Most érkezett: brutális dróntámadás érte Kárpátalját!

Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvohelyeket. Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak – fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást.

Az Index szerint Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek. A jelenlegi információk alapján Rivnei területen három ember vesztette életét, miután egy lakóépületet találat ért. A mostani dróncsapások