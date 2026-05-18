a politika a hithez való kapcsolódással nem veszít, hanem nyer, 

A tudomány és a kereszténység ellentétének egyik sarokpontja a tudományos forradalom és Galileo Galilei, aki amúgy részben egyházi nyugdíjból élt élete végéig egy számára kiutalt palotában. Az egyház évszázadokig a tudományos kutatás fő mecénása volt, és ma sem tudományellenes; a középkor ezer éve pedig sokkal járult hozzá mai tudásunkhoz. Sőt, a kora újkorban a bűnbeesés dogmája és az annak következtében előálló intellektuális esendőségünk, tökéletlenségünk megfontolása volt az empirikus kutatások egyik fő hajtóereje a protestáns Angliában.

Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora 2026 elején megjelent könyvecskéjében átfogóan mutatja be a tudománypolitika, a kutatás és a keresztény szemlélet viszonyát és helyes útját. A szerző a tudomány fogalmával indít, majd tárgyalja tudomány és világnézet kapcsolatát, rámutatva, hogy a teológia és a filozófia is tudomány. Sőt, leszögezi, hogy az „ép világnézet (igaz vallás) a tudomány valódi lehetőségi feltétele”. Hangsúlyozza, hogy talán a tudomány objektív, de a tudósok nem.

Ezután a közélet és a politika fogalma következik, s szerzőnk rátér „a tudomány és művelésének egyedülálló intézményére, az egyetemre”, illetve annak helyére a társadalomban. Bemutatja az egyetem eszméjét, különös tekintettel Karl Jaspers és Kornis Gyula elképzelésére. Majd következik korunk egyik nagy témája, az oktatás és kutatás szabadsága. Terítékre kerülnek az alapvető jogok, a lelkiismereti és a vallásszabadság, valamint ezek mint az egyház és a politikai közösségek kapcsolatának alapjai. Kuminetz Géza szerint