A világ egyik legnagyobb mezőjén kezd földgáztermelésbe a Mol

Ismertették: az első kutat a West Chirag platformról fúrták le, ami kulcsfontosságú lépés a mező jelentős, olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciáljának felmérésében. A kút nemcsak a kezdeti termelést teszi lehetővé, hanem értékes rezervoár- és áramlási adatokat is biztosít, amelyek megalapozzák a készletek értékelését és a teljes mező jövőbeli gázfejlesztését.

Az ACG mező gázkészleteit jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a 4 billió köblábat (mintegy 112 milliárd köbméter), amelynek potenciális határa 6 billió köbláb is lehet. A kútból kitermelt gázt és kondenzátumot a meglévő ACG infrastruktúrán keresztül a Sangachal terminálba juttatják el. Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) és a vegyesvállalat operátora, a BP után a Mol a harmadik legnagyobb részvényes az ACG mezőben – ismertették.

Marton Zsombor, a Mol-csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, az ACG mezőn zajló sikeres olajtermelés után az első gáztalálat fontos lépés a mező további fejlesztése irányába, amely a partnereikkel kialakított szoros együttműködésre épül. A SOCAR-ral való partnerségük Azerbajdzsánban hosszú évekre nyúlik vissza, és nemzetközi kutatás-termelési portfóliójuk egyik pillére. Marton Zsombor jelezte: elkötelezettek amellett, hogy a széleskörű kutatási és termelési tapasztalatukra építve tovább erősítsék Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorát, és támogassák Közép-Európa ellátásbiztonságát.