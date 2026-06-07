Ukrajna drónokkal támadta meg Szentpétervárt, eszkalálódott a háború – mit lépnek vajon az oroszok?

Hozzáteszik: mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy csapataik orosz fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak meg, amit az orosz támadásokra adott „igazságos válasznak” nevezett. Az elnök szerint

drónjaik 1000 kilométer távolságot tettek meg Szentpétervárig, Oroszország második legnagyobb városáig,

és „az ellenséges haditengerészet fegyverraktárait és egy kronstadti bázist” vettek célba. Az orosz haditengerészet balti flottájának fő előőrsét Kronstadtban található – írja a Telex.