Jogi vereség: nem sikerült megszabadulnia a fokozott titkosszolgálati megfigyeléstől az AfD-nek

Történelmi fordulat Németországban: nagy győzelmet aratott az AfD
Az Alkotmányvédelmi Hivatal érvei nem bizonyultak elegendőnek.
A párt egyik tartományi szervezete próbált jogi úton igazságot szerezni, de a közigazgatási bíróság kibabrált velük.
Elutasította az AfD sürgősségi kérelmét a hannoveri közigazgatási bíróság, így az alsó-szászországi Alkotmányvédelmi Hivatal továbbra is fenntarthatja a párt tartományi szervezetére vonatkozó különleges megfigyelési besorolást – írja a Deutsche Welle.
A döntés értelmében az AfD alsó-szászországi szervezete
továbbra is „kiemelt jelentőségű megfigyelés tárgyának” minősül.
A besorolás egy mintegy 200 oldalas jelentésen alapul, és lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy szélesebb körű megfigyelési eszközöket alkalmazzanak,
beleértve informátorok használatát is.
A párt a közigazgatási bíróságon támadta meg a döntést, azonban a hannoveri testület elutasította a párt kérelmét. A bíróság indoklása szerint egyetért az Alkotmányvédelmi Hivatal értékelésével, amely szerint a párt egyes állásfoglalásai és politikai célkitűzései ellentétesek lehetnek a német demokratikus jogrend alapelveivel.
Az alsó-szászországi belügyminiszter mérföldkőnek nevezte a döntést. A hatóságok szerint
különösen az AfD bevándorlással és állampolgársággal kapcsolatos álláspontjai vetnek fel alkotmányossági aggályokat.
A bíróság szerint a párt olyan nézeteket képvisel, amelyek
sérthetik az egyenlő bánásmód elvét a menekültek, bevándorlók és migrációs hátterű német állampolgárok esetében.
Az AfD ugyanakkor visszautasítja ezeket a vádakat: szerintük politikai indíttatású eljárásokról van szó, és továbbra is több hasonló jogi eljárást folytatnak Németország különböző tartományaiban az alkotmányvédelmi szervek döntései ellen.
A Deutsche Welle emlékeztetett arra, hogy az AfD és a német hatóságok között évek óta zajlik a jogi vita a párt megfigyelésének jogszerűségéről. Az alsó-szászországi bíróság mostani döntése egyelőre a hatóságok álláspontját erősítette meg.
A helyzet annak ellenére alakulhatott így, hogy februárban szövetségi szinten mondta ki egy másik közigazgatási bíróság, hogy a központi Alkotmányvédelmi Hivatal besorolása egyértelműen jogellenes. Ugyanakkor egyelőre az a döntés sem jogerős.
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Az Alkotmányvédelmi Hivatal érvei nem bizonyultak elegendőnek.
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Fotó: AFP