A legrosszabbra is felkészültek Szlovákiában: lezárták a határátkelőket

Most érkezett: brutális dróntámadás érte Kárpátalját!
A háború kitörése óta ez a legnagyobb támadás a térségben.
Szlovákia szerdán biztonsági okokból lezárta Ukrajnával közös határán a határátkelőket, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját.
Daniel Kovac, a szlovák Pénzügyi Igazgatóság (FS) szóvivőjének tájékoztatása szerint határozatlan ideig zárva tartanak a határátkelőhelyek.
„A Pénzügyi Igazgatóság arra kéri a lakosságot, hogy kövesse a legfrissebb információkat, és tartsa be a Pénzügyi Igazgatóság és a rendőrség utasításait. Folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a helyzet alakulásáról” – tette hozzá.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP
