4 gól 17 perc alatt – az őrült debreceni meccs végeredményének a Fradi örülhet igazán (VIDEÓ)

A 75. percben jött a vendég szépítés: néhány perccel a pályára lépése után Németh Hunor 13 méterről gyönyörűen lőtte ki a hosszú alsó sarkot, 2–1.

És még csak a 76. percben jártunk, amikor megint betalált az MTK!

A szintén csereként beállt Németh Krisztián estében tette középre a labdát, Kerezsi Zalán pedig (csereként) 5 méterről a hálóba lőtt, 2–2.

Az első és a negyedik gól között alig 17 perc telt el.