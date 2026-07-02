Áder János: Magyar Péter tegye közzé a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot!

Áder János közleményben szólította fel Magyar Pétert azt követően, hogy a kormányfő a kekvák megszüntetése kapcsán „közpénz-kilapátolással” vádolta meg.

„Felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot” – írta Magyarország volt köztársasági elnöke.