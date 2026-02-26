Történelmi fordulat Németországban: nagy győzelmet aratott az AfD

Az AfD jogi vitában aratott sikert a német Alkotmányvédelmi Hivatallal szemben – számolt be róla a Tagesschau. A kölni közigazgatási bíróság sürgősségi eljárásban úgy döntött, hogy a párt nem sorolható a „biztosan szélsőséges” kategóriába, így a minősítés nem maradhat érvényben.

2025 májusában a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) jelentette be, hogy az AfD szövetségi pártját a „gyanús eset” kategóriából a „biztosan szélsőséges törekvés” minősítésbe sorolja át. Ez a lépés leegyszerűsítve azt jelentette volna, hogy a hatóság intenzívebben vizsgálódhat, és könnyebben alkalmazhat titkosszolgálati eszközöket, például megfigyelést vagy beépített embereket.