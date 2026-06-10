„Nagyon megtévesztő az, ami a nyugati médiában lejön a »nagy fordulatról«. (…)

Nézzenek rá az általam erősen pártosnak tartott ISW térképére – bár elismerem, a térképeik sokkal jobbak, mint a szinte kizárólag az orosz sikertelenségeket kiemelő, az ukránokat elmosó szöveg. Kostiantynivka első, második és harmadik ránézésre is rendkívül rossz helyzetben van, ez egy Pokrovszk méretű város, a Donbasz maradékának kapuja – de a nyugati sajtó manapság folyamatos »győzelmi« jelentéseiben ez a nagyon fontos tény valahogy nem jelenik meg.