Már a neve is beszédes: szlovákok kezébe kerülhet az új fegyver

A CFL-120 Karpat fejlesztése jól tükrözi az ukrajnai háború tapasztalatai nyomán kialakuló új hadviselési szemléletet. A fejlesztők szerint a modern konfliktusokban

a mobilitás,

a gyors telepíthetőség

és a logisztikai fenntarthatóság legalább olyan fontos szerepet játszik,

mint a vastag páncélzat vagy a puszta tűzerő.

A mindössze 34 tonnás harci tömegű jármű így átmenetet képez a klasszikus, 60–70 tonnás fő harckocsik és a gyalogsági harcjárművek között. A konstrukciót kifejezetten nagy intenzitású műveletekre és a NATO keleti szárnyának gyors megerősítésére optimalizálták.