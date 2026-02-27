Magyar Péter szerint nem Zelenszkij hibája, hogy nem jön olaj a Barátság vezetéken

Magyar Péter a Kapuváron tartott tiszás kampányeseményen egy váratlan fordulattal, láthatóan idegesen, a Hír TV riporterének címezve – sokszor a színpad széle felé fordulva – kezdett hosszas fejtegetésbe a Barátság kőolajvezetékről és a magyar energetikai létesítmények fokozott védelméről. Szerinte nem az ukránok tehetnek róla, hogy Magyarország nem kap olajat, Orbán Viktor miniszterelnök csak riogat és háborús pszichózist kelt, és azt kellene csinálnia, amit egyébként csinál.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

– szólította meg a Hír TV már nem is biztos, hogy a helyszínen tartózkodó riporterét Magyar Péter a színpadról. Mint a Tisza Párt elnökének szavaiból kiderült, a riporter az ukrán olajblokádról kérdezte a politikust, aki egy hónapja semmit sem nyilatkozott az ügyben, most azonban felindultan arról beszélt.