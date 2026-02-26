Ft
02. 26.
csütörtök
szélsőséges párt Németország bíróság AfD

Történelmi fordulat Németországban: nagy győzelmet aratott az AfD

2026. február 26. 21:41

Jelentős fordulat történt Németországban a belpolitikai viták egyik központi kérdésében. Az AfD komoly jogi győzelmet aratott, miután a kölni közigazgatási bíróság helyt adott a párt sürgősségi kérelmének, és megállította a legsúlyosabb minősítés alkalmazását.

2026. február 26. 21:41
Az AfD jogi vitában aratott sikert a német Alkotmányvédelmi Hivatallal szemben – számolt be róla a Tagesschau. A kölni közigazgatási bíróság sürgősségi eljárásban úgy döntött, hogy a párt nem sorolható a „biztosan szélsőséges” kategóriába, így a minősítés nem maradhat érvényben.

2025 májusában a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) jelentette be, hogy az AfD szövetségi pártját a „gyanús eset” kategóriából a „biztosan szélsőséges törekvés” minősítésbe sorolja át. Ez a lépés leegyszerűsítve azt jelentette volna, hogy a hatóság intenzívebben vizsgálódhat, és könnyebben alkalmazhat titkosszolgálati eszközöket, például megfigyelést vagy beépített embereket.

A döntés indoklása szerint a pártban etnikai-alapú nemzetfelfogás uralkodik, és bizonyos társadalmi csoportokat leértékel. A hatóság különösen a migránsokat és a muszlimokat említette érintettként.

Az AfD esetében nem bizonyított az általános szélsőség

A kölni közigazgatási bíróság azonban arra a következtetésre jutott, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal bizonyítékai nem elegendőek a súlyosabb minősítés alátámasztására. A testület szerint ugyan „kellő bizonyosság” áll fenn arra, hogy az AfD-n belül léteznek a szabad demokratikus renddel szembenálló törekvések, és egyes politikai követelések ellentétesek lehetnek az emberi méltóság garanciájával.

A bíróság példaként említette, hogy a párt a 2025-ös szövetségi választási programjában fejkendőtilalmat sürgetett közintézményekben, valamint a minaretek építésének és a müezzin hívásának betiltását.

Ugyanakkor a döntés hangsúlyozza: ilyen egyedi követelésekből nem vonható le az egész pártra kiterjedő, alkotmányellenes alapirányultság. Ezek a bíróság szerint nem határozzák meg az AfD „összképét”. Külön kitért a testület a „remigráció” kifejezésre is, amelyet „nem egyértelmű fogalomként” jellemzett. A döntés szerint ebből nem következik konkrét, differenciálatlan kitoloncolási célkitűzés, és nem áll fenn kellő bizonyosság arra sem, hogy a párt a migrációs hátterű német állampolgároknak jogilag alacsonyabb rendű státuszt kívánna biztosítani.

A bíróság arra is rámutatott, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal értékelése kizárólag nyilvánosan hozzáférhető forrásokra épült, titkosszolgálati információkat nem mutattak be.

A döntés ugyanakkor nem jogerős. A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal fellebbezhet az észak-rajna–vesztfáliai felsőbb közigazgatási bírósághoz Münsterben, és a főeljárás ítélete is még hátravan. Addig azonban az AfD visszakerül a „gyanús eset” minősítésbe – amely bár továbbra is lehetővé teszi bizonyos eszközök alkalmazását, az arányosság elve miatt jóval visszafogottabb keretek között.

Nyitókép: Soeren STACHE / POOL / AFP

bunko-jobbos
2026. február 26. 22:19
Ja, ha valaki nem olyat mond, ami szabad, akkor az megsérti az emberi méltóságot. Értem, a náciknál, izé németeknél ez a szabadság. Ja, mindig is tudtuk, hogy kik ők: dagadt óvodások géppisztollyal.
Válasz erre
0
0
krisz09
2026. február 26. 22:11
Gondoljunk bele, milyen lehet ezt a szélmalomharcot vívni... Ha egyszer bebetonozzák a minden normalitást nélkülöző szabályrendszert és az annak érvényt szerző jogszolgáltatást azaz bíróságokat, akkor mennyi esély marad a normalitás visszaállítására... Az ukrán cirkusz miatt alig van cikk most arról, mi folyik éppen a briteknél az utcákon, és mi folyik az íreknél. Pedig ugyanaz lesz a többi nyugati országban is. Az a hozzáállás, hogy "megérdemlik", az sajnos nem segít nekünk. Milyen jövő vár a magyarokra, ha körülöttünk nyugaton és keleten is a káosz és a barbarizmus kezd eluralkodni... Nem elég, ha csak nálunk marad meg a biztonság, hosszabb távra nem elég.
Válasz erre
3
0
74bro
•••
2026. február 26. 22:02 Szerkesztve
Etnikai-alapú nemzetfelfogás... Egy országban, amit úgy hívnak, DEUTSCHland. How dare you? Ezeknek elmentek otthonról. Az oktatást teljesen behálózták az internácik. Ha MP nyer, az lesz az első, hogy valamilyen Brüsszelben indoktrinált nőstényt jelölnek ki az iskolai tananyag megreformálására. Németország példáján láthatjuk, ez mit jelent.
Válasz erre
7
0
Palmoilfree
2026. február 26. 21:59
Végre egy jó hír.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!