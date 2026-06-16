Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború ukrajnai háború donald trump Egyesült Államok

Zelenszkij személyesen találkozna Putyinnal az Egyesült Államokban

2026. június 16. 05:54

A Kreml számára ugyanakkor csakis egy moszkvai találkozó jöhet szóba.

2026. június 16. 05:54
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban.

Az X-en közzé tett videóüzenetében az ukrán vezető arról tett említést, hogy ezt a javaslatot Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében vetette fel. 

Tegnap megbeszéltük Trump elnökkel, hogy lehetséges volna megszervezni egy ilyen találkozót az Egyesült Államokban” 

– mondta.

Egy ilyen találkozó szerinte „olyan formátumban” lenne megvalósítható, ami „Putyin számára jelentősen nehezebbé tenné annak lemondását”, vagyis ha Trump vetné fel ezt a javaslatot. „Meglátjuk, mi sül ki ebből” – fűzte hozzá Zelenszkij.

Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. 

A Kreml számára csakis egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.

Zelenszkij a nap folyamán már beszámolt arról, hogy találkozót javasolt az orosz elnöknek a franciaországi Évianban a világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) csúcstalálkozóján, de elutasító választ kapott Moszkvából.

Putyin június elején adott egyik nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy addig nincs értelme találkozni Zelenszkijjel, amíg nincs békemegállapodás.

A ukrán vezető a moldovai fővárosban, Chisinauban tett megállóján üdvözölte, hogy az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját. Szerinte ez világos jelzés, hogy „nem lehet megállítani Európa fejlődését”.

 Zelenszkij szerint a csatlakozási tárgyalások felgyorsítása az európaiak megfelelő válasza az ukrajnai háborúra. 

„Erre a politikai döntésre van szüksége Európának” – emelte ki.

Az ukrán elnök a tervek szerint kedden este kapcsolódik be az iparilag legfejlettebb demokratikus országok vezetőinek tanácskozásába a kelet-franciaországi Évianban.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Megtévesztőek a nyugati „győzelmi” jelentések Ukrajnáról: lassabban, de mennek az oroszok előre, ez a valóság

A Donbasz maradék négy nagyobb városából az első vélhetően még a nyáron elveszik. Nincs „nagy fordulat”.

(MTI)

Nyitókép: OZAN KOSE/AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. június 16. 08:03
Gondolom, a magyar "patkány" is szívesen ott lenne.
Válasz erre
2
0
egyszeri
2026. június 16. 07:40
Csak emlékeztetném Zelenszkijt, hogy törvény van arról, miszerint Putyinnal senki sem tárgyalhat Ukrajna nevében. Még Zelenszkij se mert már de jure nem elnök!
Válasz erre
1
0
tajoska
2026. június 16. 07:34
Evianban? Franciaország nem tagja véletlenül a Nemzetközi Büntetőbíróságnak? Macron bevonulhatna a történelembe.
Válasz erre
0
0
haxima
2026. június 16. 07:19
kapcsolódik be az iparilag legfejlettebb demokratikus országok vezetőinek tanácskozásába Közvetlen utána a néger kosárlabdázók gyűlésére is kapcsolódhat, pont annyi köze van hozzájuk
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!