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volodimir zelenszkij szentpétervár dróntámadás orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Ukrajna drónokkal támadta meg Szentpétervárt, eszkalálódott a háború – mit lépnek vajon az oroszok?

2026. június 07. 08:13

A lakosokat felszólították, hogy maradjanak otthon.

2026. június 07. 08:13
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A BBC arról ír, hogy Oroszország szerint 

Ukrajna „példátlan támadást” indított Szentpétervár és környéke ellen, miközben a városban éppen egy gazdasági fórumot tartottak. 

Leningrád régió kormányzója, Aleksandr Drozdenko szerint több mint 140 dróncsapás érte a területet, míg Szentpétervár polgármestere, Aleksandr Beglov arra szólította fel a lakosokat, hogy maradjanak otthon.

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Hozzáteszik: mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy csapataik orosz fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak meg, amit az orosz támadásokra adott „igazságos válasznak” nevezett. Az elnök szerint 

drónjaik 1000 kilométer távolságot tettek meg Szentpétervárig, Oroszország második legnagyobb városáig,

 és „az ellenséges haditengerészet fegyverraktárait és egy kronstadti bázist” vettek célba. Az orosz haditengerészet balti flottájának fő előőrsét Kronstadtban található – írja a Telex.

A kormányzó szerint az ukrán támadások tüzet keltettek egy meg nem nevezett katonai létesítményben, a lakosokat evakuálták, az épületekben viszont „elhanyagolható” károkat okoztak.

Emlékeztetnek: mindez egy nappal azután történt, hogy Vlagyimir 

Putyin orosz elnök kijelentette, hogy nincs értelme találkozni Zelenszkijjel,

 miután az ukrán államfő nyílt levélben javasolta, hogy beszéljenek személyesen a már ötödik éve tartó háború lezárásáról.

A dróncsapásokban részt vevő 

egyik ukrán egység parancsnoka a BBC-nek azt mondta, hogy nagyon könnyű eltalálni a célpontokat Oroszország területén.

 „Oroszországban úgy repülünk, mintha a saját területünk lenne. Szinte nincs ellenállás, nem nehéz eltalálni a célpontot” – mondta az ukrán pilóta nélküli rendszerek ezredének parancsnoka.

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Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Gunejev

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Összesen 18 komment

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antoniosalazar
2026. június 07. 09:53
vitez-laszlo 2026. június 07. 09:50 Az idióta ukránok nem nyugszanak addig, amig a ruszkik porig nem bombázzák Kijevet! És mivel fog az orosz bombázni?
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vitez-laszlo
2026. június 07. 09:50
Az idióta ukránok nem nyugszanak addig, amig a ruszkik porig nem bombázzák Kijevet! Pedig ha a ruszkik begurulnak akkor megteszik, és szarnak európára az usára, a natóra. Valaki kilőhetné már ezt a kis náci g@ci zselét.....amíg nagy baj nem lesz....
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antoniosalazar
2026. június 07. 09:44
falcatus-2 2026. június 07. 08:53 "drónjaik 1000 kilométer távolságot tettek meg Szentpétervárig, Oroszország második legnagyobb városáig,.." ..és milyen útvonalon? Avdiivka közeléből indítod és a drón végigrepül az orosz belorusz határ mentén egészen Szentpétervárig. Vágod fidesz lotyó?
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antoniosalazar
2026. június 07. 09:32
chief Bromden 2026. június 07. 08:55 Puha vagy Vlagyi, 4 éve csak teszetoszáskodsz. Nem puha. Ennyire képes. Ha egy olyant csinált volna mint amit megcsinált Izrael és az USA Irán ellen nem maradt volna légiereje az orosznak.
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