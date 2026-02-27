Hoppá: még a választás előtt nyakon csípték Magyar Pétert – ezt mindenkinek tudnia kell

Magyar Péter beismerte, hogy az ő érdekében áll a kőolajvezeték leállítása – mondta a Fidesz frakcióvezetője pénteken Balatonbogláron.

Kocsis Máté a párt országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón kifejtette: a Tisza elnöke találkozót kezdeményezett a miniszterelnökkel a témában, ami minimum képmutatás, kétszínűség. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország kőolajellátásának biztosításáról,