas pénzösszegeket a jelentkezőknek. Az idei év első negyedévében húsz százalékkal kevesebben írtak alá szerződést, mint egy évvel korábban, tudjuk meg.

Hozzáteszik: nyugati vélemények szerint súlyos munkaerőhiány alakult ki az országban,