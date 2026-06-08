Zelenszkij megfenyegette Oroszországot: „Visszavisszük a háborújukat a saját területükre”

Ukrajna drónokkal támadta meg Szentpétervárt, eszkalálódott a háború – mit lépnek vajon az oroszok?
A lakosokat felszólították, hogy maradjanak otthon.
Az ukrán elnök végtelenül magabiztos a katonai fejlesztéseik miatt.
A Sky News arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leszögezte: Ukrajna továbbra is fenntartja az oroszországi célpontok elleni mélységi csapásokat. Ahogy írtuk, a legutóbb ukrán támadások érték el Szentpétervárt, ahol éppen egy gazdasági fórum zajlott, és egyéb ukrán akciók a határtól több száz kilométerre fekvő területeket is célba vettek.
Zelenszkij szerint Ukrajna az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket hajtott végre rakéta- és dróntechnológiában. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajna nem marad tétlen az orosz támadásokkal szemben, hanem válaszlépéseket tesz.
„Nem fogunk csendben meghalni. Válaszolni fogunk. Napról napra egyre erősebbek leszünk”
– mondta magabiztosan az ukrán elnök, hozzátéve, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök csak akkor hallgat „Kijevre és szövetségeseire”, ha „teljes nyomás” nehezedik rá.
Az ukrán elnök szerint a támadások bebizonyították, hogy az ukrán drónok Oroszország városaiba és nagyvárosi területeire is eljutnak.
„Visszavisszük a háborújukat a saját területükre” –jelentette ki.
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Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan
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