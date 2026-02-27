Ft
Debrecen MTK Budapest DVSC

4 gól 17 perc alatt – az őrült debreceni meccs végeredményének a Fradi örülhet igazán (VIDEÓ)

2026. február 27. 22:17

Bárány Donát 10 perc alatt szerzett duplájával került kétgólos előnybe a Debrecen, de az MTK cserejátékosainak köszönhetően 7 perccel később már egalizált. Ez történt a DVSC–MTK-n.

2026. február 27. 22:17
null

A hétfői örökrangadón sima, 3–1-es vereséget szenvedő és már a kiesés elől menekülő MTK a Ferencvárost üldöző Debrecen vendége volt az NB I 24. fordulójának nyitómérkőzésén. A DVSC–MTK első 45 perce nagy izgalmakat éppen nem hozott, gól nem született, de a Loki állt többször is közel a vezetés megszerzéséhez.

Ezt is ajánljuk a témában

DVSC–MTK: a második félidőben potyogtak a gólok

A szünet után aztán beindult a henger. Az 59. percben szerezték meg a hazaiak a vezetést: 

Szűcs Tamás gurította a kapu elé a labdát, Bárány Donát pedig pazar mozdulattal, sarokkal továbbította azt a hálóba. Káprázatos góllal lett 1–0.

Alig telt el két perc, és Bárány máris duplázott: ezúttal Djordje Gordics passzát lőtte be 11 méterről Hegyi Krisztián kapujába, 2–0.

Ez volt a debreceni támadó 10. gólja az évadban.

A 75. percben jött a vendég szépítés: néhány perccel a pályára lépése után Németh Hunor 13 méterről gyönyörűen lőtte ki a hosszú alsó sarkot, 2–1.

És még csak a 76. percben jártunk, amikor megint betalált az MTK! 

A szintén csereként beállt Németh Krisztián estében tette középre a labdát, Kerezsi Zalán pedig (csereként) 5 méterről a hálóba lőtt, 2–2.

Az első és a negyedik gól között alig 17 perc telt el.

DVSC–MTK
DVSC–MTK: Kerezsi Zalán szerezte az egyenlítő gólt. Fotó: MTK Budapest

A folytatásban mindkét csapat eldönthette volna a mérkőzést, de már nem született gól, így a fővárosi csapat meglepetésre pontot szerzett Debrecenben. A Loki ezzel csak 3 pontra tudta megközelíteni a Ferencvárost, míg az MTK maradt a 9. helyen, előnye csak 3 pont a már kieső pozícióban tanyázó Diósgyőr előtt.

NB I, 24. forduló
DVSC–MTK 2–2 (0–0)
Gól: Bárány (59., 69.) ill., Németh H. (75.), Kerezsi (76.)

Nyitókép: dvsc.hu

 

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

