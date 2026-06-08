Zelenszkij megfenyegette Oroszországot: „Visszavisszük a háborújukat a saját területükre”

A Sky News arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leszögezte: Ukrajna továbbra is fenntartja az oroszországi célpontok elleni mélységi csapásokat. Ahogy írtuk, a legutóbb ukrán támadások érték el Szentpétervárt, ahol éppen egy gazdasági fórum zajlott, és egyéb ukrán akciók a határtól több száz kilométerre fekvő területeket is célba vettek.

Zelenszkij szerint Ukrajna az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket hajtott végre rakéta- és dróntechnológiában. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajna nem marad tétlen az orosz támadásokkal szemben, hanem válaszlépéseket tesz.