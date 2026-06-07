Ukrajna drónokkal támadta meg Szentpétervárt, eszkalálódott a háború – mit lépnek vajon az oroszok?

Az ukránok szerint reális forgatókönyv, hogy idén ballisztikus rakétákkal csapjanak le Moszkvára
A védelmi vállalat szakembere nagyon magabiztos. Kérdés, kinek fájnának jobban egy ilyen támadás következményei.
A lakosokat felszólították, hogy maradjanak otthon.
A BBC arról ír, hogy Oroszország szerint
Ukrajna „példátlan támadást” indított Szentpétervár és környéke ellen, miközben a városban éppen egy gazdasági fórumot tartottak.
Leningrád régió kormányzója, Aleksandr Drozdenko szerint több mint 140 dróncsapás érte a területet, míg Szentpétervár polgármestere, Aleksandr Beglov arra szólította fel a lakosokat, hogy maradjanak otthon.
Hozzáteszik: mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy csapataik orosz fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak meg, amit az orosz támadásokra adott „igazságos válasznak” nevezett. Az elnök szerint
drónjaik 1000 kilométer távolságot tettek meg Szentpétervárig, Oroszország második legnagyobb városáig,
és „az ellenséges haditengerészet fegyverraktárait és egy kronstadti bázist” vettek célba. Az orosz haditengerészet balti flottájának fő előőrsét Kronstadtban található – írja a Telex.
A kormányzó szerint az ukrán támadások tüzet keltettek egy meg nem nevezett katonai létesítményben, a lakosokat evakuálták, az épületekben viszont „elhanyagolható” károkat okoztak.
Emlékeztetnek: mindez egy nappal azután történt, hogy Vlagyimir
Putyin orosz elnök kijelentette, hogy nincs értelme találkozni Zelenszkijjel,
miután az ukrán államfő nyílt levélben javasolta, hogy beszéljenek személyesen a már ötödik éve tartó háború lezárásáról.
A dróncsapásokban részt vevő
egyik ukrán egység parancsnoka a BBC-nek azt mondta, hogy nagyon könnyű eltalálni a célpontokat Oroszország területén.
„Oroszországban úgy repülünk, mintha a saját területünk lenne. Szinte nincs ellenállás, nem nehéz eltalálni a célpontot” – mondta az ukrán pilóta nélküli rendszerek ezredének parancsnoka.
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A védelmi vállalat szakembere nagyon magabiztos. Kérdés, kinek fájnának jobban egy ilyen támadás következményei.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Gunejev
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