bama. Magyarország kampány Facebook jobboldal Meta választás

Már el is kezdődött: beszállhatott a kampányba a Facebook – egy csapásra három lapot lehetetlenített el

2026. február 27. 20:59

Ezt nem mindenki fogja annyiban hagyni.

2026. február 27. 20:59
null

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség megdöbbenéssel és felháborodással konstatálja, hogy a Meta pénteken indoklás nélkül megszüntette a kisalfold.hu, a bama.hu és a szon.hu Facebook-oldalának elérhetőségét – közölte a szervezet az MTI-vel. Hozzátették: érthetetlen, miért nem akar tudni a Facebook a háborús fenyegetésről.

Azt írták, egyetértenek az érintett szerkesztőségek Meta ellen indított küzdelmével, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Tovább a cikkhezchevron

közösségi médiás felületeik visszaállítása érdekében haladéktalanul fellebbeznek „a lényegében indoklás nélkül foganatosított intézkedés ellen”.

Azt ugyanis megítélésük szerint nehéz lenne indoklásnak elfogadni, amit mind a három érintett szerkesztőség közleményeinek illusztrációjaként megadott képernyőfotókon olvasható. Ott ugyanis az áll, hogy az oldal azért áll korlátozás alatt, mert nem felelt meg a Meta közösségi alapelveinknek, „jelentsen ez bármit is” – tette hozzá a szövetség.

Megjegyezték, „a történtekről jól érezhető kárörvendéssel beszámoló balliberális hírportálok feltűnően beavatottaknak látszanak”, és példaként említették, hogy a 24.hu cikke szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt érkezett „felhasználói bejelentés” és ezt értékelte a Facebook anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként.

Felvetették, hogy „gyanús ez a sok-sok háttértudás”,

hiszen a háborús fenyegetésekről szóló tematika mint az oldal korlátozását kiváltó állítólagos ok magának a Meta bejelentésének a szövegében nem szerepel.

Közölték, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség „hajlik arra, hogy hitelt adjon ezeknek a gyanúsan jól értesült forrásoknak”, ezért ők is úgy vélik, lehet valóságalapjuk azoknak az értesüléseknek, „amelyek szerint a Facebook a háború fenyegető veszélyeiről szóló hírek közreadása miatt bünteti a jobboldali hírportálokat”.

„Ha ez így van, a helyzet egyértelmű: a Facebook közösségi alapelvei minden jel szerint azt célozzák, hogy a magyar választási kampányban rajtuk keresztül semmit ne lehessen megtudni a háborús fenyegetésről. Ha ez a céljuk, akkor meg kell állapítani: ezzel valójában arra törekednek, hogy bekapcsolódjanak a magyar választási kampányba” – írta a szövetség.

A szervezet kifejezte reményét, hogy a fellebbezések nyomán mielőbb véget ér „ez az érthetetlen korlátozás”,

mert úgy gondolják, azok a közösségi alapelvek, amelyekre a Meta hivatkozik, feltűnően nem esnek egybe jobboldali közösségeik alapelveivel. Arra hívták fel az érintett szerkesztőségek olvasóit, hogy a Facebook-felületek korlátozásának ideje alatt is keressék a híreket a szerkesztőségek online oldalain.

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint ezeknek a hírportáloknak a felkeresése az elkövetkező időszakban a sajtószabadság melletti dacos kiállásnak számít, ezért mi is azt kérjük, hogy minél több olvasó éljen ezzel a szabadságjogával” – írták.

Emlékeztettek arra: már többször felszólították „a multinacionális és globális techcégeket, hogy hagyjanak fel az önkényes cenzúrával és dolgozzanak ki világos elveket a tartalmak szabályozására”.

(MTI)

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: David GRAY / AFP

 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
westend
2026. február 27. 22:15
Mantinka 2026. február 27. 22:03 "Betegesen támadtok mindenkit... unalmas" - túl sok poloska-petikét hallgathatsz, de tényleg unalmas a toszás prolikra öntött hisztizése.
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. február 27. 22:03
Hát bizony olcsóbb volt a facebook a fidesznek. Örülhettetek ennek mert kevesebb pénzt vettek ki a zsebetekből. Ez volt az egyik legerősebb politikai kommunikációs felület, hogy onthassák szennyes beszédüket. Ez különben EU-s szabályozás. Nem ártana tájékozódni a fideszesnek, mielőtt bárkit is támadna. Betegesen támadtok mindenkit... unalmas...
Válasz erre
0
3
Csubszi
2026. február 27. 22:02
Épp az ellenkezőjét érik el! A Faszbukon túl is vannak hírforrások, sőt!
Válasz erre
1
0
cint04
2026. február 27. 21:53
a fácse nemrég ritta el a bánatát a tengerentúlon és elmesélte, hogyan telefonálgattak oda az EU-ból hogy korlátozgassák bizonyos személyek / oldalak elérését. Namost, ennek lett a következménye pl a DSA-t összehozo volt EU bürokrata és nehány NGO-s főcenzor kitiltása, valamint ezeket (is) vizsgálták a kongresszusi vizsgálat során aminek a végére megértették, hogy az EU (és régi nyugati tagállamai) a szólásszabadság korlátozásával jólfejlett fasiszta diktatúrák irányába tartanak. Tehát fel kell emelni a telefont és felhívni a konzikat odaát.. Harapnak az effélére sőt ... Pikpakk visszaállítják.
Válasz erre
1
0
