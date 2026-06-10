Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Konsztantyinivka pokrovszk propaganda orosz-ukrán háború donbasz

Megtévesztőek a nyugati „győzelmi” jelentések Ukrajnáról: lassabban, de mennek az oroszok előre, ez a valóság

2026. június 10. 05:56

A Donbasz maradék négy nagyobb városából az első vélhetően még a nyáron elveszik. Nincs „nagy fordulat”.

2026. június 10. 05:56
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Nagyon megtévesztő az, ami a nyugati médiában lejön a »nagy fordulatról«. (…)

Nézzenek rá az általam erősen pártosnak tartott ISW térképére – bár elismerem, a térképeik sokkal jobbak, mint a szinte kizárólag az orosz sikertelenségeket kiemelő, az ukránokat elmosó szöveg. Kostiantynivka első, második és harmadik ránézésre is rendkívül rossz helyzetben van, ez egy Pokrovszk méretű város, a Donbasz maradékának kapuja – de a nyugati sajtó manapság folyamatos »győzelmi« jelentéseiben ez a nagyon fontos tény valahogy nem jelenik meg.

A Donbasz maradék négy nagyobb városából az első vélhetően még a nyáron elveszik. Ez nem az egész Donbasz, de Pokrovszk méretű orosz győzelem lesz. Lassabban ugyan, de mennek előre, ez a valóság.”

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. június 10. 07:58
Nem véletlenül ajánlotta most fel zselé Putyinnak, hogy hajlandó a mostani állások mentén befagyasztani a frontokat. Kezd a BlackRock aggódni a befektetései miatt?!
Válasz erre
0
0
nitsahon
2026. június 10. 07:43
U Krainában közterületek vannak ELNEVEZVE TÖMEGGYILKOS naziK-ról ?
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. június 10. 07:26
Kedves Attila! Megköszönve megnyugtató sorait, mely az oroszok részleges jövőbeni győzelmét vizionálja, mégis kimondhatjuk, Jákob báránybőre hatásosan elfedi a várható fejleményeket... A zsidóság ukrajnai háborúja közel sem lefutott, sőt, hosszútávon ígéretesnek ígérkezik a zsidóság számára... Erre a hiteles valós választ 5-10 év múlva, netán 20-50 év háborúskodás után kaphatjuk meg..! A tervek átláthatóak, ismertek, melynek végrehajtása folyamatos..! -a hadműveletek akár a "Szú-akció" fedőnevet is megkaphatták, mely Oroszország összeomlására arányul... -meggyőződésem, hogy van okunk aggodalmasnak maradni..! -igen, vannak más összetevők, vektorok is..!
Válasz erre
0
0
revanced
•••
2026. június 10. 07:02 Szerkesztve
"ukránokat elmosó szöveg" Ez mit jelent? Többször nekifutottam, de nem jutottam el a megoldásig.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!