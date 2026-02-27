Már el is kezdődött: beszállhatott a kampányba a Facebook – egy csapásra három lapot lehetetlenített el

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Ezt nem mindenki fogja annyiban hagyni.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség megdöbbenéssel és felháborodással konstatálja, hogy a Meta pénteken indoklás nélkül megszüntette a kisalfold.hu, a bama.hu és a szon.hu Facebook-oldalának elérhetőségét – közölte a szervezet az MTI-vel. Hozzátették: érthetetlen, miért nem akar tudni a Facebook a háborús fenyegetésről.
Azt írták, egyetértenek az érintett szerkesztőségek Meta ellen indított küzdelmével, hogy
közösségi médiás felületeik visszaállítása érdekében haladéktalanul fellebbeznek „a lényegében indoklás nélkül foganatosított intézkedés ellen”.
Azt ugyanis megítélésük szerint nehéz lenne indoklásnak elfogadni, amit mind a három érintett szerkesztőség közleményeinek illusztrációjaként megadott képernyőfotókon olvasható. Ott ugyanis az áll, hogy az oldal azért áll korlátozás alatt, mert nem felelt meg a Meta közösségi alapelveinknek, „jelentsen ez bármit is” – tette hozzá a szövetség.
Megjegyezték, „a történtekről jól érezhető kárörvendéssel beszámoló balliberális hírportálok feltűnően beavatottaknak látszanak”, és példaként említették, hogy a 24.hu cikke szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt érkezett „felhasználói bejelentés” és ezt értékelte a Facebook anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként.
Felvetették, hogy „gyanús ez a sok-sok háttértudás”,
hiszen a háborús fenyegetésekről szóló tematika mint az oldal korlátozását kiváltó állítólagos ok magának a Meta bejelentésének a szövegében nem szerepel.
Közölték, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség „hajlik arra, hogy hitelt adjon ezeknek a gyanúsan jól értesült forrásoknak”, ezért ők is úgy vélik, lehet valóságalapjuk azoknak az értesüléseknek, „amelyek szerint a Facebook a háború fenyegető veszélyeiről szóló hírek közreadása miatt bünteti a jobboldali hírportálokat”.
„Ha ez így van, a helyzet egyértelmű: a Facebook közösségi alapelvei minden jel szerint azt célozzák, hogy a magyar választási kampányban rajtuk keresztül semmit ne lehessen megtudni a háborús fenyegetésről. Ha ez a céljuk, akkor meg kell állapítani: ezzel valójában arra törekednek, hogy bekapcsolódjanak a magyar választási kampányba” – írta a szövetség.
A szervezet kifejezte reményét, hogy a fellebbezések nyomán mielőbb véget ér „ez az érthetetlen korlátozás”,
mert úgy gondolják, azok a közösségi alapelvek, amelyekre a Meta hivatkozik, feltűnően nem esnek egybe jobboldali közösségeik alapelveivel. Arra hívták fel az érintett szerkesztőségek olvasóit, hogy a Facebook-felületek korlátozásának ideje alatt is keressék a híreket a szerkesztőségek online oldalain.
„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint ezeknek a hírportáloknak a felkeresése az elkövetkező időszakban a sajtószabadság melletti dacos kiállásnak számít, ezért mi is azt kérjük, hogy minél több olvasó éljen ezzel a szabadságjogával” – írták.
Emlékeztettek arra: már többször felszólították „a multinacionális és globális techcégeket, hogy hagyjanak fel az önkényes cenzúrával és dolgozzanak ki világos elveket a tartalmak szabályozására”.
(MTI)
A nyitóképünk illusztráció. Fotó: David GRAY / AFP