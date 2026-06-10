Zelenszkij megfenyegette Oroszországot: „Visszavisszük a háborújukat a saját területükre”
Az ukrán elnök végtelenül magabiztos a katonai fejlesztéseik miatt.
A Donbasz maradék négy nagyobb városából az első vélhetően még a nyáron elveszik. Nincs „nagy fordulat”.
„Nagyon megtévesztő az, ami a nyugati médiában lejön a »nagy fordulatról«. (…)
Nézzenek rá az általam erősen pártosnak tartott ISW térképére – bár elismerem, a térképeik sokkal jobbak, mint a szinte kizárólag az orosz sikertelenségeket kiemelő, az ukránokat elmosó szöveg. Kostiantynivka első, második és harmadik ránézésre is rendkívül rossz helyzetben van, ez egy Pokrovszk méretű város, a Donbasz maradékának kapuja – de a nyugati sajtó manapság folyamatos »győzelmi« jelentéseiben ez a nagyon fontos tény valahogy nem jelenik meg.
A Donbasz maradék négy nagyobb városából az első vélhetően még a nyáron elveszik. Ez nem az egész Donbasz, de Pokrovszk méretű orosz győzelem lesz. Lassabban ugyan, de mennek előre, ez a valóság.”
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