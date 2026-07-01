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ákos lemondás közlemény gyógyulás koncert

„Különös helyzetben kell megszólalnom” – Ákos lemondta az összes nyári koncertjét

2026. július 01. 11:36

A zenész közleményben tudatta az okokat.

2026. július 01. 11:36
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Idén tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, nemrégiben komoly műtéten esett át, ám szerencsére jól van, az állapota stabil, már otthon lábadozik – tudatta Ákos a Facebook-oldalán megjelentetett közleményében. A teljes gyógyulásra való koncentrálás érdekében azonban nehéz döntést kellett meghoznia: minden 2026 nyarára tervezett fellépését lemondta, hogy a december 12-i Aréna-koncerten újult erővel lépjen ismét színpadra.

Különös helyzetben kell megszólalnom. Aki ismeri és figyeli a munkámat, tudja, hogy lemezek és turnéelőadások, kisebb fellépések és nagykoncertek körforgásában élek – idestova négy évtizede már. Ahogy a korábbi évek, a tavalyi esztendő is rengeteg munkával és utazással telt, és 2026 is mozgalmasan indult: egy tévéfilm zenéjét komponáltam, számos filmvetítésen és közönségtalálkozón vettem részt, közben zajlott a lázas stúdiómunka az ősszel megjelenő, új lemez anyagán. Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok” – áll még a közleményben. 

Ákos hangsúlyozta azt is, hogy a követői addig sem maradnak tartalmak nélkül; nemrégiben elérhetővé vált a filmzene, és a hamarosan a megjelenése ötödik évfordulójához érő novelláskötete néhány írása is meghallgatható hangoskönyv formájában.  

„Vigyázzatok magatokra, menjetek szűrővizsgálatokra, és találkozunk ősszel az új lemez kapcsán, decemberben pedig az Arénában!” 

– üzente végezetül a kedvelőinek, miután köszönetet mondott a szűkebb-tágabb környezetének, hogy hűségesen kitartottak, kitartanak mellette a sok évtizede tartó úton.


Nyitókép: Ákos Facebook-oldala

 

Összesen 83 komment

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Sorrend:
corluc
2026. július 01. 15:09
Legyen 10 teltházas Aréna, ezt kívánom!
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6
0
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. július 01. 15:00
gyógyulást
Válasz erre
7
0
teketlenek
2026. július 01. 14:50
teketlenek piramis-2 2026. július 01. 14:50 Pofád befogtad és kussolva fizetsz, kutya!:DDDDDDDDDDDDDDD
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0
7
Medici
2026. július 01. 14:49
Teljes és végleges(!) felépülést kívánok, kell egy ilyen hang, és sok tartalmas dalszöveg mint a tiéd!
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9
0
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