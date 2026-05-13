Most érkezett: brutális dróntámadás érte Kárpátalját!

A háború kitörése óta ez a legnagyobb támadás a térségben.
Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvohelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak – fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást.
Az Index szerint Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek. A jelenlegi információk alapján Rivnei területen három ember vesztette életét, miután egy lakóépületet találat ért. A mostani dróncsapások
vélhetően egy nagyobb támadássorozat első hullámát jelentik, amelyet később rakétatámadások követhetnek.
A történtekre a magyar kormány is reagált. Orbán Anita külügyminiszter közölte: bejegyzése közzétételéig öt dróntámadásról érkezett információ, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban állnak a főkonzullal. Hozzátette: a kormány mélységesen elítéli a támadásokat, és az ügyet a most kezdődő kormányülésen is napirendre veszik.
(MTI)
