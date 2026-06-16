Zelenszkij személyesen találkozna Putyinnal az Egyesült Államokban
A Kreml számára ugyanakkor csakis egy moszkvai találkozó jöhet szóba.
A pénz nem minden, pedig a történelme során először fizet állampolgárainak a háborús részvételért az orosz állam.
A KárpátHír arról ír, hogy az orosz hadsereg toborzása jelentősen visszaesett, hiába kínálnak hatalmas pénzösszegeket a jelentkezőknek. Az idei év első negyedévében húsz százalékkal kevesebben írtak alá szerződést, mint egy évvel korábban, tudjuk meg.
Hozzáteszik: nyugati vélemények szerint súlyos munkaerőhiány alakult ki az országban,
a hadiipar és a hadsereg ugyanazokért az emberekért verseng.
A fegyvergyárak maximális kapacitáson, éjjel-nappal működnek, de a bérverseny felhajtja az inflációt, a költségvetés hiánya négy hónap alatt megközelítette a hatezermilliárd rubelt, a gazdaság pedig recesszióba süllyedt – írják.
Elemzők szerint elkerülhetetlennek tűnik egy újabb kényszersorozási hullám elrendelése a közeljövőben. Úgy vélik, a vezetés egyelőre próbálja elkerülni ezt a forgatókönyvet a korábbi tömeges kivándorlás miatt, ám ha nem lépnek, hamarosan
választaniuk kell a gazdaság teljes alárendelése és a katonai célok csökkentése között.”
Történelme során először fizet állampolgárainak a háborús részvételért az orosz állam a hagyományos kényszer helyett, de az ösztönzők már nem működnek – írja a CNN. Az ukránbarát katonai elemzőintézetek adatai szerint a Kreml kifogyóban van az önkéntesekből, miközben a hadiipar és a front fenntartása egyre elviselhetetlenebb terhet ró a recesszióba csúszó orosz gazdaságra.
A toborzóplakátokon és a közösségi médiában
akár nyolcvanezer dollárnak megfelelő aláírási bónuszt és jelentős adósságelengedést is ígérnek a leendő katonáknak.
Ezek olyan összegek, amelyeket az átlagemberek évek alatt sem keresnek meg, a jelentkezők száma mégis drasztikusan esik – írják.
Tegyük hozzá: az önellátó Oroszország így is nagyságrendekkel jobb helyzetben van, mint a nyugati „lélegeztetőgépen” szenvedő Ukrajna.
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A Kreml számára ugyanakkor csakis egy moszkvai találkozó jöhet szóba.
Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP