Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tank CSG Szlovákia

Már a neve is beszédes: szlovákok kezébe kerülhet az új fegyver

2026. május 18. 11:02

Pozsony jelenleg több lehetőséget is vizsgál páncélos erejének modernizálására. A CFL-120 Karpat így potenciálisan haderejük jövőbeli beszerzési lehetőségei közé is bekerülhet. Szlovákia fegyverkezéséről írnak a szaksajtóban.

2026. május 18. 11:02
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A Czechoslovak Group (CSG) és a FNSS Savunma Sistemleri hivatalosan is bemutatta új közepes harckocsiját, a CFL-120 Karpatot a IDEB 2026 szakkiállításon, amelyet 2026. május 12–14. között rendeznek meg Pozsonyban. Az új páncélos célja, hogy a hagyományos fő harckocsikhoz hasonló tűzerőt kínáljon, ugyanakkor kisebb tömeggel, nagyobb mobilitással és alacsonyabb üzemeltetési költségekkel rendelkezzen. A tank Szlovákia fegyverkezésében is szerepet játszhat.

Szlovákia fegyverkezése: új tankot mutattak be Pozsonyban
Szlovákia fegyverkezése: új tankot mutattak be Pozsonyban

Ezt is ajánljuk a témában

A fejlesztés egy nemzetközi ipari együttműködés eredménye: az FNSS a lánctalpas platform fejlesztéséért felel, a CSG biztosítja a gyártási hátteret és az európai integrációt, míg a toronyrendszert az olasz Leonardo S.p.A. fejlesztette. A harckocsi a Leonardo korszerű HITFACT MkII tornyát kapta meg, amely jelenleg a világ egyik legfejlettebb könnyűharckocsi-tornyának számít.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A „Karpat” elnevezés nagy valószínűséggel a Kárpátokra utal, ami jól illeszkedik a projekt közép-európai identitásához és a NATO keleti szárnyára fókuszáló koncepcióhoz. A név szlávos írásmódja tudatos regionális márkaépítési döntésre is utalhat, olvasható a Neokohn és a Védelmi Ipar Blog felületein.

Könnyebb, gyorsabban telepíthető alternatíva

A CFL-120 Karpat fejlesztése jól tükrözi az ukrajnai háború tapasztalatai nyomán kialakuló új hadviselési szemléletet. A fejlesztők szerint a modern konfliktusokban

  •  a mobilitás,
  • a gyors telepíthetőség
  • és a logisztikai fenntarthatóság legalább olyan fontos szerepet játszik,
  • mint a vastag páncélzat vagy a puszta tűzerő.

A mindössze 34 tonnás harci tömegű jármű így átmenetet képez a klasszikus, 60–70 tonnás fő harckocsik és a gyalogsági harcjárművek között. A konstrukciót kifejezetten nagy intenzitású műveletekre és a NATO keleti szárnyának gyors megerősítésére optimalizálták.

A Karpat előnye, hogy könnyebben szállítható vasúton vagy taktikai légi úton, valamint olyan gyengébb infrastruktúrájú területeken is alkalmazható, ahol a nehéz harckocsik mozgása korlátozott lenne – például kisebb teherbírású hidakon vagy nehéz terepviszonyok között.

120 milliméteres NATO-kompatibilis löveg

A CFL-120 Karpat fő fegyverzete egy 120 milliméteres löveg, amely teljes mértékben kompatibilis a NATO-szabványú lőszerekkel. Az ügyfelek igényei szerint ugyanakkor 105 milliméteres löveggel szerelt változat is elérhető lehet.

A torony kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottak a személyzet túlélőképességére. A lőszert a személyzettől elkülönített rekeszben helyezték el, ami találat esetén jelentősen csökkentheti a belső robbanás kockázatát. A töltőrendszer manuális és automatikus konfigurációban is rendelkezésre állhat.

A másodlagos fegyverzet egy koaxiális 7,62 milliméteres géppuskából és egy távirányítású fegyvermodulból áll. Utóbbi felszerelhető 12,7 milliméteres nehézgéppuskával vagy akár 40 milliméteres automata gránátvetővel is.

Nagy mobilitás és modern védelem

A jármű hajtásáról hátul elhelyezett dízelmotor és automata sebességváltó gondoskodik. A fejlesztők szerint a Karpat legnagyobb sebessége elérheti a 70 km/órát, míg hatótávolsága akár 450 kilométer is lehet.

A konstrukciót úgy tervezték, hogy jól teljesítsen nehéz terepviszonyok között is, beleértve a sáros, erdős vagy hegyvidéki környezetet, amelyek Kelet-Európa potenciális konfliktuszónáiban gyakran előfordulnak.

A személyzet védelmét moduláris páncélzat biztosítja. Az alapfelszereltség része a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, az automatikus tűzoltó rendszer és a légkondicionáló is. A digitális architektúra lehetővé teszi különféle harcirányítási rendszerek, navigációs eszközök és lézeres riasztórendszerek integrációját.

A járművet emellett úgy alakították ki, hogy később aktív védelmi rendszerekkel is felszerelhető legyen, amelyek képesek lehetnek páncéltörő rakéták és támadó drónok elfogására.

A Kaplan MT továbbfejlesztett változata

A CFL-120 Karpat technológiai alapját az Kaplan MT adja, amely már az indonéz hadsereg szolgálatában áll. Az új modell legfontosabb változása a 120 milliméteres lövegre történő áttérés, amely jelentősen növeli a tűzerőt.

A sorozatgyártást a CSG szlovákiai üzemeiben tervezik elindítani. Az együttműködés teljes technológiaátadást is magában foglal, valamint a helyi szlovák beszállítók fokozatos bevonását a gyártásba.

Szlovákia fegyverkezése

Szlovákia jelenleg több lehetőséget is vizsgál páncélos erejének modernizálására, köztük a dél-koreai K2 Black Panther lengyel változatát és a svéd CV90120 rendszert. A CFL-120 Karpat így potenciálisan a szlovák hadsereg jövőbeli beszerzési lehetőségei közé is bekerülhet.

Elemzők szerint a típus előtt jelentős exportlehetőségek nyílhatnak Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Afrikában is. Számos ország ugyanis modern páncélos képességekre törekszik, miközben nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával vagy költségvetéssel nagyszámú nehéz harckocsi üzemeltetéséhez.

Képek forrása: Facebook

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. május 18. 11:43
Ha nincs megfelelő elhárító eszköz akkor kiváló. De a hk aknát ez sem fogja bírni.De van még más is ellene.Kilövés után újrahasznosítható nyersvas.
Válasz erre
0
0
stormy
2026. május 18. 11:27
az a torony STANAG 4569... a lynx anitmateriel rombolópuska átlövi több száz méterről is. játék "tank"
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2026. május 18. 11:18 Szerkesztve
Egész Európa ész nélkül fegyverkezik és háborús előkészületeket tesz. A szomszédban évek óta háború van. A korrekt tájékoztatás esetén háborús félelemkeltésről beszélt Magyar Péter. Aki nem tudja elviselni a valóságot és homokba dugja a fejét az alkalmatlan miniszterelnöknek. Magyar Péter mondjon le!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!