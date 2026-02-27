Már el is kezdődött: beszállhatott a kampányba a Facebook – egy csapásra három lapot lehetetlenített el

Megjegyezték, „a történtekről jól érezhető kárörvendéssel beszámoló balliberális hírportálok feltűnően beavatottaknak látszanak”, és példaként említették, hogy a 24.hu cikke szerint háborús fenyegetések megjelenítése miatt érkezett „felhasználói bejelentés” és ezt értékelte a Facebook anyacége, a Meta a közösségi alapelvek megsértéseként.

Felvetették, hogy „gyanús ez a sok-sok háttértudás”,

hiszen a háborús fenyegetésekről szóló tematika mint az oldal korlátozását kiváltó állítólagos ok magának a Meta bejelentésének a szövegében nem szerepel.

Közölték, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség „hajlik arra, hogy hitelt adjon ezeknek a gyanúsan jól értesült forrásoknak”, ezért ők is úgy vélik, lehet valóságalapjuk azoknak az értesüléseknek, „amelyek szerint a Facebook a háború fenyegető veszélyeiről szóló hírek közreadása miatt bünteti a jobboldali hírportálokat”.

„Ha ez így van, a helyzet egyértelmű: a Facebook közösségi alapelvei minden jel szerint azt célozzák, hogy a magyar választási kampányban rajtuk keresztül semmit ne lehessen megtudni a háborús fenyegetésről. Ha ez a céljuk, akkor meg kell állapítani: ezzel valójában arra törekednek, hogy bekapcsolódjanak a magyar választási kampányba” – írta a szövetség.