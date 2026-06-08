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vlagyimir putyin volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Zelenszkij megfenyegette Oroszországot: „Visszavisszük a háborújukat a saját területükre”

2026. június 08. 07:25

Az ukrán elnök végtelenül magabiztos a katonai fejlesztéseik miatt.

2026. június 08. 07:25
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A Sky News arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leszögezte: Ukrajna továbbra is fenntartja az oroszországi célpontok elleni mélységi csapásokat. Ahogy írtuk, a legutóbb ukrán támadások érték el Szentpétervárt, ahol éppen egy gazdasági fórum zajlott, és egyéb ukrán akciók a határtól több száz kilométerre fekvő területeket is célba vettek.

Zelenszkij szerint Ukrajna az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket hajtott végre rakéta- és dróntechnológiában. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajna nem marad tétlen az orosz támadásokkal szemben, hanem válaszlépéseket tesz.

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„Nem fogunk csendben meghalni. Válaszolni fogunk. Napról napra egyre erősebbek leszünk” 

– mondta magabiztosan az ukrán elnök, hozzátéve, hogy

 Vlagyimir Putyin orosz elnök csak akkor hallgat „Kijevre és szövetségeseire”, ha „teljes nyomás” nehezedik rá.

Az ukrán elnök szerint a támadások bebizonyították, hogy az ukrán drónok Oroszország városaiba és nagyvárosi területeire is eljutnak.

„Visszavisszük a háborújukat a saját területükre” –jelentette ki.

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Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

 

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Összesen 21 komment

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Macskanyelv
2026. június 08. 09:07
Nem értem, hogy Putyin miért nem szedi le ezt a macskajancsit. Aki ugye a mi pénzünk nélkül sehol sem lenne. Ha választások lennének az ukránoknál, már rég béke lenne.
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zsocc44
2026. június 08. 08:54
radler 2026. június 08. 08:25 Feldobom a napodat! Oroszország Ukrajna+40 (kb) országgal szemben harcol… a nagysága annyira a múlt, hogy direkt támadást, még a békegalamb USA sem kockáztat meg. Mesélem, hogyan csinálta a hős, demokratikus nyugat => Irak: szarrá szőnyegbombáztak mindent, 1,5 millió civil áldozat. Délszláv háború? 78 napig bombázták Belgrádot… tegyük fel Putyin úgy dönt és a földdel teszi egyenlővé Kijevet és még pár nagyvárost… hogy sivalkodna a hozzád hasonló idióta sereg? Tudod a háború nem arról szól, hogy a legmodernebb cuccot vetik be első körben. Annyi t-52 és egyéb “elavult” technika van munícióval együtt, hogy nyugodtan gyárthatják az újakat a helyükre. Amolyan raktár készlet tisztítás… napi 10 ezer+ dront gyártanak az oroszok, rakéta? Mennyi kell? Modern? De még mennyire! Ha nem, akkor miért foschik az EU, mindjárt megtámad a zoroszok mindenkit is!
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pandalala
2026. június 08. 08:40
tegnap még "beszélgetni" akartál, te marha!! ....
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Dixtroy
2026. június 08. 08:39
"states-2 2026. június 08. 07:48 Azért felvetődik a kérdés, hol van az az Oroszország, amelyik megnyerte a 2. világháborút, és amelyik ugyanennyi idő alatt, mióta két ukrán megyében balfaszkodik, Sztálingrádtól Berlinig jutott." Az ugyanaz az Oroszország, amelyiket fél Lengyelország birtoklásából Sztálingrádig szorítottak vissza a németek. Én úgy látom, hogy a hagyományos orosz taktikával mennek, ki győzi tovább emberrel, Spárta is azért bukott el végül, mert nem maradt elég embere, és azt látom, hogy az oroszok az orosz emberéletet valamennyire kímélik, a birodalom más népeit hozzák ide.
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