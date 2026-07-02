Áder János: Magyar Péter tegye közzé a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot!

„Magyar Péterék célja, hogy mindenki féljen” – Áder János a Mandinernek
A volt köztársasági elnököt egyebek mellett a Tisza-kormány teljesítményéről, Sulyok Tamás eltávolításáról, valamint a Fidesz-vereség okairól is kérdeztük. Interjúnk.
A korábbi államfő a miniszterelnök őt „közpénz-kilapátolással” vádoló kijelentésére reagált.
Áder János közleményben szólította fel Magyar Pétert azt követően, hogy a kormányfő a kekvák megszüntetése kapcsán „közpénz-kilapátolással” vádolta meg.
„Felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot” – írta Magyarország volt köztársasági elnöke.
A hét eleje óta a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint felügyelete alá tartozó Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott kijelentésére reagált. A miniszterelnököt többek között arról kérdezték, mi a véleménye arról, hogy Áder János a Mandinernek adott interjújában
alkotmányos puccsként értékelte a Sulyok Tamás államfő körüli helyzetet.
Magyar Péter erre azt felelte, érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú-alapítvány” is állami fenntartásba kerül, így Áder és „sameszai” nagy bevételtől esnek el.
Majd úgy folytatta, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból „évek óta lapátolták ki a közpénzt”, miközben a volt államfő hatmillió forintos havi juttatást kap, felújították a villáját, emellett sofőr és komornyik jár neki.
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A volt köztársasági elnököt egyebek mellett a Tisza-kormány teljesítményéről, Sulyok Tamás eltávolításáról, valamint a Fidesz-vereség okairól is kérdeztük. Interjúnk.
Nyitókép: Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Planet Budapest Fenntarthatósági Expo második napján a Magyar Vasúttörténeti Parkban 2026. február 26-án. (MTI/Bodnár Boglárka)