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sulyok tamás áder jános kék bolygó klímavédelmi alapítvány közlemény Magyar Péter

Áder János: Magyar Péter tegye közzé a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot!

2026. július 02. 19:49

A korábbi államfő a miniszterelnök őt „közpénz-kilapátolással” vádoló kijelentésére reagált.

2026. július 02. 19:49
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Áder János közleményben szólította fel Magyar Pétert azt követően, hogy a kormányfő a kekvák megszüntetése kapcsán „közpénz-kilapátolással” vádolta meg.

Felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot” – írta Magyarország volt köztársasági elnöke.

A hét eleje óta a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint felügyelete alá tartozó Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott kijelentésére reagált. A miniszterelnököt többek között arról kérdezték, mi a véleménye arról, hogy Áder János a Mandinernek adott interjújában 

alkotmányos puccsként értékelte a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet. 

Magyar Péter erre azt felelte, érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú-alapítvány” is állami fenntartásba kerül, így Áder és „sameszai” nagy bevételtől esnek el.

Majd úgy folytatta, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmillió forintos havi juttatást kap, felújították a villáját, emellett sofőr és komornyik jár neki.

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Nyitókép: Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Planet Budapest Fenntarthatósági Expo második napján a Magyar Vasúttörténeti Parkban 2026. február 26-án. (MTI/Bodnár Boglárka)

 

Összesen 69 komment

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bondavary
2026. július 02. 23:14
Magyar Péter egy senki Áder Jánoshoz képest. Kitartottként élte az életét, aztán Weber szolgálatába állt.
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0
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Csubszi
2026. július 02. 22:43
Úgy van! Feljelentések ezreivel kell a hazug disznókat bombázni!
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2
0
Potymog
2026. július 02. 22:05
"tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot" Nem holmi bocsánatkéréssel, hanem jogszerűen kéretik intézni, mentelmi jog nélkül, hisz ők felelősséggel tartoznak az országnak!
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8
0
Takagi
2026. július 02. 21:56
Áder okos úriember. Polos egy buta proli,mint az agyhalott szavazói, erre játszik,mást nem tud. Gyenge mint a pómáj.
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