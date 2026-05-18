Már a neve is beszédes: szlovákok kezébe kerülhet az új fegyver

Pozsony jelenleg több lehetőséget is vizsgál páncélos erejének modernizálására. A CFL-120 Karpat így potenciálisan haderejük jövőbeli beszerzési lehetőségei közé is bekerülhet. Szlovákia fegyverkezéséről írnak a szaksajtóban.
A Czechoslovak Group (CSG) és a FNSS Savunma Sistemleri hivatalosan is bemutatta új közepes harckocsiját, a CFL-120 Karpatot a IDEB 2026 szakkiállításon, amelyet 2026. május 12–14. között rendeznek meg Pozsonyban. Az új páncélos célja, hogy a hagyományos fő harckocsikhoz hasonló tűzerőt kínáljon, ugyanakkor kisebb tömeggel, nagyobb mobilitással és alacsonyabb üzemeltetési költségekkel rendelkezzen. A tank Szlovákia fegyverkezésében is szerepet játszhat.
A fejlesztés egy nemzetközi ipari együttműködés eredménye: az FNSS a lánctalpas platform fejlesztéséért felel, a CSG biztosítja a gyártási hátteret és az európai integrációt, míg a toronyrendszert az olasz Leonardo S.p.A. fejlesztette. A harckocsi a Leonardo korszerű HITFACT MkII tornyát kapta meg, amely jelenleg a világ egyik legfejlettebb könnyűharckocsi-tornyának számít.
A „Karpat” elnevezés nagy valószínűséggel a Kárpátokra utal, ami jól illeszkedik a projekt közép-európai identitásához és a NATO keleti szárnyára fókuszáló koncepcióhoz. A név szlávos írásmódja tudatos regionális márkaépítési döntésre is utalhat, olvasható a Neokohn és a Védelmi Ipar Blog felületein.
A CFL-120 Karpat fejlesztése jól tükrözi az ukrajnai háború tapasztalatai nyomán kialakuló új hadviselési szemléletet. A fejlesztők szerint a modern konfliktusokban
A mindössze 34 tonnás harci tömegű jármű így átmenetet képez a klasszikus, 60–70 tonnás fő harckocsik és a gyalogsági harcjárművek között. A konstrukciót kifejezetten nagy intenzitású műveletekre és a NATO keleti szárnyának gyors megerősítésére optimalizálták.
A Karpat előnye, hogy könnyebben szállítható vasúton vagy taktikai légi úton, valamint olyan gyengébb infrastruktúrájú területeken is alkalmazható, ahol a nehéz harckocsik mozgása korlátozott lenne – például kisebb teherbírású hidakon vagy nehéz terepviszonyok között.
A CFL-120 Karpat fő fegyverzete egy 120 milliméteres löveg, amely teljes mértékben kompatibilis a NATO-szabványú lőszerekkel. Az ügyfelek igényei szerint ugyanakkor 105 milliméteres löveggel szerelt változat is elérhető lehet.
A torony kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottak a személyzet túlélőképességére. A lőszert a személyzettől elkülönített rekeszben helyezték el, ami találat esetén jelentősen csökkentheti a belső robbanás kockázatát. A töltőrendszer manuális és automatikus konfigurációban is rendelkezésre állhat.
A másodlagos fegyverzet egy koaxiális 7,62 milliméteres géppuskából és egy távirányítású fegyvermodulból áll. Utóbbi felszerelhető 12,7 milliméteres nehézgéppuskával vagy akár 40 milliméteres automata gránátvetővel is.
A jármű hajtásáról hátul elhelyezett dízelmotor és automata sebességváltó gondoskodik. A fejlesztők szerint a Karpat legnagyobb sebessége elérheti a 70 km/órát, míg hatótávolsága akár 450 kilométer is lehet.
A konstrukciót úgy tervezték, hogy jól teljesítsen nehéz terepviszonyok között is, beleértve a sáros, erdős vagy hegyvidéki környezetet, amelyek Kelet-Európa potenciális konfliktuszónáiban gyakran előfordulnak.
A személyzet védelmét moduláris páncélzat biztosítja. Az alapfelszereltség része a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, az automatikus tűzoltó rendszer és a légkondicionáló is. A digitális architektúra lehetővé teszi különféle harcirányítási rendszerek, navigációs eszközök és lézeres riasztórendszerek integrációját.
A járművet emellett úgy alakították ki, hogy később aktív védelmi rendszerekkel is felszerelhető legyen, amelyek képesek lehetnek páncéltörő rakéták és támadó drónok elfogására.
A CFL-120 Karpat technológiai alapját az Kaplan MT adja, amely már az indonéz hadsereg szolgálatában áll. Az új modell legfontosabb változása a 120 milliméteres lövegre történő áttérés, amely jelentősen növeli a tűzerőt.
A sorozatgyártást a CSG szlovákiai üzemeiben tervezik elindítani. Az együttműködés teljes technológiaátadást is magában foglal, valamint a helyi szlovák beszállítók fokozatos bevonását a gyártásba.
Szlovákia jelenleg több lehetőséget is vizsgál páncélos erejének modernizálására, köztük a dél-koreai K2 Black Panther lengyel változatát és a svéd CV90120 rendszert. A CFL-120 Karpat így potenciálisan a szlovák hadsereg jövőbeli beszerzési lehetőségei közé is bekerülhet.
Elemzők szerint a típus előtt jelentős exportlehetőségek nyílhatnak Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Afrikában is. Számos ország ugyanis modern páncélos képességekre törekszik, miközben nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával vagy költségvetéssel nagyszámú nehéz harckocsi üzemeltetéséhez.
Képek forrása: Facebook