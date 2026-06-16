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mozgósítás hadiipar hadsereg ukrajna oroszország

Dűlőre vinnék: újabb orosz mozgósítás jöhet Ukrajna ellen

2026. június 16. 09:02

A pénz nem minden, pedig a történelme során először fizet állampolgárainak a háborús részvételért az orosz állam.

2026. június 16. 09:02
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A KárpátHír arról ír, hogy az orosz hadsereg toborzása jelentősen visszaesett, hiába kínálnak hatalmas pénzösszegeket a jelentkezőknek. Az idei év első negyedévében húsz százalékkal kevesebben írtak alá szerződést, mint egy évvel korábban, tudjuk meg.

Hozzáteszik: nyugati vélemények szerint súlyos munkaerőhiány alakult ki az országban, 

a hadiipar és a hadsereg ugyanazokért az emberekért verseng.

A fegyvergyárak maximális kapacitáson, éjjel-nappal működnek, de a bérverseny felhajtja az inflációt, a költségvetés hiánya négy hónap alatt megközelítette a hatezermilliárd rubelt, a gazdaság pedig recesszióba süllyedt – írják.

Elemzők szerint elkerülhetetlennek tűnik egy újabb kényszersorozási hullám elrendelése a közeljövőben. Úgy vélik, a vezetés egyelőre próbálja elkerülni ezt a forgatókönyvet a korábbi tömeges kivándorlás miatt, ám ha nem lépnek, hamarosan 

választaniuk kell a gazdaság teljes alárendelése és a katonai célok csökkentése között.”

Történelme során először fizet állampolgárainak a háborús részvételért az orosz állam a hagyományos kényszer helyett, de az ösztönzők már nem működnek – írja a CNN. Az ukránbarát katonai elemzőintézetek adatai szerint a Kreml kifogyóban van az önkéntesekből, miközben a hadiipar és a front fenntartása egyre elviselhetetlenebb terhet ró a recesszióba csúszó orosz gazdaságra.

A toborzóplakátokon és a közösségi médiában 

akár nyolcvanezer dollárnak megfelelő aláírási bónuszt és jelentős adósságelengedést is ígérnek a leendő katonáknak.

Ezek olyan összegek, amelyeket az átlagemberek évek alatt sem keresnek meg, a jelentkezők száma mégis drasztikusan esik – írják.

Tegyük hozzá: az önellátó Oroszország így is nagyságrendekkel jobb helyzetben van, mint a nyugati „lélegeztetőgépen” szenvedő Ukrajna.

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Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
titi77
2026. június 16. 10:54
hogy is van ez? eddig se Napoleon, se Hitler nem győzött sőt elpusztitották! most meg miért kapálódzik a macron csapat? 6000 versus 600!
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0
0
auditorium
•••
2026. június 16. 10:05 Szerkesztve
A nyugati szakértők Talkshow-kban azt mondják, az oroszok az utolsókat rúgják, ezért tegnap a kijevi hires ortodox templom tornyát is eltalálták drónokkal, ég a tető. Zele gyorsan odahivta a ny-i újságirókat, riportereket és megrendülve mutatta a kultúra pusztitását, hiszen UNESCO által védett épületről van szó, akárcsak az ogyesszai megsérült templom, amit majd az olaszok fognak helyreállitani, ha béke lesz. Majd elrepült Z. Fr.o. a G 7 meetingre. Állitólag az orosz gazdaság gyengélkedik, nem birják a terhet, de tárgyalni most nem hajlandó Pu. az ukrán volt miniszterelnökkel. UvdL a 22. szankciót is megszavaztatta, más javaslata, ötlete nincs.
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0
0
chief Bromden
2026. június 16. 09:37
Mondjuk azt is dűlőre kellene vinni, hogy a politikusok büntetlenül ne vihessenek a halálba embereket. A felbújtókkal együtt.
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VeressZoltán
2026. június 16. 09:37
Mi szükség van az ilyen baromságokra? Az orosz megoldja a problémáit, megvédi az övét, amire fáj a nyugat foga, minden mesterkedés ellenére felemészti zselééket
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