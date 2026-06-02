Jogi vereség: nem sikerült megszabadulnia a fokozott titkosszolgálati megfigyeléstől az AfD-nek

A besorolás egy mintegy 200 oldalas jelentésen alapul, és lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy szélesebb körű megfigyelési eszközöket alkalmazzanak,

beleértve informátorok használatát is.

A párt a közigazgatási bíróságon támadta meg a döntést, azonban a hannoveri testület elutasította a párt kérelmét. A bíróság indoklása szerint egyetért az Alkotmányvédelmi Hivatal értékelésével, amely szerint a párt egyes állásfoglalásai és politikai célkitűzései ellentétesek lehetnek a német demokratikus jogrend alapelveivel.