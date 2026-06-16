Zelenszkij személyesen találkozna Putyinnal az Egyesült Államokban

– mondta.

Egy ilyen találkozó szerinte „olyan formátumban” lenne megvalósítható, ami „Putyin számára jelentősen nehezebbé tenné annak lemondását”, vagyis ha Trump vetné fel ezt a javaslatot. „Meglátjuk, mi sül ki ebből” – fűzte hozzá Zelenszkij.

Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében.