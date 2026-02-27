Ft
Kocsis Máté Magyar Péter ellenzék Fidesz választás baloldal

Hoppá: még a választás előtt nyakon csípték Magyar Pétert – ezt mindenkinek tudnia kell

2026. február 27. 20:13

Kocsis Máté szerint beismerte a szándékait a Tisza Párt elnöke.

2026. február 27. 20:13
null

Magyar Péter beismerte, hogy az ő érdekében áll a kőolajvezeték leállítása – mondta a Fidesz frakcióvezetője pénteken Balatonbogláron.

Kocsis Máté a párt országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón kifejtette: a Tisza elnöke találkozót kezdeményezett a miniszterelnökkel a témában, ami minimum képmutatás, kétszínűség. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország kőolajellátásának biztosításáról,

a magyar vállalkozások, az ipar és a háztartások energiabiztonságról nem Magyar Péterrel kellene egyezkedni, hanem az ukrán féllel.

(MTI)

Nyitókép: X

 

