4 gól 17 perc alatt – az őrült debreceni meccs végeredményének a Fradi örülhet igazán (VIDEÓ)

Bárány Donát 10 perc alatt szerzett duplájával került kétgólos előnybe a Debrecen, de az MTK cserejátékosainak köszönhetően 7 perccel később már egalizált. Ez történt a DVSC–MTK-n.
A hétfői örökrangadón sima, 3–1-es vereséget szenvedő és már a kiesés elől menekülő MTK a Ferencvárost üldöző Debrecen vendége volt az NB I 24. fordulójának nyitómérkőzésén. A DVSC–MTK első 45 perce nagy izgalmakat éppen nem hozott, gól nem született, de a Loki állt többször is közel a vezetés megszerzéséhez.
A szünet után aztán beindult a henger. Az 59. percben szerezték meg a hazaiak a vezetést:
Szűcs Tamás gurította a kapu elé a labdát, Bárány Donát pedig pazar mozdulattal, sarokkal továbbította azt a hálóba. Káprázatos góllal lett 1–0.
Alig telt el két perc, és Bárány máris duplázott: ezúttal Djordje Gordics passzát lőtte be 11 méterről Hegyi Krisztián kapujába, 2–0.
Ez volt a debreceni támadó 10. gólja az évadban.
A 75. percben jött a vendég szépítés: néhány perccel a pályára lépése után Németh Hunor 13 méterről gyönyörűen lőtte ki a hosszú alsó sarkot, 2–1.
És még csak a 76. percben jártunk, amikor megint betalált az MTK!
A szintén csereként beállt Németh Krisztián estében tette középre a labdát, Kerezsi Zalán pedig (csereként) 5 méterről a hálóba lőtt, 2–2.
Az első és a negyedik gól között alig 17 perc telt el.
A folytatásban mindkét csapat eldönthette volna a mérkőzést, de már nem született gól, így a fővárosi csapat meglepetésre pontot szerzett Debrecenben. A Loki ezzel csak 3 pontra tudta megközelíteni a Ferencvárost, míg az MTK maradt a 9. helyen, előnye csak 3 pont a már kieső pozícióban tanyázó Diósgyőr előtt.
NB I, 24. forduló
DVSC–MTK 2–2 (0–0)
Gól: Bárány (59., 69.) ill., Németh H. (75.), Kerezsi (76.)
