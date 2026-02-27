Magyar Péter szerint nem Zelenszkij hibája, hogy nem jön olaj a Barátság vezetéken

Hoppá: még a választás előtt nyakon csípték Magyar Pétert – ezt mindenkinek tudnia kell
Kocsis Máté szerint beismerte a szándékait a Tisza Párt elnöke.
A Tisza Párt elnöke végre megszólalt az ukrán olajembargó ügyében.
Magyar Péter a Kapuváron tartott tiszás kampányeseményen egy váratlan fordulattal, láthatóan idegesen, a Hír TV riporterének címezve – sokszor a színpad széle felé fordulva – kezdett hosszas fejtegetésbe a Barátság kőolajvezetékről és a magyar energetikai létesítmények fokozott védelméről. Szerinte nem az ukránok tehetnek róla, hogy Magyarország nem kap olajat, Orbán Viktor miniszterelnök csak riogat és háborús pszichózist kelt, és azt kellene csinálnia, amit egyébként csinál.
„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”
– szólította meg a Hír TV már nem is biztos, hogy a helyszínen tartózkodó riporterét Magyar Péter a színpadról. Mint a Tisza Párt elnökének szavaiból kiderült, a riporter az ukrán olajblokádról kérdezte a politikust, aki egy hónapja semmit sem nyilatkozott az ügyben, most azonban felindultan arról beszélt.
„Önök vannak 16 éve kormányon, az önök feladata lett volna, hogy diverzifikálják az energiaellátást, hogy az összes szomszédos országgal kiépítsék a vezetékrendszert, meglegyenek a nemzetközi szerződések, hogyha egy európai konfliktus van, ne adj Isten, háború, akkor máshonnan is be lehessen szerezni olcsón a kőolajat és a gázt. De valamiért nem ez volt a cél, nem ez volt az érdek, hanem hogy egy helyről függjünk.”
Ezt is ajánljuk a témában
Kocsis Máté szerint beismerte a szándékait a Tisza Párt elnöke.
Ezután egy meglehetősen erőltetett példával akarta szemléltetni a szerinte kívánatos helyzetet:
„És elmagyarázom önnek, uram, ha még itt van és hall, narancsos példával, hátha úgy érti: ha van egy zöldséges, aki narancsot szeretne beszerezni olcsón, akkor jobb, ha három beszerzési forrása is van legalább, nem egy. Mondjuk, ha nem csak az oroszoktól tudja a narancsot beszerezni. Mer' az azt jelenti, hogyha van egy geopolitikai konfliktus, háború, akkor biztosan be tudja szerezni, ha három irányból vannak lehetőségei.
Sőt, uram, akkor olcsóbban tud még beszerezni... olcsóbban is fogja tudni beszerezni a narancsot. Mert, ha egy kereskedőtől szerzi be, ha csak Vlagyimir Putyintól tudja, akkor az annyit kér, amennyit akar érte. Még akkor is, ha fonnyadt a narancs, ha penészes.”
Ezt is ajánljuk a témában
Ő már az Északi Áramlat felrobbantása mögött is az oroszokat sejtette, most pedig a magyar kormány önmerényletét vizionálja.
Hozzátette:
Ha három helyről tudja beszerezni, akkor olcsóbban fogja tudni beszerezni, mert meg tudja versenyeztetni a narancskereskedőket.”
A következtetést pedig így vonta le:
Úgyhogy ez a válaszom, a rendkívül bölcs, egyébként nagyon bugyuta kérdésére. Tizenhat éve volt ennek a kormánynak, hogy kiépítse az energiaellátást minden irányból, és hogy a lehető legolcsóbban és a lehető legbiztonságosabban beszerezze a magyaroknak a kőolajat és a földgázt.”
Magyar Péter az ukrán elnököt is megemlítette a beszédében:
És, ha már kérdezett Volodimir Zelenszkijről: én soha nem találkoztam vele, lehet, hogy nem is fogok. Az ön főnöke elég sokszor találkozott vele.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Magyarországot nem lehet zsarolni!” – hangsúlyozta a kormányfő.
A magyar energetikai létesítmények védelmét érintő intézkedésekkel kapcsolatban a következőket fejtegette:
„Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz... Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van.
Akkor (...) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”
Vagyis Magyar Péter szerint Orbán Viktornak azt kellene csinálnia, amit tulajdonképpen csinál.
És akkor (...) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai”
– vezette fel az újabb, egy az egyben Rácz András biztonságpolitikai szakértőtől „kölcsönvett”, a Mandiner által korábban tételesen cáfolt érvrendszerét a Tisza Párt elnöke, aki szeint a kormány háborús pszichózist teremt az országban a valódi kormányzás helyett, és „elkezdi fenyegetni a saját népét”.
Ezt is ajánljuk a témában
A héten már próbált e mellett érvelni, de akkor se nagyon ment neki.
***
Fotó: Facebook