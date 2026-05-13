háború szolyván infrastruktúra

Most érkezett: brutális dróntámadás érte Kárpátalját!

2026. május 13. 16:40

A háború kitörése óta ez a legnagyobb támadás a térségben.

2026. május 13. 16:40
Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvohelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak – fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást.

Az Index szerint Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek. A jelenlegi információk alapján Rivnei területen három ember vesztette életét, miután egy lakóépületet találat ért. A mostani dróncsapások 

vélhetően egy nagyobb támadássorozat első hullámát jelentik, amelyet később rakétatámadások követhetnek.

A történtekre a magyar kormány is reagált. Orbán Anita külügyminiszter közölte: bejegyzése közzétételéig öt dróntámadásról érkezett információ, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban állnak a főkonzullal. Hozzátette: a kormány mélységesen elítéli a támadásokat, és az ügyet a most kezdődő kormányülésen is napirendre veszik.

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Atti bá
2026. május 13. 19:25
Biztos hogy orosz támadás volt? Nem vennék rá mérget.
monuskaroly
2026. május 13. 17:55
Nincs már Szijjártó, nincs már Orbán, barátságtalan ország lettünk nekik. Azért 4 évig ez nem volt.
fatman
2026. május 13. 17:34
Na, oroszok is reagáltak a kormányváltásra... meglepődött vki? ÁRAD A PISA
Jospehe998
2026. május 13. 17:31
Itt a bizonyíték! A fekete füst! Jó felvétel.😅😅😅
