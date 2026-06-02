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afd Németország AfD Alsó-Szászország Alkotmányvédelmi Hivatal

Jogi vereség: nem sikerült megszabadulnia a fokozott titkosszolgálati megfigyeléstől az AfD-nek

2026. június 02. 21:56

A párt egyik tartományi szervezete próbált jogi úton igazságot szerezni, de a közigazgatási bíróság kibabrált velük.

2026. június 02. 21:56
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Elutasította az AfD sürgősségi kérelmét a hannoveri közigazgatási bíróság, így az alsó-szászországi Alkotmányvédelmi Hivatal továbbra is fenntarthatja a párt tartományi szervezetére vonatkozó különleges megfigyelési besorolást – írja a Deutsche Welle.

A döntés értelmében az AfD alsó-szászországi szervezete

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továbbra is „kiemelt jelentőségű megfigyelés tárgyának” minősül.

A besorolás egy mintegy 200 oldalas jelentésen alapul, és lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy szélesebb körű megfigyelési eszközöket alkalmazzanak,

beleértve informátorok használatát is.

A párt a közigazgatási bíróságon támadta meg a döntést, azonban a hannoveri testület elutasította a párt kérelmét. A bíróság indoklása szerint egyetért az Alkotmányvédelmi Hivatal értékelésével, amely szerint a párt egyes állásfoglalásai és politikai célkitűzései ellentétesek lehetnek a német demokratikus jogrend alapelveivel.

Az alsó-szászországi belügyminiszter mérföldkőnek nevezte a döntést. A hatóságok szerint

különösen az AfD bevándorlással és állampolgársággal kapcsolatos álláspontjai vetnek fel alkotmányossági aggályokat.

A bíróság szerint a párt olyan nézeteket képvisel, amelyek

sérthetik az egyenlő bánásmód elvét a menekültek, bevándorlók és migrációs hátterű német állampolgárok esetében.

Az AfD ugyanakkor visszautasítja ezeket a vádakat: szerintük politikai indíttatású eljárásokról van szó, és továbbra is több hasonló jogi eljárást folytatnak Németország különböző tartományaiban az alkotmányvédelmi szervek döntései ellen.

A Deutsche Welle emlékeztetett arra, hogy az AfD és a német hatóságok között évek óta zajlik a jogi vita a párt megfigyelésének jogszerűségéről. Az alsó-szászországi bíróság mostani döntése egyelőre a hatóságok álláspontját erősítette meg.

A helyzet annak ellenére alakulhatott így, hogy februárban szövetségi szinten mondta ki egy másik közigazgatási bíróság, hogy a központi Alkotmányvédelmi Hivatal besorolása egyértelműen jogellenes. Ugyanakkor egyelőre az a döntés sem jogerős.

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Fotó:  AFP

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
survivor
2026. június 02. 22:32
Persze ,a sok NHP negerfaszt akar.... Vagy arabot, A roma mar nem jó exotikumnak....
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survivor
2026. június 02. 22:30
Szóval: az elszabaduló anarchia gyengíti a tőkes profitjat is... nincs autó- csere,utazat Bangkokba,Dubaiba..
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0
survivor
•••
2026. június 02. 22:27 Szerkesztve
Nem ellenallni kell, hanem felkeszülni a KÁOSZRA Víz, kaja, gyogyszer, vegyszer, ruha,FEGYVER..
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1
0
survivor
2026. június 02. 22:24
Nem szabad ellenallni... Hagyni kell amig a nepesseg töke tele lesz... 60+ M migri a 450 M-(500, ha GBr-t hozzavesszük) EU ban Es nem ,NEM hozzank akarnak jönni...Peti bohoc minel jobban pusztit, annal kevesbé...
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