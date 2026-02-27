Hoppá: még a választás előtt nyakon csípték Magyar Pétert – ezt mindenkinek tudnia kell

Már csak ez hiányzott Magyar Péternek: újabb rejtélyes fotó szivárgott ki a párttársáról
Budai Gyula boríthatja a bilit.
Kocsis Máté szerint beismerte a szándékait a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter beismerte, hogy az ő érdekében áll a kőolajvezeték leállítása – mondta a Fidesz frakcióvezetője pénteken Balatonbogláron.
Kocsis Máté a párt országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón kifejtette: a Tisza elnöke találkozót kezdeményezett a miniszterelnökkel a témában, ami minimum képmutatás, kétszínűség. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország kőolajellátásának biztosításáról,
a magyar vállalkozások, az ipar és a háztartások energiabiztonságról nem Magyar Péterrel kellene egyezkedni, hanem az ukrán féllel.
(MTI)
Nyitókép: X